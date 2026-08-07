ППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилди
Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманида ППХ ходими Расул Жўраев Бўрижар каналида чўкаётган 13 ёшли болани қутқариб қолди. У сув оқимида ёрдамга муҳтож болани пайқаб, бир зум ҳам иккиланмай сувга тушган ва яқин атрофдаги фуқаро билан бирга уни соғ-саломат олиб чиққан. Ҳодиса жойига масъул хизматлар етиб келиб, болага зарур ёрдам кўрсатган, унинг ҳаётига хавф йўқлиги билдирилган.
Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманида хизмат вазифасини бажараётган ППХ ходими Расул Жўраев чўкаётган 13 ёшли болани қутқариб қолишга муваффақ бўлди.
Маълум қилинишича, у Бўрижар каналида сув оқимида ёрдамга муҳтож бўлиб қолган болани пайқаб, бир зум ҳам иккиланмай ўзини сувга ташлаган. Яқин атрофдаги яна бир фуқаро билан ҳамкорликда олиб борилган тезкор ҳаракатлар натижасида бола сувдан соғ-саломат олиб чиқилган.
Ҳодиса жойига зудлик билан масъул хизматлар етиб келган. Дастлабки маълумотларга кўра, болага зарур ёрдам кўрсатилган ва унинг ҳаётига хавф йўқлиги билдирилмоқда.
ППХ ходимининг жасорати ва фидойилиги ижтимоий тармоқларда ҳам эътироф этилиб, кўплаб фойдаланувчилар унинг тезкорлиги туфайли яна бир инсон ҳаёти сақлаб қолинганини таъкидламоқда.
…