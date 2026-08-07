10 август учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 10 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Доллар 36,46 сўмга қимматлаб, 11 952,10 сўмни, евро эса 30,12 сўмга қимматлаб, 13 779,58 сўмни ташкил этди. Россия рубли 0,98 сўмга арзонлаб, 145,21 сўмга, япон иенаси эса 0,01 сўмга арзонлаб, 75,47 сўмга тушди. Фунт стерлинг 16 066,01 сўм, Швейсария франки 14 748,40 сўм ва Хитой юани 1 771,31 сўм бўлди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 10 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 36,46 сўмга қимматлаб, 11 952,10 сўмни ташкил этди.
• Евро 30,12 сўмга қимматлаб, 13 779,58 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,98 сўмга арзонлаб, 145,21 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 31,13 сўмга қимматлаб, 16 066,01 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,01 сўмга арзонлаб, 75,47 сўмга тушди.
• Швейцария франки 28,65 сўмга қимматлаб, 14 748,40 сўм бўлди.
• Хитой юани 5,79 сўмга қимматлаб, 1 771,31 сўмни ташкил этди.
…