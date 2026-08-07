Оддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирди
Кореялик саёҳатчи-видеоблогер Тошкентдаги “Ўзбекистон” меҳмонхонаси яқинидаги дўкондан Моунтаин Дев ва 1 литр оддий сув учун 13 минг корейс вони, тахминан 90 минг сўм ечилганини маълум қилди. Маҳсулотларда нархлар кўрсатилмагани сабабли харид қийматини олдиндан билмаган блогер сотувчига эътироз билдирган ва ортиқча ечилган маблағ тўлиқ қайтарилган. Мазкур ҳолат акс этган видео 2,3 миллион мартадан ортиқ томоша қилиниб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
36,8 минг нафар кузатувчига эга кореялик саёҳатчи-видеоблогер Тошкентдаги машҳур “Ўзбекистон” меҳмонхонасида яшаб турган пайтда меҳмонхона яқинидаги дўкондан Mountain Dew ичимлиги ва 1 литр оддий сув харид қилган. Унинг айтишича, маҳсулотларда нархлар кўрсатилмагани сабабли харид қийматини олдиндан билишнинг имкони бўлмаган.
Блогер чек керак эмаслигини айтиб, харид учун банк картаси орқали тўловни амалга оширган. Бироқ дўкондан чиққач, телефонига 13 минг корейс вони (тахминан 90 минг сўм) ечилгани ҳақида билдиришнома келган. Унинг таъкидлашича, бундай ичимликларнинг одатий нархи одатда тахминан 15-20 минг сўм бўлади. Шундан сўнг у сотувчига эътироз билдирган ва ортиқча ечилган маблағ тўлиқ қайтариб берилган.
Мазкур ҳолат акс этган видео блогернинг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида 2,3 миллион мартадан ортиқ томоша қилиниб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Видео Ўзбекистонда ҳам тез тарқалди. Кўплаб интернет фойдаланувчилари блогердан узр сўраб, уни юртимизнинг турли шаҳарлари ва диққатга сазовор масканларига яна ташриф буюришга таклиф қилишди.
Кейинчалик блогер Ўзбекистон туризм соҳаси вакилларидан ҳам узр мазмунидаги хабар олганини маълум қилди. Шунингдек, унга авиачипта ва барча сафар харажатлари қопланадиган 7 кеча ва 8 кунлик танишув саёҳати таклиф этилгани билдирилди. Бу ташаббус орқали меҳмон мамлакатнинг туристик салоҳияти ва меҳмондўстлигини яқиндан кўриш имконига эга бўлиши кутилмоқда.
…