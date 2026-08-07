Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқда
Челси янги бош мураббий Хаби Алонсо раҳбарлигида 2026/2027-йилги мавсум олдидан асосий таркибдаги 41 футболчи сонини 25 нафаргача камайтиришни режалаштирмоқда. Бу мақсадга эришиш учун сентабр ойи бошигача 16 нафар футболчи сотилиши ёки ижарага берилиши керак. Клуб еврокубокларда иштирок этмагани ва таркиб ҳаддан ташқари кенгайиб кетгани сабабли футболчиларни қисқартириш зарурати юзага келган.
Англиянинг Челси клуби 2026/2027-йилги мавсум олдидан жиддий кадрлар муаммосига дуч келди ва ёзги трансфер ойнаси ёпилишига 25 кун қолган бир пайтда асосий таркибдаги футболчилар сони 41 нафарга етди. Клубнинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо олдида улкан вазифа — жамоани тубдан янгилаш ва ортиқча ўйинчилардан воз кечиш масофаси турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лондонликлар бу мавсумда еврокубокларда иштирок этмаслиги шундоқ ҳам катта бўлиб кетган таркибни сақлаб қолишни янада қийинлаштиради. Шуни инобатга олган ҳолда, раҳбарият ва мураббийлар штаби келгуси ҳафталарда футболчиларни сотиш ёки ижарага бериш орқали таркибни мақбул ҳолатга келтиришни режалаштирмоқда.
Таркибни оптималлаштириш режалариСтамфорд Бридге стадионида сўнгги йилларда бу каби ҳолатлар одатий тусга кирди. Гарчи Англия Премер-лигаси қоидалари 21 ёшгача бўлган футболчилар ҳамда клуб академияси тарбияланувчиларига махсус имтиёзлар тақдим этиб, рўйхатдан ўтказишни енгиллаштирса-да, мутахассислар фикрича, бунчалик кўп ўйинчи билан ишлаш жамоа барқарорлигига салбий таъсир кўрсатади.
BBC хабар беришича, испаниялик мураббий Хаби Алонсо асосий таркибдаги футболчилар сонини 25 нафарга туширишни мақсад қилган. Бу эса сентябрь ойи бошига қадар нақд 16 нафар ўйинчи жамоани тарк этиши ёки бошқа клубларга ўтиши кераклигини англатади.
Янги қоидалар ва муаммонинг ечимиЭслатиб ўтамиз, Челси ўтмишда асосий жамоадан алоҳида шуғуллантириладиган ва оммага “бомба гуруҳи” сифатида танилган Раҳим Стерлинг ҳамда Аксел Дисаси каби футболчилар билан боғлиқ вазиятларда қийинчиликларга дуч келган эди. Кейинчалик FIFA бундай амалиётни расман тақиқлаб қўйди.
Ҳозирги вақтда дунёнинг етакчи клублари бундай муаммоли вазиятларни фақатгина ўйинчиларни тўғридан-тўғри сотиш ёки ижарага бериш йўли билан ҳал қилишга мажбур. Хаби Алонсо бошчилигидаги мураббийлар штаби ҳам ушбу қоидалар доирасида ҳаракат қилиб, мавсум бошланишидан олдин жамоада соғлом рақобат муҳитини яратишга интилмоқда.
…