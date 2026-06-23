Канада конида икки миллиард йиллик сув топилди

·0·Дунё
Канада конида икки миллиард йиллик сув топилди

Канададаги чуқур конлардан бирида олимлар илм-фан учун улкан аҳамиятга эга бўлган ноёб топилмани аниқлади. Тадқиқотчиларнинг маълум қилишича, Онтарио провинциясида жойлашган Кидд-Крик конидан тахминан икки миллиард йил давомида ташқи муҳитдан ажралган ҳолда сақланиб келган сув намунаси топилган.

Маълумотларга кўра, сув ер қаъридан қарийб уч километр чуқурликдан олиб чиқилган. Илмий таҳлиллар ушбу суюқлик миллиардлаб йиллар мобайнида тоғ жинслари орасида “қамалиб” қолганини ва атмосфера билан ҳеч қандай алоқа қилмаганини кўрсатган.

Мутахассислар сувнинг ёшини аниқлаш учун унинг таркибидаги гелий, неон, аргон ва ксенон каби ацил газларни ўрганган. Айнан шу элементлар олимларга сув қанча вақт ёпиқ муҳитда сақланганини ҳисоблаш имконини берган.

Тадқиқотчиларни ҳайратга солган яна бир жиҳат — сувнинг таркиби жуда шўр экани бўлди. Қайд этилишича, ундаги туз миқдори денгиз сувига нисбатан ўн баравар юқори. Шунингдек, сув ўзига хос аччиқ таъм ва кучли олтингугурт ҳидига эга экани айтилмоқда.

Энг қизиқарлиси, мазкур қадимий сув таркибида ҳаёт белгилари ҳам аниқланган. Олимлар сувда микроорганизмлар мавжудлигини қайд этиб, улар қуёш нурисиз, минераллар ва сув ўртасидаги кимёвий жараёнлар ҳисобига яшаб келган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Мутахассислар ушбу кашфиётни Ер сайёрасининг узоқ ўтмиши ҳақида маълумот берувчи ўзига хос “вақт капсуласи” деб баҳоламоқда. Унинг ўрганилиши ер ости муҳитида ҳаёт қандай шакллангани ва микроорганизмлар миллиардлаб йиллар давомида қандай шароитларда яшаб қолганини тушунишга ёрдам бериши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси учун рекорд ҳайкал: Аргентинада 26 метрлик улкан ёдгорлик очилдиМесси учун рекорд ҳайкал: Аргентинада 26 метрлик улкан ёдгорлик очилдиКеча, 22:35Нью-Йорк метросида Ўзбекистон вагониНью-Йорк метросида Ўзбекистон вагониКеча, 22:10Қатардаги газ заводида даҳшатли портлаш содир бўлдиҚатардаги газ заводида даҳшатли портлаш содир бўлдиКеча, 21:04Дунёни ҳайратга солган аэропорт: Сингапур мўъжизасиДунёни ҳайратга солган аэропорт: Сингапур мўъжизасиКеча, 20:33Канададаги ноёб топилма олимларни ҳайратга солдиКанададаги ноёб топилма олимларни ҳайратга солдиКеча, 19:48Туркияда келин тўйида узилган ўқ 11 кишини жароҳатладиТуркияда келин тўйида узилган ўқ 11 кишини жароҳатладиКеча, 19:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди