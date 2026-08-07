Ўзбекистон тарихидаги энг иссиқ июль: Қайси вилоятларда рекордлар янгиланди?

·123·Ўзбекистон
Ўзбекистон тарихидаги энг иссиқ июль: Қайси вилоятларда рекордлар янгиланди?
Қисқача

2026 йил июлида Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати меъёридан 1,3–2,8 даражага юқори бўлиб, жанубий ва чўл ҳудудларда 46–50 даражагача етди. Нурафшон, Бухоро, Навоий, Учқудуқ, Самарқанд, Каттақўрғон, Арнасой, Шаҳрисабз, Андижон, Наманган ва Фарғонадаги метеостансияларда кузатувлар тарихидаги энг юқори ҳарорат рекордлари янгиланди. Тошкентда 19 июл куни 44,3 даража қайд этилиб, 1997 йилги рекорддан 0,3 даража паст бўлди.

2026 йилнинг июль ойи Ўзбекистонда сўнгги йиллардаги энг иссиқ ва аномал иқлим кузатилган даврлардан бири сифатида тарихга кирди. Ҳавонинг ўртача ойлик ҳарорати республиканинг катта қисмида меъёрдан 1,3–2,3 даражага, шимолий ва чўл ҳудудларида эса 2,5–2,8 даражагача юқори бўлди.

Ўзгидромет маълумотларига кўра, мамлакатнинг ўнлаб метеостанцияларида мутлақ ҳарорат рекордлари янгиланди.

Ҳарорат пиги: Жанубда ва чўлларда 50 даражалик иссиқ

Июль ойининг дастлабки кунларида нисбатан салқин ҳаво кузатилган бўлса-да, ойнинг иккинчи беш кунлигидан бошлаб ҳарорат изчил кўтарила бошлади.

Аномал иссиқликнинг энг юқори чўққиси 18–19 июль кунларига тўғри келди:

  • Республика бўйча: 43–46 даража иссиқ;

  • Жанубий ва чўл ҳудудларда: 46–50 даражагача аномал иссиқ қайд этилди.

Ушбу кўрсаткичлар Ўзбекистон метеорологик кузатувлари тарихидаги мутлақ максимумларга яқинлашиб, бир қатор ҳудудларда янги аномал рекордларни ўрнатди.

Рекордлар янгиланган ҳудудлар:

Кузатувлар тарихидаги энг юқори ҳарорат рекордлари қуйидаги метеостанцияларда янгиланди:

Нурафшон, Бухоро, Навоий, Учқудуқ, Самарқанд, Каттақўрғон, Арнасой, Шаҳрисабз, Андижон, Наманган ва Фарғона.

Тошкентда 1997 йилги рекордга 0,3 даража қолди

Пойтахт Тошкент шаҳрида энг иссиқ кун 19 июль куни қайд этилди. Шу куни термометр кўрсаткичлари 44,3 даражагача кўтарилди.

Бу кўрсаткич Тошкент шаҳри учун 1997 йилда ўрнатилган мутлақ тарихий рекорддан атиги 0,3 даража паст бўлди.

40 даражадан юқори чиққан кунлар сони

Ўзгидромет ҳисоботига кўра, июль ойида 40 даража ва ундан юқори иссиқ кузатилган кунлар сони кўп йиллик ўртача меъёрлардан бир неча баробар юқори бўлди:

  • Марказий ва шарқий вилоятларда: 3–8 кун;

  • Бошқа вилоятларда: 9–18 кун;

  • Жанубий ва Қизилқум ҳудудларида: 19–23 кун давомида ҳаво ҳарорати 40 даражадан пастга тушмади.

Мутахассислар ушбу аномал иссиқлик тўлқинини глобал иқлим ўзгаришларининг яққол оқибати сифатида баҳоламоқдалар.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ЎзбекистонТошкентБухороСамарқандЎзгидромет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанЎзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанБугун, 15:17Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаЎзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаБугун, 15:15Россияга ишлаш учун кетаётган ўзбекистонликлар сони камаймоқдаРоссияга ишлаш учун кетаётган ўзбекистонликлар сони камаймоқдаБугун, 13:56Ўзбекистон туризм даромадлари бўйича Марказий Осиёда етакчига айландиЎзбекистон туризм даромадлари бўйича Марказий Осиёда етакчига айландиБугун, 12:32Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!Бугун, 10:06“Чилонзор” метросидан 16-шаҳар шифохонасигача бўлган йўл вақтинча ёпилади“Чилонзор” метросидан 16-шаҳар шифохонасигача бўлган йўл вақтинча ёпиладиКеча, 16:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди