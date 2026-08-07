Шимолий Кореяда иссиққа қарши ит шўрваси тавсия этилди

·371·Дунё
Шимолий Кореяда иссиққа қарши ит шўрваси тавсия этилди
Қисқача

Шимолий Корея расмийлари мисли кўрилмаган жазирама шароитида аҳолига ит ва товуқ гўштидан тайёрланган шўрваларни истеъмол қилишни тавсия қилди. 6 август куни мамлакатда ҳаво ҳарорати 36,7 даражага кўтарилиб, метеорологик кузатувлар бошланганидан бери энг юқори кўрсаткич қайд этилди.

Шимолий Кореяда кузатилаётган мисли кўрилмаган жазирама фонида мамлакат расмийлари аҳолига ғайриоддий тавсия билан мурожаат қилди. Давлат оммавий ахборот воситалари иссиқ ҳаводан ҳимояланиш учун ит ва товуқ гўштидан тайёрланган шўрваларни истеъмол қилишни тавсия этмоқда.

Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, 6 август куни мамлакатда ҳаво ҳарорати 36,7 даражагача кўтарилган. Бу Шимолий Кореяда метеорологик кузатувлар бошланганидан бери қайд этилган энг юқори ҳарорат сифатида баҳоланмоқда.

Ҳукмрон Корея Меҳнат партиясининг Rodong Sinmun газетасида Пхеньян бош шифохонаси шифокорининг ёзги мавсумда тўғри овқатланиш бўйича маслаҳатлари чоп этилди. Тавсияларда тарвуз, бодринг ва мош каби организмни совутишга ёрдам берадиган маҳсулотлар билан бир қаторда, ит гўштидан тайёрланган шўрва, балиқ ҳамда қизил ловиядан пиширилган бўтқалар ҳам организм учун фойдали таомлар сифатида кўрсатилган.

Газетада айниқса ит гўштидан тайёрланадиган шўрва ёз фаслидаги анъанавий миллий таом сифатида алоҳида тилга олинган. Нашр муаллифлари халқ орасида кенг тарқалган нақлни келтириб, бундай шўрва ҳатто тўкилиб кетган тақдирда ҳам «дармон» ҳисобланишини таъкидлаган.

Бундан ташқари, жорий йил бошида мамлакатда ит гўштидан энг яхши таом тайёрлаш бўйича республика миқёсида танлов ҳам ўтказилгани маълум қилинди. Шунингдек, давлат ахборот агентлиги KCNA женшен, гуруч ва чилонжийда қўшиб тайёрланадиган товуқ шўрвасини ҳам организм учун фойдали ёзги таом сифатида эътироф этган.

Айни вақтда давлат телевидениеси фуқароларга иссиқ ҳавода кўпроқ сув ичиш, сузиш, очиқ ҳавода эҳтиёткорлик билан жисмоний машқлар қилиш ва саломатликка алоҳида эътибор қаратиш бўйича тавсиялар бермоқда.

Расмийлар мамлакатда жазирама билан боғлиқ ўлим ҳолатлари ҳақида маълумот бермаган. Бироқ қўшни Жанубий Кореяда кучли иссиқ тўлқини оқибатида 20 дан ортиқ инсон ҳаётдан кўз юмган. У ерда ҳаво ҳарорати 42,5 даражагача кўтарилиб, 1904 йилдан буён кузатилган энг юқори кўрсаткич сифатида тарихга кирган.

Шимолий КореяПхеньянЖанубий КореяРодонг СинмунКЦНА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди