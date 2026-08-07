Ўзбекистон тарихидаги энг иссиқ июль: Қайси вилоятларда рекордлар янгиланди?
2026 йил июлида Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати меъёридан 1,3–2,8 даражага юқори бўлиб, жанубий ва чўл ҳудудларда 46–50 даражагача етди. Нурафшон, Бухоро, Навоий, Учқудуқ, Самарқанд, Каттақўрғон, Арнасой, Шаҳрисабз, Андижон, Наманган ва Фарғонадаги метеостансияларда кузатувлар тарихидаги энг юқори ҳарорат рекордлари янгиланди. Тошкентда 19 июл куни 44,3 даража қайд этилиб, 1997 йилги рекорддан 0,3 даража паст бўлди.
2026 йилнинг июль ойи Ўзбекистонда сўнгги йиллардаги энг иссиқ ва аномал иқлим кузатилган даврлардан бири сифатида тарихга кирди. Ҳавонинг ўртача ойлик ҳарорати республиканинг катта қисмида меъёрдан 1,3–2,3 даражага, шимолий ва чўл ҳудудларида эса 2,5–2,8 даражагача юқори бўлди.
Ўзгидромет маълумотларига кўра, мамлакатнинг ўнлаб метеостанцияларида мутлақ ҳарорат рекордлари янгиланди.
Ҳарорат пиги: Жанубда ва чўлларда 50 даражалик иссиқ
Июль ойининг дастлабки кунларида нисбатан салқин ҳаво кузатилган бўлса-да, ойнинг иккинчи беш кунлигидан бошлаб ҳарорат изчил кўтарила бошлади.
Аномал иссиқликнинг энг юқори чўққиси 18–19 июль кунларига тўғри келди:
Республика бўйча: 43–46 даража иссиқ;
Жанубий ва чўл ҳудудларда: 46–50 даражагача аномал иссиқ қайд этилди.
Ушбу кўрсаткичлар Ўзбекистон метеорологик кузатувлари тарихидаги мутлақ максимумларга яқинлашиб, бир қатор ҳудудларда янги аномал рекордларни ўрнатди.
Рекордлар янгиланган ҳудудлар:
Кузатувлар тарихидаги энг юқори ҳарорат рекордлари қуйидаги метеостанцияларда янгиланди:
Нурафшон, Бухоро, Навоий, Учқудуқ, Самарқанд, Каттақўрғон, Арнасой, Шаҳрисабз, Андижон, Наманган ва Фарғона.
Тошкентда 1997 йилги рекордга 0,3 даража қолди
Пойтахт Тошкент шаҳрида энг иссиқ кун 19 июль куни қайд этилди. Шу куни термометр кўрсаткичлари 44,3 даражагача кўтарилди.
Бу кўрсаткич Тошкент шаҳри учун 1997 йилда ўрнатилган мутлақ тарихий рекорддан атиги 0,3 даража паст бўлди.
40 даражадан юқори чиққан кунлар сони
Ўзгидромет ҳисоботига кўра, июль ойида 40 даража ва ундан юқори иссиқ кузатилган кунлар сони кўп йиллик ўртача меъёрлардан бир неча баробар юқори бўлди:
Марказий ва шарқий вилоятларда: 3–8 кун;
Бошқа вилоятларда: 9–18 кун;
Жанубий ва Қизилқум ҳудудларида: 19–23 кун давомида ҳаво ҳарорати 40 даражадан пастга тушмади.
Мутахассислар ушбу аномал иссиқлик тўлқинини глобал иқлим ўзгаришларининг яққол оқибати сифатида баҳоламоқдалар.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…