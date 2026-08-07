Роналдунинг тўйида катта шов-шув: Бруно таклиф қилинмадими?
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг тўй маросими 8 август куни Мадейра оролида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Ижтимоий тармоқларда Бруно Фернандес маросимга таклиф қилинмагани ҳақида миш-мишлар тарқалди. Бу хабарлар расман тасдиқланмаган, Роналду ёки Бруно Фернандес ҳам уларга изоҳ бермаган. Фанслар ушбу ҳолат икки футболчи ўртасидаги муносабатлар совуқлашган бўлиши мумкинлиги ҳақида тахмин қилмоқда.
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг узоқ кутилган тўй маросими атрофида турли муҳокамалар тобора кучаймоқда. Манбалар маълумотига кўра, жуфтликнинг никоҳ тантанаси 8 август куни Роналдунинг туғилиб ўсган она юрти — Мадейра оролида бўлиб ўтиши кутилмоқда.
Бироқ ушбу қувончли воқеа арафасида ижтимоий тармоқларда кутилмаган миш-мишлар тарқалди. Унда айтилишича, «Манчестер Юнайтед» ҳамда Португалия терма жамоасида Роналду билан бирга тўп сурган яқин жамоадошлардан бири Бруно Фернандес тўй маросимига таклиф қилинмаган.
Мазкур хабарлар ҳозирча расман тасдиқланмаган бўлса-да, мухлислар ўртасида катта қизиқиш уйғотди. Ижтимоий тармоқларда кўпчилик бу ҳолат икки португалиялик юлдуз ўртасидаги муносабатлар совуқлашган бўлиши мумкинлиги ҳақида турли тахминларни илгари сурмоқда.
Айни пайтда Роналду ёки Бруно Фернандес томонидан ушбу миш-мишларга расмий изоҳ берилмаган. Шу боис, тарқалаётган маълумотлар ҳозирча тасдиқланмаган хабар сифатида баҳоланмоқда.
…