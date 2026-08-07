Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди
Жҳон Лукуми Ювентус билан шахсий шартнома шартларини келишиб, беш йиллик битимни маъқуллади. Томонлар трансфер нархи бўйича якуний музокараларни олиб бормоқда, Болоня эса ҳимоячининг қийматини камида 25 миллион евро этиб белгилаган. Футболчи бонусларсиз йилига 2,5 миллион евро маош бериладиган шартномани танлаб, Ноттингем Форестнинг йилига тахминан 1 миллион евро кўпроқ соф маош таклифини рад этди.
Туриннинг Ювентус клуби Болонянинг марказий ҳимоячиси Жҳон Лукумини трансфер қилиш бўйича келишувга эришди. Goal.com хабарига кўра, колумбиялик футболчи Турин гранди билан шахсий шартнома шартлари бўйича келишувга келган ва беш йиллик битимни маъқуллаган. Ҳозирда томонлар трансфер нархи бўйича якуний музокараларни олиб бориши керак бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер пойгасида Ювентус Англия Премиер-лигасининг қатор грандларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Хусусан, Челси ва Манчестер Юнайтед клублари ҳам ҳимоячига қизиқиш билдирган эди. Бироқ Жҳон Лукуми фаолиятини айнан Турин жамоасида давом этишни устувор вазифа сифатида белгилаган.
Молиявий таклифлардан устун келган спорт лойиҳасиТуттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчи бошқа жамоалардан келган анча юқори молиявий таклифларни рад этган. Жумладан, Ноттингем Форест клуби унга йилига тахминан 1 миллион евро кўпроқ соф маош тўлашга тайёр бўлган. Шунга қарамай, ҳимоячи бонусларсиз йилига 2,5 миллион евро маош берувчи беш йиллик шартномани танлади.
Колумбиялик футболчининг бу қарорига Ювентус раҳбариятининг қатъияти ҳамда клубнинг спорт лойиҳаси ҳал қилувчи таъсир кўрсатди. Европа чемпионатларида ўйнаш имконияти, гранд жамоа сафида тўп суриш ва А Серияда қолиш истаги унинг учун молиявий манфаатлардан устун келди.
Лукумининг юксалиши ва трансфер нархиЖҳон Лукумининг нуфузи охирги йирик халқаро мусобақалардаги ишончли ўйинларидан кейин кескин ошиб кетди. Хусусан, унинг гуруҳ босқичидаги муҳим учрашувлардан бирида Криштиану Роналдуни зарарсизлантириши мутахассислар эътиборини тортди. Ушбу ёрқин ўйинлар Ювентус бош мураббийи Луциано Спаллеттининг эътиборидан четда қолмади ва у ҳимоя чизиғини кучайтириш учун ушбу футболчини асосий нишонга айлантирди.
Болоня клуби ўз етакчисини июль ойининг ўрталарида амал қилиш муддати тугаган 28 миллион евролик товвон пули банди орқали ҳимоя қилганди. Ҳозирги вақтда жамоа марказий ҳимоячининг нархини камида 25 миллион евро этиб белгилаган, бироқ футболчининг шартнома вазияти сабабли клублар ўртасидаги якуний келишув диққат билан мувофиқлаштирилмоқда.
…