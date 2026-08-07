Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқда
Ламин Ямал ёзги таътилини Колумбияда машҳур санъаткорлар ва контент-мейкерлар даврасида ўтказмоқда. У Меделлиндаги Комуна 13 маҳалласига ташриф буюриб, маҳаллий контент-мейкер Весткол ҳамроҳлигида шаҳарнинг диққатга сазовор жойлари билан танишди ва Колумбия миллий жамоасининг сариқ-кўк-қизил либосини кийди. Футболчи Раян Кастро ташкил этган консертда кутилмаганда саҳнага чиқиб, ъЕл Ритмо қуе нос унеъ қўшиғи остида рақсга тушди ва куйлади.
Испания терма жамоаси сафидаги муваффақиятли мавсум ва ёзги таътилни қизғин ўтказаётган Барселона ҳужумчиси Ламин Ямал Жанубий Америкадаги саёҳати давомида мухлислар эътиборига тушди. Goal.com хабар беришича, футболчи Колумбияда машҳур санъаткорлар ва контент-мейкерлар даврасида вақт ўтказиб, маҳаллий маданият билан яқиндан танишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ёзги дам олиш кунларини мазмунли ўтказаётган ёш иқтидор эгаси Колумбиянинг Меделлин шаҳридаги машҳур Комуна 13 маҳалласига ташриф буюрди. Саёҳат давомида уни маҳаллий машҳур контент-мейкер Весткол ҳамроҳлик қилиб, шаҳарнинг диққатга сазовор жойларини таништирди.
Саҳнадаги чиқиш ва маданий тадбирларМеделлиндаги кўча кезишлари давомида футболчи Колумбия миллий жамоасининг расмий сариқ-кўк-қизил рангли либосини кийиб олгани эътиборни тортди. Шундан сўнг улар машҳур хонанда Раян Кастро томонидан ташкил этилган бепул очиқ осмон остидаги мусиқий концертга ташриф буюришди.
Ламин Ямал концерт давомида кутилмаганда саҳнага чиқиб, хонанданинг машҳур 'Эл Ритмо қуе нос уне' номли треки остида рақсга тушди ва қўшиқ куйлади. Бу ҳолат тадбирга йиғилган минглаб мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди ва ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди.
Жанубий Америкага қилган ушбу сафари давомида фақат мусиқий кечалар билан чекланиб қолмаган футболчи, шунингдек, минтақанинг маъмурий марказлари ва маданий мероси билан ҳам танишди. Хусусан, у Антиоқия департаменти ҳукумати жойлашган 'Ла Алпужарра' маъмурий марказида бўлди.
Ташриф чоғида футболчи шаҳарнинг расмий вакиллари, жумладан мер Федерико Гутяррес билан учрашиб, эсдалик учун суратга тушди. Шунингдек, Ямал ҳудуднинг машҳур Фериа де лас Флорес фестивали ва бошқа маданий тадбирларда ҳам иштирок этиб, бой мерос билан яқиндан танишди.
Колумбиядаги эсда қоларли ёзги таътили якунига етиб бораётган Ламин Ямал тез орада Европа футболига қайтишга ҳозурлик кўрмоқда. Иқтидорли қанот ҳужумчиси ўзининг саёҳатларини якунлаб, янги мавсум олдидан клуби сафидаги тиғиз тақвимга киришишга тайёрланмоқда.
…