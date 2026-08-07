АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортди

·38·Техно
АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортди
Қисқача

Ню-Мексико штати суди Meta компаниясини қўшимча 567 миллион доллар жарима тўлашга ҳукм қилди, натижада умумий жарима 942 миллион долларга етди. Суд компаниядан лайклар сонини кўрсатишни чеклаш, вояга етмаганлар учун билдиришномаларни 22:00 дан 07:00 гача тўхтатиш ва ўсмирларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини ойига 90 соат билан чеклашни талаб қилди.

АҚШнинг Ню-Мексико штати суди пайшанба куни Meta компаниясини ижтимоий тармоқларнинг зарарли таъсири ва қарамлик келтириб чиқариши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча равишда 567 миллион доллар миқдорида жарима тўлашга ҳукм қилди. Ушбу қарор вояга етмаганлар хавфсизлигини таъминлаш ва технология гигантларини жавобгарликка тортиш борасидаги йирик ҳуқуқий жараёнларда муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, март ойида тайинланган 375 миллион долларлик жаримага қўшилган бу сумма компания тўлаши лозим бўлган умумий жарима миқдорини 942 миллион долларга етказди. Суд, шунингдек, Meta платформаларининг штат ҳудудида ишлаш тартибига жиддий ўзгартиришлар киритишни талаб қилди.

Платформалар фаолиятига қўйилган янги чекловлар

Суд қарорига мувофиқ, компания ўз тармоқларида лайклар сонини кўрсатишни тўхтатиши ёки буни фақат ота-она ёхуд васийнинг рухсати билангина амалга ошириши шарт. Шунингдек, штатдаги вояга етмаган фойдаланувчилар учун билдиришномалар (пуш-нотификатионс) кечки соат 22:00 дан тонги 07:00 гача вақтинча тўхтатилиши лозим.

Бундан ташқари, ўсмирларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш вақти ойига 90 соат билан чекланади. Бу тахминан кунига уч соатни ташкил этади. Суд қарорида таъкидланишича, Ню-Мексико штатидаги кўплаб фуқаролар Meta маҳсулотлари туфайли жинсий эксплуатация хавфи, таълим жараёнининг бузилиши ва руҳий саломатлик муаммоларига дуч келмоқда.

Томонларнинг муносабати ва суд жараёнлари

Судя Meta штатдаги ёшлар орасида юзага келган руҳий саломатлик инқирозининг ягона сабаби эмаслигини тан олган бўлса-да, унинг платформалари бу жараёнда муҳим рол ўйнашини таъкидлади. У компания штатда жиддий жамоатчилик хавфини келтириб чиқаргани ва буни бартараф этиши шартлигини билдирди.

Ню-Мексико штати бош прокурори Раул Торрезнинг сўзларига кўра, Meta йиллар давомида ўз платформалари болаларга зарар етказишини билган ҳолда хавфсизликдан кўра фойда ва жалб қилиш кўрсаткичларини устун қўйган. Бунга жавобан Meta вакили Энди Стоун компания апелляция шикоятини киритишини маълум қилди.

Ушбу суд қарори Лос-Анжелесда март ойида қабул қилинган ва ижтимоий тармоқларнинг қарамлик келтириб чиқарувчи хусусиятлари қораланган бошқа бир жараён ортидан содир бўлди. Айни пайтда Meta АҚШнинг бошқа ҳудудларида ҳам қатор даъволарга дуч келмоқда, жумладан, 33 та штат томонидан бирлаштирилган йирик суд иши ҳам шулар жумласидандир.

MetaСудЖаримаБолалар хавфсизлигиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21Redmi K100 Pro Max флагмани: 200 MP камера ва унинг имкониятлариRedmi K100 Pro Max флагмани: 200 MP камера ва унинг имкониятлариБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди