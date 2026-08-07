Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди

·42·Спорт
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Қисқача

Крис Уорддл Харри Кейннинг 2030-йилги жаҳон чемпионатида қатнашиши катта синов бўлишини айтди. У Кейнни Криштиану Роналду тажрибасидан сабоқ чиқариб, халқаро фаолиятидаги келажагини пухта ўйлаб кўришга чақирди. Ҳозирда 33 ёшли Кейн Англия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб, 85 та гол урган ва Питер Шилтоннинг 125 та ўйинлик рекордини янгилашга яқин турибди.

Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Крис Уорддл ГОАЛ нашрига берган интервюсида Харри Кейнга 2030-йилги жаҳон чемпионатида қатнашиш катта синов бўлишини таъкидлади. У футболчини Криштиану Роналду тажрибасидан сабоқ чиқариб, халқаро фаолиятидаги келажагини пухта ўйлаб кўришга чақирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Бавария сафида тўп суриб, ўзининг юқори спорт формасини сақлаб қолаётган 33 ёшли Харри Кейн Англия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб турибди. Унинг ҳисобида 85 та гол мавжуд бўлиб, у Питер Шилтоннинг 125 та ўйинлик рекордини янгилашга жуда яқин турибди.

Келажакдаги йирик турнирлар ва шахсий рекордлар

Мутахассисларнинг фикрича, Кейн 2026-йилги жаҳон чемпионатида жамоани сардор сифатида бошлаб бориши ва 2028-йилда ўз уйида ўтадиган Европа чемпионатида ҳам асосий фигура бўлиши кутилмоқда. Терма жамоада марказий ҳужумчи позицияси учун муқобил вариантлар камлиги сабабли мураббийлар доимо унинг хизматига таянмоқда.

Бироқ, йиллар ўтиши билан ҳар қандай футболчи каби Кейн ҳам жисмоний ҳолатига эътибор қаратиши лозим бўлади. Криштиану Роналду ва Лионель Месси каби афсоналар ўз фаолиятини узоқ давом эттирган бўлса-да, бундай узоқ умр кўриш футбол оламида истисно ҳолат саналади.

Жисмоний ҳолат ва Крис Уорддлнинг фикрлари

БетБраин билан ҳамкорлик қилган Крис Уорддлнинг ГОАЛ нашрига маълум қилишича, Харри Кейн тезликка таяниб ўйнамаслиги ва юқори футбол интеллектига эгалиги унинг асосий устунлигидир. Шунга қарамай, ёш ўтган сари оёқлар ҳаракати секинлашиши муқаррар жараёндир.

Уорддл Португалия терма жамоасининг сўнгги йирик мусобақалардаги ўйинларини мисол қилиб келтириб, Криштиану Роналдунинг жисмоний ҳолати юқори даражадаги футбол талабларига жавоб бермай қолганини таъкидлади. Шу боисдан, Харри Кейн ҳам 2030-йилги мундиалгача бўлган даврда ўз имкониятларини реал баҳолаши зарур.

Харри КейнКриштиану РоналдуАнглия терма жамоасиКрис УорддлЖаҳон чемпионати 2030
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)