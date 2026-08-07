BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқда
BMW "Спидер-Ман: Бранд Нев Дай" филми доирасидаги тарғибот кампаниясида автомобил салонларида тижорий материалларни намойиш эта бошлагани учун ҳайдовчилар норозилигига сабаб бўлди. Филмда ix3 кроссоверлари ва 5 Сериес седанлари кўрсатилган. BMW эгалари қиммат премиум автомобилларидаги бундай рекламаларни шахсий маконга тажовуз деб баҳоламоқда.
Автомобилсозлик саноатида маркетинг ва реклама кампаниялари янги ва кутилмаган босқичга кўтарилмоқда. Бироқ истеъмолчиларнинг ҳуқуқ ва қулайликларини эътиборсиз қолдирувчи бундай уринишлар кўпинча кескин эътирозларга сабаб бўлмоқда. Охирги пайтларда немис брендининг шахсий транспорт воситаларида намойиш этила бошлаган реклама роликлари шафқатсиз танқидларга учрамоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, гап машҳур автомобилсозлик гиганти BMW томонидан амалга оширилаётган навбатдаги тарғибот кампанияси ҳақида бормоқда. Компания ўз мижозларининг норозилигига сабаб бўлган махсус лойиҳага қўшилган. Муаммо шундаки, ҳайдовчилар ўзларининг шахсий транспорт воситалари интерерида мутлақо кераксиз ва кутилмаган тижорат материаллари билан тўқнаш келишмоқда.
Кино саноати ва автомобил маркетингининг кесишишиМаълум бўлишича, BMW бренди навбатдаги йирик суперқаҳрамонлар ҳақидаги кинокартинанинг расмий ҳомийси сифатида майдонга чиққан. Кинотеатрларда намойиш этилиши кутилаётган "Спидер-Ман: Бранд Нев Дай" фильми доирасида маҳсулотларни яширин ва очиқ жойлаштириш усулларидан кенг фойдаланилган. Замонавий кинематография қоидаларига кўра, бундай экран асарларида турли русумдаги машиналар намойиш этилиши одатий ҳолга айланган.
Хусусан, фильм кадрларида ихчамдаги замонавий ix3 кроссоверлари ҳамда фахрли 5 Сериес седанлари яққол кўзга ташланади. Киноижодкорлар ва автоишлаб чиқарувчилар ўртасидаги бу каби ҳамкорликлар одатда ҳар икки томон учун ҳам манфаатли ҳисобланади. Бироқ мазкур ҳолатда рекламанинг бевосита автомобил салонига кириб келгани фойдаланувчиларнинг ҳақли эътирозларини келтириб чиқарди.
Мижозларнинг муносабати ва хавотирларҚайд этилишича, тегишли BMW моделларига эгалик қилувчи кўплаб ҳайдовчилар юзага келган вазиятдан асло мамнун эмас. Улар ўзлари қиммат нархларда сотиб олган премиум тоифадаги транспорт воситаларида бундай тижорат контентининг пайдо бўлишини шахсий маконга тажовуз сифатида баҳоламоқда. Автомобил эгалари кундалик ҳаракатланиш давомида ортиқча ахборот босимига дуч келишни исташмайди.
Мутахассисларнинг фикрича, замонавий автомобиллар тобора кўпроқ ақлли қурилмалар ва уланган экранларга айланиб бораётгани ишлаб чиқарувчиларга янги даромад манбаларини очиб бермоқда. Шу билан бирга, бу каби тажовузкор маркетинг ёндашувлари брендга бўлган садоқатни пасайтириши ва мижозлар базасига путур етказиши мумкин. Автомобил бозори иштирокчилари истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари ва шахсий чегараларини ҳурмат қилиш муҳимлигини яна бир бор тушуниб етишлари лозим.
…