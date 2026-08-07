Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқда
Дин-Дим пингвини ҳар йили Аргентина ва Чили соҳиллари томон 8 минг километрдан ортиқ сузиб, уни қутқарган Жуан Перейра де Соуза яшайдиган жойга қайтиб келади. Жуан 2011 йилда соҳилда нефтга беланган, ўлим ёқасидаги пингвинни топиб, уни тозалаган ва парвариш қилган. Соғайгач, қушни Дин-Дим деб номлаб денгизга қўйиб юборган, бироқ у ўша куниёқ Жуаннинг олдига қайтган.
2011 йилда бразилиялик балиқчи Жуан Перейра де Соуза соҳилда нефтьга беланган, ўлим ёқасидаги пингвинни топиб олган. У қушни тозалаб, парвариш қилган, соғайгач эса Дин-Дим деб номлаб, яна денгизга қўйиб юборган.
Бироқ пингвин узоққа кетмаган. Ўша куниёқ у яна Жуаннинг олдига қайтиб келган.
Кейинчалик Дин-Дим ҳар йили Аргентина ва Чили соҳиллари томон йўл олиб, 8 минг километрдан ортиқ масофани босиб ўтиши, сўнг яна Жуан яшайдиган жойга қайтиб келиши билан машҳур бўлди.
Яна бир қизиқ жиҳати, Дин-Дим бошқа одамларни ўзига яқинлаштирмайди ва силашларига ҳам йўл қўймайди. У фақат ўзини қутқарган Жуанга ишонч билдириши айтилган.
…