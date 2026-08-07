Миралем Пжаниć Керим Алажбеговиćга Ювентусда муваффақият тилади

·56·Спорт
Миралем Пжаниć Керим Алажбеговиćга Ювентусда муваффақият тилади
Қисқача

Туриннинг Ювентус клуби Леверкузендан 18 ёшли вингер Керим Алажбеговиćни 35 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олди. Миралем Пжаниć ёш футболчи собиқ жамоадоши Пауло Дйбаланинг йўлидан бориб, Италия грандида катта муваффақиятларга эришишига ишонч билдирди. Керим Алажбеговиć ўтган мавсумда Австрия Бундеслигасидаги 28 та учрашувда 9 та гол ва 3 та голли узатмага муаллифлик қилди.

Туриннинг Ювентус клуби таркибини кучайтириш мақсадида Леверкузендан 18 ёшли иқтидорли вингер Керим Алажбеговични ўз сафига қўшиб олди. 35 миллион евро эвазига амалга оширилган ушбу трансфер футбол оламида катта қизиқиш уйғотди ва ёш футболчидан келажакда порлаши кутилмоқда. Goal.com хабар беришича, жамоанинг собиқ ярим ҳимоячиси Миралем Пжаниć ҳамюрти бўлган ёш иқтидор собиқ юлдуз Пауло Дйбаланинг йўлидан бориб, Италия грандида улкан муваффақиятларга эришишига ишонч билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумда Австрия Бундеслигасида ижара асосида тўп сурган Керим Алажбеговиć ўйинлари билан барчанинг эътиборини тортди. У ўтказган 28 та ички чемпионат учрашувида 9 та гол уриб, 3 та голли узатмага муаллифлик қилди. Шунингдек, у Австрия чемпионатида бир нечта гол урган энг ёш футболчи рекордини ўрнатди ва мусобақада бешта гол ҳамда 50 тадан ортиқ муваффақиятли алдаб ўтишни амалга оширган ягона ўйинчига айланди.

Пжаниć ва Дйбала қиёслови

Турин клубида Пауло Дйбала билан тўрт мавсум бирга ўйнаган Миралем Пжаниć Ла Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида ёш футболчининг салоҳиятига юқори баҳо берди. Унинг фикрича, трансфер суммаси ва футболчиларнинг хусусиятлари жиҳатидан ўхшашликлар мавжуд, бироқ энг муҳими майдонда нима кўрсатиши эканини таъкидлади.

Пжаниć ўз сўзида шундай деди: "Биз Керим Паулога тақлид қилишини истаймиз. Бу ўхшаш даражадаги сармоя; асосийси майдонда нима содир бўлишидир. Дйбала Ювентус сафида кўп голлар урган ва совринлар ютган. Алажбеговиć эса ҳали бошланғич босқичда ва у камтарликни сақлаши керак, аммо унинг юқори савияли фаолият олиб бориш учун салоҳияти етарли".

Босния термасидаги ёрқин ўйинлар ва огоҳлантиришлар

Клубдаги муваффақиятларидан ташқари, Керим Алажбеговиć Босния ва Hzеговина терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида ҳам ўзини кўрсатишга улгурди. У турнирда битта гол уриб, ўз мамлакатининг дриблинг кўрсаткичлари бўйича етакчисига айланди. Бироқ Миралем Пжаниć ёш футболчига қора-оқ рангли либосни кийиш масъулияти жуда катта эканини эслатиб ўтди.

Тажрибали ярим ҳимоячи клуб афсоналари қолдириб кетган меросни ҳурмат қилиш лозимлигини таъкидлади: "Сиз Ювентусда эканлигингизда олдин шу либосни кийган чемпионларнинг масъулиятини ҳис қиласиз. Ҳозирги энг муҳим нарса Керимнинг жамоадошларини яхшироқ билиб олиши ва италян тилини тезроқ ўрганиши ҳисобланади, гарчи биз тиллар борасида унча ёмон бўлмасак ҳам".

ЮвентусКерим АлажбеговиćМиралем ПжаниćПауло ДйбалаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансфер«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансферБугун, 18:39Родри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирдиРодри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирдиБугун, 18:35Родри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирдиРодри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирдиБугун, 18:33Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)