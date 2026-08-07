BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқда

·17·Авто
BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқда
Қисқача

BMW "Спидер-Ман: Бранд Нев Дай" филми доирасидаги тарғибот кампаниясида автомобил салонларида тижорий материалларни намойиш эта бошлагани учун ҳайдовчилар норозилигига сабаб бўлди. Филмда ix3 кроссоверлари ва 5 Сериес седанлари кўрсатилган. BMW эгалари қиммат премиум автомобилларидаги бундай рекламаларни шахсий маконга тажовуз деб баҳоламоқда.

Автомобилсозлик саноатида маркетинг ва реклама кампаниялари янги ва кутилмаган босқичга кўтарилмоқда. Бироқ истеъмолчиларнинг ҳуқуқ ва қулайликларини эътиборсиз қолдирувчи бундай уринишлар кўпинча кескин эътирозларга сабаб бўлмоқда. Охирги пайтларда немис брендининг шахсий транспорт воситаларида намойиш этила бошлаган реклама роликлари шафқатсиз танқидларга учрамоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, гап машҳур автомобилсозлик гиганти BMW томонидан амалга оширилаётган навбатдаги тарғибот кампанияси ҳақида бормоқда. Компания ўз мижозларининг норозилигига сабаб бўлган махсус лойиҳага қўшилган. Муаммо шундаки, ҳайдовчилар ўзларининг шахсий транспорт воситалари интерерида мутлақо кераксиз ва кутилмаган тижорат материаллари билан тўқнаш келишмоқда.

Кино саноати ва автомобил маркетингининг кесишиши

Маълум бўлишича, BMW бренди навбатдаги йирик суперқаҳрамонлар ҳақидаги кинокартинанинг расмий ҳомийси сифатида майдонга чиққан. Кинотеатрларда намойиш этилиши кутилаётган "Спидер-Ман: Бранд Нев Дай" фильми доирасида маҳсулотларни яширин ва очиқ жойлаштириш усулларидан кенг фойдаланилган. Замонавий кинематография қоидаларига кўра, бундай экран асарларида турли русумдаги машиналар намойиш этилиши одатий ҳолга айланган.

Хусусан, фильм кадрларида ихчамдаги замонавий ix3 кроссоверлари ҳамда фахрли 5 Сериес седанлари яққол кўзга ташланади. Киноижодкорлар ва автоишлаб чиқарувчилар ўртасидаги бу каби ҳамкорликлар одатда ҳар икки томон учун ҳам манфаатли ҳисобланади. Бироқ мазкур ҳолатда рекламанинг бевосита автомобил салонига кириб келгани фойдаланувчиларнинг ҳақли эътирозларини келтириб чиқарди.

Мижозларнинг муносабати ва хавотирлар

Қайд этилишича, тегишли BMW моделларига эгалик қилувчи кўплаб ҳайдовчилар юзага келган вазиятдан асло мамнун эмас. Улар ўзлари қиммат нархларда сотиб олган премиум тоифадаги транспорт воситаларида бундай тижорат контентининг пайдо бўлишини шахсий маконга тажовуз сифатида баҳоламоқда. Автомобил эгалари кундалик ҳаракатланиш давомида ортиқча ахборот босимига дуч келишни исташмайди.

Мутахассисларнинг фикрича, замонавий автомобиллар тобора кўпроқ ақлли қурилмалар ва уланган экранларга айланиб бораётгани ишлаб чиқарувчиларга янги даромад манбаларини очиб бермоқда. Шу билан бирга, бу каби тажовузкор маркетинг ёндашувлари брендга бўлган садоқатни пасайтириши ва мижозлар базасига путур етказиши мумкин. Автомобил бозори иштирокчилари истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари ва шахсий чегараларини ҳурмат қилиш муҳимлигини яна бир бор тушуниб етишлари лозим.

BMWАвтомобилРекламаТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБугун, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариБугун, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаБугун, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаБугун, 07:58Skoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиSkoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиКеча, 20:25Классик ва замонавий Алпине A110 автомобиллари қиёсландиКлассик ва замонавий Алпине A110 автомобиллари қиёсландиКеча, 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин