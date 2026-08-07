Миралем Пжаниć Керим Алажбеговиćга Ювентусда муваффақият тилади
Туриннинг Ювентус клуби Леверкузендан 18 ёшли вингер Керим Алажбеговиćни 35 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олди. Миралем Пжаниć ёш футболчи собиқ жамоадоши Пауло Дйбаланинг йўлидан бориб, Италия грандида катта муваффақиятларга эришишига ишонч билдирди. Керим Алажбеговиć ўтган мавсумда Австрия Бундеслигасидаги 28 та учрашувда 9 та гол ва 3 та голли узатмага муаллифлик қилди.
Туриннинг Ювентус клуби таркибини кучайтириш мақсадида Леверкузендан 18 ёшли иқтидорли вингер Керим Алажбеговични ўз сафига қўшиб олди. 35 миллион евро эвазига амалга оширилган ушбу трансфер футбол оламида катта қизиқиш уйғотди ва ёш футболчидан келажакда порлаши кутилмоқда. Goal.com хабар беришича, жамоанинг собиқ ярим ҳимоячиси Миралем Пжаниć ҳамюрти бўлган ёш иқтидор собиқ юлдуз Пауло Дйбаланинг йўлидан бориб, Италия грандида улкан муваффақиятларга эришишига ишонч билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумда Австрия Бундеслигасида ижара асосида тўп сурган Керим Алажбеговиć ўйинлари билан барчанинг эътиборини тортди. У ўтказган 28 та ички чемпионат учрашувида 9 та гол уриб, 3 та голли узатмага муаллифлик қилди. Шунингдек, у Австрия чемпионатида бир нечта гол урган энг ёш футболчи рекордини ўрнатди ва мусобақада бешта гол ҳамда 50 тадан ортиқ муваффақиятли алдаб ўтишни амалга оширган ягона ўйинчига айланди.
Пжаниć ва Дйбала қиёсловиТурин клубида Пауло Дйбала билан тўрт мавсум бирга ўйнаган Миралем Пжаниć Ла Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида ёш футболчининг салоҳиятига юқори баҳо берди. Унинг фикрича, трансфер суммаси ва футболчиларнинг хусусиятлари жиҳатидан ўхшашликлар мавжуд, бироқ энг муҳими майдонда нима кўрсатиши эканини таъкидлади.
Пжаниć ўз сўзида шундай деди: "Биз Керим Паулога тақлид қилишини истаймиз. Бу ўхшаш даражадаги сармоя; асосийси майдонда нима содир бўлишидир. Дйбала Ювентус сафида кўп голлар урган ва совринлар ютган. Алажбеговиć эса ҳали бошланғич босқичда ва у камтарликни сақлаши керак, аммо унинг юқори савияли фаолият олиб бориш учун салоҳияти етарли".
Босния термасидаги ёрқин ўйинлар ва огоҳлантиришларКлубдаги муваффақиятларидан ташқари, Керим Алажбеговиć Босния ва Hzеговина терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида ҳам ўзини кўрсатишга улгурди. У турнирда битта гол уриб, ўз мамлакатининг дриблинг кўрсаткичлари бўйича етакчисига айланди. Бироқ Миралем Пжаниć ёш футболчига қора-оқ рангли либосни кийиш масъулияти жуда катта эканини эслатиб ўтди.
Тажрибали ярим ҳимоячи клуб афсоналари қолдириб кетган меросни ҳурмат қилиш лозимлигини таъкидлади: "Сиз Ювентусда эканлигингизда олдин шу либосни кийган чемпионларнинг масъулиятини ҳис қиласиз. Ҳозирги энг муҳим нарса Керимнинг жамоадошларини яхшироқ билиб олиши ва италян тилини тезроқ ўрганиши ҳисобланади, гарчи биз тиллар борасида унча ёмон бўлмасак ҳам".
…