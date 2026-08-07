Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди

·36·Спорт
Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди
Қисқача

Жҳон Лукуми Ювентус билан шахсий шартнома шартларини келишиб, беш йиллик битимни маъқуллади. Томонлар трансфер нархи бўйича якуний музокараларни олиб бормоқда, Болоня эса ҳимоячининг қийматини камида 25 миллион евро этиб белгилаган. Футболчи бонусларсиз йилига 2,5 миллион евро маош бериладиган шартномани танлаб, Ноттингем Форестнинг йилига тахминан 1 миллион евро кўпроқ соф маош таклифини рад этди.

Туриннинг Ювентус клуби Болонянинг марказий ҳимоячиси Жҳон Лукумини трансфер қилиш бўйича келишувга эришди. Goal.com хабарига кўра, колумбиялик футболчи Турин гранди билан шахсий шартнома шартлари бўйича келишувга келган ва беш йиллик битимни маъқуллаган. Ҳозирда томонлар трансфер нархи бўйича якуний музокараларни олиб бориши керак бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер пойгасида Ювентус Англия Премиер-лигасининг қатор грандларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Хусусан, Челси ва Манчестер Юнайтед клублари ҳам ҳимоячига қизиқиш билдирган эди. Бироқ Жҳон Лукуми фаолиятини айнан Турин жамоасида давом этишни устувор вазифа сифатида белгилаган.

Молиявий таклифлардан устун келган спорт лойиҳаси

Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчи бошқа жамоалардан келган анча юқори молиявий таклифларни рад этган. Жумладан, Ноттингем Форест клуби унга йилига тахминан 1 миллион евро кўпроқ соф маош тўлашга тайёр бўлган. Шунга қарамай, ҳимоячи бонусларсиз йилига 2,5 миллион евро маош берувчи беш йиллик шартномани танлади.

Колумбиялик футболчининг бу қарорига Ювентус раҳбариятининг қатъияти ҳамда клубнинг спорт лойиҳаси ҳал қилувчи таъсир кўрсатди. Европа чемпионатларида ўйнаш имконияти, гранд жамоа сафида тўп суриш ва А Серияда қолиш истаги унинг учун молиявий манфаатлардан устун келди.

Лукумининг юксалиши ва трансфер нархи

Жҳон Лукумининг нуфузи охирги йирик халқаро мусобақалардаги ишончли ўйинларидан кейин кескин ошиб кетди. Хусусан, унинг гуруҳ босқичидаги муҳим учрашувлардан бирида Криштиану Роналдуни зарарсизлантириши мутахассислар эътиборини тортди. Ушбу ёрқин ўйинлар Ювентус бош мураббийи Луциано Спаллеттининг эътиборидан четда қолмади ва у ҳимоя чизиғини кучайтириш учун ушбу футболчини асосий нишонга айлантирди.

Болоня клуби ўз етакчисини июль ойининг ўрталарида амал қилиш муддати тугаган 28 миллион евролик товвон пули банди орқали ҳимоя қилганди. Ҳозирги вақтда жамоа марказий ҳимоячининг нархини камида 25 миллион евро этиб белгилаган, бироқ футболчининг шартнома вазияти сабабли клублар ўртасидаги якуний келишув диққат билан мувофиқлаштирилмоқда.

ЖувентусЖҳон ЛукумиБолоняСерие АТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансфер«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансферБугун, 18:39Родри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирдиРодри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирдиБугун, 18:35Родри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирдиРодри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирдиБугун, 18:33Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)