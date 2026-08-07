Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқда

·28·Спорт
Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқда
Қисқача

Челси янги бош мураббий Хаби Алонсо раҳбарлигида 2026/2027-йилги мавсум олдидан асосий таркибдаги 41 футболчи сонини 25 нафаргача камайтиришни режалаштирмоқда. Бу мақсадга эришиш учун сентабр ойи бошигача 16 нафар футболчи сотилиши ёки ижарага берилиши керак. Клуб еврокубокларда иштирок этмагани ва таркиб ҳаддан ташқари кенгайиб кетгани сабабли футболчиларни қисқартириш зарурати юзага келган.

Англиянинг Челси клуби 2026/2027-йилги мавсум олдидан жиддий кадрлар муаммосига дуч келди ва ёзги трансфер ойнаси ёпилишига 25 кун қолган бир пайтда асосий таркибдаги футболчилар сони 41 нафарга етди. Клубнинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо олдида улкан вазифа — жамоани тубдан янгилаш ва ортиқча ўйинчилардан воз кечиш масофаси турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лондонликлар бу мавсумда еврокубокларда иштирок этмаслиги шундоқ ҳам катта бўлиб кетган таркибни сақлаб қолишни янада қийинлаштиради. Шуни инобатга олган ҳолда, раҳбарият ва мураббийлар штаби келгуси ҳафталарда футболчиларни сотиш ёки ижарага бериш орқали таркибни мақбул ҳолатга келтиришни режалаштирмоқда.

Таркибни оптималлаштириш режалари

Стамфорд Бридге стадионида сўнгги йилларда бу каби ҳолатлар одатий тусга кирди. Гарчи Англия Премер-лигаси қоидалари 21 ёшгача бўлган футболчилар ҳамда клуб академияси тарбияланувчиларига махсус имтиёзлар тақдим этиб, рўйхатдан ўтказишни енгиллаштирса-да, мутахассислар фикрича, бунчалик кўп ўйинчи билан ишлаш жамоа барқарорлигига салбий таъсир кўрсатади.

BBC хабар беришича, испаниялик мураббий Хаби Алонсо асосий таркибдаги футболчилар сонини 25 нафарга туширишни мақсад қилган. Бу эса сентябрь ойи бошига қадар нақд 16 нафар ўйинчи жамоани тарк этиши ёки бошқа клубларга ўтиши кераклигини англатади.

Янги қоидалар ва муаммонинг ечими

Эслатиб ўтамиз, Челси ўтмишда асосий жамоадан алоҳида шуғуллантириладиган ва оммага “бомба гуруҳи” сифатида танилган Раҳим Стерлинг ҳамда Аксел Дисаси каби футболчилар билан боғлиқ вазиятларда қийинчиликларга дуч келган эди. Кейинчалик FIFA бундай амалиётни расман тақиқлаб қўйди.

Ҳозирги вақтда дунёнинг етакчи клублари бундай муаммоли вазиятларни фақатгина ўйинчиларни тўғридан-тўғри сотиш ёки ижарага бериш йўли билан ҳал қилишга мажбур. Хаби Алонсо бошчилигидаги мураббийлар штаби ҳам ушбу қоидалар доирасида ҳаракат қилиб, мавсум бошланишидан олдин жамоада соғлом рақобат муҳитини яратишга интилмоқда.

ЧелсиХаби АлонсоПремер-лигаТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)