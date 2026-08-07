Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Крис Уорддл Харри Кейннинг 2030-йилги жаҳон чемпионатида қатнашиши катта синов бўлишини айтди. У Кейнни Криштиану Роналду тажрибасидан сабоқ чиқариб, халқаро фаолиятидаги келажагини пухта ўйлаб кўришга чақирди. Ҳозирда 33 ёшли Кейн Англия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб, 85 та гол урган ва Питер Шилтоннинг 125 та ўйинлик рекордини янгилашга яқин турибди.
Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Крис Уорддл ГОАЛ нашрига берган интервюсида Харри Кейнга 2030-йилги жаҳон чемпионатида қатнашиш катта синов бўлишини таъкидлади. У футболчини Криштиану Роналду тажрибасидан сабоқ чиқариб, халқаро фаолиятидаги келажагини пухта ўйлаб кўришга чақирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Бавария сафида тўп суриб, ўзининг юқори спорт формасини сақлаб қолаётган 33 ёшли Харри Кейн Англия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб турибди. Унинг ҳисобида 85 та гол мавжуд бўлиб, у Питер Шилтоннинг 125 та ўйинлик рекордини янгилашга жуда яқин турибди.
Келажакдаги йирик турнирлар ва шахсий рекордларМутахассисларнинг фикрича, Кейн 2026-йилги жаҳон чемпионатида жамоани сардор сифатида бошлаб бориши ва 2028-йилда ўз уйида ўтадиган Европа чемпионатида ҳам асосий фигура бўлиши кутилмоқда. Терма жамоада марказий ҳужумчи позицияси учун муқобил вариантлар камлиги сабабли мураббийлар доимо унинг хизматига таянмоқда.
Бироқ, йиллар ўтиши билан ҳар қандай футболчи каби Кейн ҳам жисмоний ҳолатига эътибор қаратиши лозим бўлади. Криштиану Роналду ва Лионель Месси каби афсоналар ўз фаолиятини узоқ давом эттирган бўлса-да, бундай узоқ умр кўриш футбол оламида истисно ҳолат саналади.
Жисмоний ҳолат ва Крис Уорддлнинг фикрлариБетБраин билан ҳамкорлик қилган Крис Уорддлнинг ГОАЛ нашрига маълум қилишича, Харри Кейн тезликка таяниб ўйнамаслиги ва юқори футбол интеллектига эгалиги унинг асосий устунлигидир. Шунга қарамай, ёш ўтган сари оёқлар ҳаракати секинлашиши муқаррар жараёндир.
Уорддл Португалия терма жамоасининг сўнгги йирик мусобақалардаги ўйинларини мисол қилиб келтириб, Криштиану Роналдунинг жисмоний ҳолати юқори даражадаги футбол талабларига жавоб бермай қолганини таъкидлади. Шу боисдан, Харри Кейн ҳам 2030-йилги мундиалгача бўлган даврда ўз имкониятларини реал баҳолаши зарур.
…