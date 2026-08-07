Россияга ишлаш учун кетаётган ўзбекистонликлар сони камаймоқда
2026 йилнинг биринчи ярмида Россияга меҳнат фаолияти билан 1,18 миллион нафар Ўзбекистон фуқароси йўл олган, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 13,2 фоизга кам. Мутахассислар камайишни меҳнат миграциясидаги янги талаблар, иқтисодий омиллар ва бошқа давлатлардаги иш имкониятларига қизиқиш ортгани билан изоҳламоқда. Шунга қарамай, Ўзбекистон Россияга энг кўп меҳнат мигрантларини юбораётган давлат бўлиб қолмоқда.
2026 йилнинг биринчи ярмида Россияга меҳнат фаолияти билан 1,18 миллион нафар Ўзбекистон фуқароси йўл олган. Бироқ бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 13,2 фоизга камайгани қайд этилди. Мутахассислар буни меҳнат миграциясидаги янги талаблар, иқтисодий омиллар ҳамда фуқароларнинг бошқа давлатлардаги иш имкониятларига кўпроқ қизиқиши билан изоҳламоқда.
Статистикага кўра, Марказий Осиё давлатлари орасида Россияга ишлаш учун кетаётган фуқаролар сони деярли барча мамлакатларда қисқарган. Фақат Туркманистонда бу кўрсаткич ўсиш қайд этган.
2026 йилнинг биринчи ярми якунларига кўра:
Ўзбекистон — 1,18 млн (-13,2%),
Тожикистон — 494,5 минг (-17,9%),
Қирғизистон — 289,1 минг (-16,7%),
Қозоғистон — 122,7 минг (-0,2%),
Туркманистон — 13,4 минг (+41%).
Шунга қарамай, Ўзбекистон Россияга ишлаш учун энг кўп меҳнат мигрантларини юбораётган давлат бўлиб қолмоқда. Шу билан бирга, сўнгги йилларда ўзбекистонликларнинг Жанубий Корея, Япония, Германия ва Буюк Британия каби давлатларда ишлашга қизиқиши ҳам ортиб бораётгани кузатилмоқда.
…