Оддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирди

·44·Жамият
Оддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирди
Қисқача

Кореялик саёҳатчи-видеоблогер Тошкентдаги “Ўзбекистон” меҳмонхонаси яқинидаги дўкондан Моунтаин Дев ва 1 литр оддий сув учун 13 минг корейс вони, тахминан 90 минг сўм ечилганини маълум қилди. Маҳсулотларда нархлар кўрсатилмагани сабабли харид қийматини олдиндан билмаган блогер сотувчига эътироз билдирган ва ортиқча ечилган маблағ тўлиқ қайтарилган. Мазкур ҳолат акс этган видео 2,3 миллион мартадан ортиқ томоша қилиниб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

36,8 минг нафар кузатувчига эга кореялик саёҳатчи-видеоблогер Тошкентдаги машҳур “Ўзбекистон” меҳмонхонасида яшаб турган пайтда меҳмонхона яқинидаги дўкондан Mountain Dew ичимлиги ва 1 литр оддий сув харид қилган. Унинг айтишича, маҳсулотларда нархлар кўрсатилмагани сабабли харид қийматини олдиндан билишнинг имкони бўлмаган.

Блогер чек керак эмаслигини айтиб, харид учун банк картаси орқали тўловни амалга оширган. Бироқ дўкондан чиққач, телефонига 13 минг корейс вони (тахминан 90 минг сўм) ечилгани ҳақида билдиришнома келган. Унинг таъкидлашича, бундай ичимликларнинг одатий нархи одатда тахминан 15-20 минг сўм бўлади. Шундан сўнг у сотувчига эътироз билдирган ва ортиқча ечилган маблағ тўлиқ қайтариб берилган.

Мазкур ҳолат акс этган видео блогернинг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида 2,3 миллион мартадан ортиқ томоша қилиниб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Видео Ўзбекистонда ҳам тез тарқалди. Кўплаб интернет фойдаланувчилари блогердан узр сўраб, уни юртимизнинг турли шаҳарлари ва диққатга сазовор масканларига яна ташриф буюришга таклиф қилишди.

Кейинчалик блогер Ўзбекистон туризм соҳаси вакилларидан ҳам узр мазмунидаги хабар олганини маълум қилди. Шунингдек, унга авиачипта ва барча сафар харажатлари қопланадиган 7 кеча ва 8 кунлик танишув саёҳати таклиф этилгани билдирилди. Бу ташаббус орқали меҳмон мамлакатнинг туристик салоҳияти ва меҳмондўстлигини яқиндан кўриш имконига эга бўлиши кутилмоқда.

ТошкентЎзбекистонMountain Dew
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD ҳайдовчиси бир нечта автомобилни қасддан уриб, шикастлади (видео)BYD ҳайдовчиси бир нечта автомобилни қасддан уриб, шикастлади (видео)Бугун, 16:05Тошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушландиТошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушландиБугун, 15:10Қашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалдиҚашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалдиБугун, 15:03ППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилдиППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилдиБугун, 13:26Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирдиТўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирдиБугун, 12:58Янги қонун кучга кирди: Ит, мушук ва чорва моллари рўйхатга олинадиЯнги қонун кучга кирди: Ит, мушук ва чорва моллари рўйхатга олинадиБугун, 12:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!