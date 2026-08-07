Роналдунинг тўйида катта шов-шув: Бруно таклиф қилинмадими?

·2.7K·Дунё
Роналдунинг тўйида катта шов-шув: Бруно таклиф қилинмадими?
Қисқача

Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг тўй маросими 8 август куни Мадейра оролида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Ижтимоий тармоқларда Бруно Фернандес маросимга таклиф қилинмагани ҳақида миш-мишлар тарқалди. Бу хабарлар расман тасдиқланмаган, Роналду ёки Бруно Фернандес ҳам уларга изоҳ бермаган. Фанслар ушбу ҳолат икки футболчи ўртасидаги муносабатлар совуқлашган бўлиши мумкинлиги ҳақида тахмин қилмоқда.

Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг узоқ кутилган тўй маросими атрофида турли муҳокамалар тобора кучаймоқда. Манбалар маълумотига кўра, жуфтликнинг никоҳ тантанаси 8 август куни Роналдунинг туғилиб ўсган она юрти — Мадейра оролида бўлиб ўтиши кутилмоқда.

Бироқ ушбу қувончли воқеа арафасида ижтимоий тармоқларда кутилмаган миш-мишлар тарқалди. Унда айтилишича, «Манчестер Юнайтед» ҳамда Португалия терма жамоасида Роналду билан бирга тўп сурган яқин жамоадошлардан бири Бруно Фернандес тўй маросимига таклиф қилинмаган.

Мазкур хабарлар ҳозирча расман тасдиқланмаган бўлса-да, мухлислар ўртасида катта қизиқиш уйғотди. Ижтимоий тармоқларда кўпчилик бу ҳолат икки португалиялик юлдуз ўртасидаги муносабатлар совуқлашган бўлиши мумкинлиги ҳақида турли тахминларни илгари сурмоқда.

Айни пайтда Роналду ёки Бруно Фернандес томонидан ушбу миш-мишларга расмий изоҳ берилмаган. Шу боис, тарқалаётган маълумотлар ҳозирча тасдиқланмаган хабар сифатида баҳоланмоқда.

Криштиану РоналдуЖоржина РодригесБруну ФернандешМанчестер ЮнайтедМадейра
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди