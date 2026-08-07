ППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилди

·92·Жамият
ППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилди
Қисқача

Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманида ППХ ходими Расул Жўраев Бўрижар каналида чўкаётган 13 ёшли болани қутқариб қолди. У сув оқимида ёрдамга муҳтож болани пайқаб, бир зум ҳам иккиланмай сувга тушган ва яқин атрофдаги фуқаро билан бирга уни соғ-саломат олиб чиққан. Ҳодиса жойига масъул хизматлар етиб келиб, болага зарур ёрдам кўрсатган, унинг ҳаётига хавф йўқлиги билдирилган.

Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманида хизмат вазифасини бажараётган ППХ ходими Расул Жўраев чўкаётган 13 ёшли болани қутқариб қолишга муваффақ бўлди.

Маълум қилинишича, у Бўрижар каналида сув оқимида ёрдамга муҳтож бўлиб қолган болани пайқаб, бир зум ҳам иккиланмай ўзини сувга ташлаган. Яқин атрофдаги яна бир фуқаро билан ҳамкорликда олиб борилган тезкор ҳаракатлар натижасида бола сувдан соғ-саломат олиб чиқилган.

Ҳодиса жойига зудлик билан масъул хизматлар етиб келган. Дастлабки маълумотларга кўра, болага зарур ёрдам кўрсатилган ва унинг ҳаётига хавф йўқлиги билдирилмоқда.

ППХ ходимининг жасорати ва фидойилиги ижтимоий тармоқларда ҳам эътироф этилиб, кўплаб фойдаланувчилар унинг тезкорлиги туфайли яна бир инсон ҳаёти сақлаб қолинганини таъкидламоқда.

ТошкентРасул ЖўраевЯккасаройБўрижар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирдиОддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирдиБугун, 17:32BYD ҳайдовчиси бир нечта автомобилни қасддан уриб, шикастлади (видео)BYD ҳайдовчиси бир нечта автомобилни қасддан уриб, шикастлади (видео)Бугун, 16:05Тошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушландиТошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушландиБугун, 15:10Қашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалдиҚашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалдиБугун, 15:03Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирдиТўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирдиБугун, 12:58Янги қонун кучга кирди: Ит, мушук ва чорва моллари рўйхатга олинадиЯнги қонун кучга кирди: Ит, мушук ва чорва моллари рўйхатга олинадиБугун, 12:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!