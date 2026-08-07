Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқда

·57·Спорт
Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқда
Қисқача

Ламин Ямал ёзги таътилини Колумбияда машҳур санъаткорлар ва контент-мейкерлар даврасида ўтказмоқда. У Меделлиндаги Комуна 13 маҳалласига ташриф буюриб, маҳаллий контент-мейкер Весткол ҳамроҳлигида шаҳарнинг диққатга сазовор жойлари билан танишди ва Колумбия миллий жамоасининг сариқ-кўк-қизил либосини кийди. Футболчи Раян Кастро ташкил этган консертда кутилмаганда саҳнага чиқиб, ъЕл Ритмо қуе нос унеъ қўшиғи остида рақсга тушди ва куйлади.

Испания терма жамоаси сафидаги муваффақиятли мавсум ва ёзги таътилни қизғин ўтказаётган Барселона ҳужумчиси Ламин Ямал Жанубий Америкадаги саёҳати давомида мухлислар эътиборига тушди. Goal.com хабар беришича, футболчи Колумбияда машҳур санъаткорлар ва контент-мейкерлар даврасида вақт ўтказиб, маҳаллий маданият билан яқиндан танишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ёзги дам олиш кунларини мазмунли ўтказаётган ёш иқтидор эгаси Колумбиянинг Меделлин шаҳридаги машҳур Комуна 13 маҳалласига ташриф буюрди. Саёҳат давомида уни маҳаллий машҳур контент-мейкер Весткол ҳамроҳлик қилиб, шаҳарнинг диққатга сазовор жойларини таништирди.

Саҳнадаги чиқиш ва маданий тадбирлар

Меделлиндаги кўча кезишлари давомида футболчи Колумбия миллий жамоасининг расмий сариқ-кўк-қизил рангли либосини кийиб олгани эътиборни тортди. Шундан сўнг улар машҳур хонанда Раян Кастро томонидан ташкил этилган бепул очиқ осмон остидаги мусиқий концертга ташриф буюришди.

Ламин Ямал концерт давомида кутилмаганда саҳнага чиқиб, хонанданинг машҳур 'Эл Ритмо қуе нос уне' номли треки остида рақсга тушди ва қўшиқ куйлади. Бу ҳолат тадбирга йиғилган минглаб мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди ва ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди.

Жанубий Америкага қилган ушбу сафари давомида фақат мусиқий кечалар билан чекланиб қолмаган футболчи, шунингдек, минтақанинг маъмурий марказлари ва маданий мероси билан ҳам танишди. Хусусан, у Антиоқия департаменти ҳукумати жойлашган 'Ла Алпужарра' маъмурий марказида бўлди.

Ташриф чоғида футболчи шаҳарнинг расмий вакиллари, жумладан мер Федерико Гутяррес билан учрашиб, эсдалик учун суратга тушди. Шунингдек, Ямал ҳудуднинг машҳур Фериа де лас Флорес фестивали ва бошқа маданий тадбирларда ҳам иштирок этиб, бой мерос билан яқиндан танишди.

Колумбиядаги эсда қоларли ёзги таътили якунига етиб бораётган Ламин Ямал тез орада Европа футболига қайтишга ҳозурлик кўрмоқда. Иқтидорли қанот ҳужумчиси ўзининг саёҳатларини якунлаб, янги мавсум олдидан клуби сафидаги тиғиз тақвимга киришишга тайёрланмоқда.

Ламине ЯмалБарселонаКолумбияФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиЛионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиБугун, 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)