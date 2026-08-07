Шимолий Кореяда иссиққа қарши ит шўрваси тавсия этилди
Шимолий Корея расмийлари мисли кўрилмаган жазирама шароитида аҳолига ит ва товуқ гўштидан тайёрланган шўрваларни истеъмол қилишни тавсия қилди. 6 август куни мамлакатда ҳаво ҳарорати 36,7 даражага кўтарилиб, метеорологик кузатувлар бошланганидан бери энг юқори кўрсаткич қайд этилди.
Шимолий Кореяда кузатилаётган мисли кўрилмаган жазирама фонида мамлакат расмийлари аҳолига ғайриоддий тавсия билан мурожаат қилди. Давлат оммавий ахборот воситалари иссиқ ҳаводан ҳимояланиш учун ит ва товуқ гўштидан тайёрланган шўрваларни истеъмол қилишни тавсия этмоқда.
Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, 6 август куни мамлакатда ҳаво ҳарорати 36,7 даражагача кўтарилган. Бу Шимолий Кореяда метеорологик кузатувлар бошланганидан бери қайд этилган энг юқори ҳарорат сифатида баҳоланмоқда.
Ҳукмрон Корея Меҳнат партиясининг Rodong Sinmun газетасида Пхеньян бош шифохонаси шифокорининг ёзги мавсумда тўғри овқатланиш бўйича маслаҳатлари чоп этилди. Тавсияларда тарвуз, бодринг ва мош каби организмни совутишга ёрдам берадиган маҳсулотлар билан бир қаторда, ит гўштидан тайёрланган шўрва, балиқ ҳамда қизил ловиядан пиширилган бўтқалар ҳам организм учун фойдали таомлар сифатида кўрсатилган.
Газетада айниқса ит гўштидан тайёрланадиган шўрва ёз фаслидаги анъанавий миллий таом сифатида алоҳида тилга олинган. Нашр муаллифлари халқ орасида кенг тарқалган нақлни келтириб, бундай шўрва ҳатто тўкилиб кетган тақдирда ҳам «дармон» ҳисобланишини таъкидлаган.
Бундан ташқари, жорий йил бошида мамлакатда ит гўштидан энг яхши таом тайёрлаш бўйича республика миқёсида танлов ҳам ўтказилгани маълум қилинди. Шунингдек, давлат ахборот агентлиги KCNA женшен, гуруч ва чилонжийда қўшиб тайёрланадиган товуқ шўрвасини ҳам организм учун фойдали ёзги таом сифатида эътироф этган.
Айни вақтда давлат телевидениеси фуқароларга иссиқ ҳавода кўпроқ сув ичиш, сузиш, очиқ ҳавода эҳтиёткорлик билан жисмоний машқлар қилиш ва саломатликка алоҳида эътибор қаратиш бўйича тавсиялар бермоқда.
Расмийлар мамлакатда жазирама билан боғлиқ ўлим ҳолатлари ҳақида маълумот бермаган. Бироқ қўшни Жанубий Кореяда кучли иссиқ тўлқини оқибатида 20 дан ортиқ инсон ҳаётдан кўз юмган. У ерда ҳаво ҳарорати 42,5 даражагача кўтарилиб, 1904 йилдан буён кузатилган энг юқори кўрсаткич сифатида тарихга кирган.
…