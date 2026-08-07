АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортди
Ню-Мексико штати суди Meta компаниясини қўшимча 567 миллион доллар жарима тўлашга ҳукм қилди, натижада умумий жарима 942 миллион долларга етди. Суд компаниядан лайклар сонини кўрсатишни чеклаш, вояга етмаганлар учун билдиришномаларни 22:00 дан 07:00 гача тўхтатиш ва ўсмирларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини ойига 90 соат билан чеклашни талаб қилди.
АҚШнинг Ню-Мексико штати суди пайшанба куни Meta компаниясини ижтимоий тармоқларнинг зарарли таъсири ва қарамлик келтириб чиқариши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча равишда 567 миллион доллар миқдорида жарима тўлашга ҳукм қилди. Ушбу қарор вояга етмаганлар хавфсизлигини таъминлаш ва технология гигантларини жавобгарликка тортиш борасидаги йирик ҳуқуқий жараёнларда муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, март ойида тайинланган 375 миллион долларлик жаримага қўшилган бу сумма компания тўлаши лозим бўлган умумий жарима миқдорини 942 миллион долларга етказди. Суд, шунингдек, Meta платформаларининг штат ҳудудида ишлаш тартибига жиддий ўзгартиришлар киритишни талаб қилди.
Платформалар фаолиятига қўйилган янги чекловларСуд қарорига мувофиқ, компания ўз тармоқларида лайклар сонини кўрсатишни тўхтатиши ёки буни фақат ота-она ёхуд васийнинг рухсати билангина амалга ошириши шарт. Шунингдек, штатдаги вояга етмаган фойдаланувчилар учун билдиришномалар (пуш-нотификатионс) кечки соат 22:00 дан тонги 07:00 гача вақтинча тўхтатилиши лозим.
Бундан ташқари, ўсмирларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш вақти ойига 90 соат билан чекланади. Бу тахминан кунига уч соатни ташкил этади. Суд қарорида таъкидланишича, Ню-Мексико штатидаги кўплаб фуқаролар Meta маҳсулотлари туфайли жинсий эксплуатация хавфи, таълим жараёнининг бузилиши ва руҳий саломатлик муаммоларига дуч келмоқда.
Томонларнинг муносабати ва суд жараёнлариСудя Meta штатдаги ёшлар орасида юзага келган руҳий саломатлик инқирозининг ягона сабаби эмаслигини тан олган бўлса-да, унинг платформалари бу жараёнда муҳим рол ўйнашини таъкидлади. У компания штатда жиддий жамоатчилик хавфини келтириб чиқаргани ва буни бартараф этиши шартлигини билдирди.
Ню-Мексико штати бош прокурори Раул Торрезнинг сўзларига кўра, Meta йиллар давомида ўз платформалари болаларга зарар етказишини билган ҳолда хавфсизликдан кўра фойда ва жалб қилиш кўрсаткичларини устун қўйган. Бунга жавобан Meta вакили Энди Стоун компания апелляция шикоятини киритишини маълум қилди.
Ушбу суд қарори Лос-Анжелесда март ойида қабул қилинган ва ижтимоий тармоқларнинг қарамлик келтириб чиқарувчи хусусиятлари қораланган бошқа бир жараён ортидан содир бўлди. Айни пайтда Meta АҚШнинг бошқа ҳудудларида ҳам қатор даъволарга дуч келмоқда, жумладан, 33 та штат томонидан бирлаштирилган йирик суд иши ҳам шулар жумласидандир.
…