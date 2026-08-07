Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айланди
АҚШда бир оила парваришлаётган айиқча ҳовлидаги бассейнда сузиб, сув париси қўғирчоғи билан ўйнаган видеоси орқали ижтимоий тармоқларда машҳур бўлди. Оила бир нечта айиқни боқиб, улар учун бассейн, ўйинчоқлар ва махсус дам олиш ҳудудини ташкил қилган. Айиқчаларнинг кундалик ҳаёти акс этган видеолар мунтазам жойланиб, қисқа фурсатда миллионлаб фойдаланувчилар эътиборини тортган. Фойдаланувчилар айиқчанинг шўхлиги ва ёқимли ҳаракатларини олқишламоқда.
АҚШда яшовчи бир оила парвариш қилаётган айиқчалардан бири ижтимоий тармоқларнинг ҳақиқий юлдузига айланди. Интернетда тарқалган видеода айиқча ҳовлидаги бассейнда бемалол сузиб, сув париси қўғирчоғи билан қувноқ ўйнаётгани акс этган.
Маълум бўлишича, оила бир нечта айиқни боқади. Улар учун кенг ҳовлида бассейн, турли ўйинчоқлар ва дам олиши учун махсус ҳудуд ташкил этилган. Айиқчаларнинг кундалик ҳаёти акс этган видеолар мунтазам равишда ижтимоий тармоқларга жойлаб борилади.
Қизиқарли лавҳалар қисқа фурсатда миллионлаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортиб, Reels платформасида кенг тарқалди. Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар айиқчанинг шўхлиги ва ёқимли ҳаракатларини олқишлаб, уни интернетнинг навбатдаги севимли қаҳрамони дея таърифламоқда.
…