Филиппинда даҳшатли ҳодиса: мактабда отишма
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Филиппиннинг Таклобан шаҳридаги ўрта мактаблардан бирида қуролли ҳужум содир бўлди. Фожиа оқибатида уч нафар ўқувчи ҳалок бўлган, яна етти киши турли даражада жароҳат олган.
Маълумотларга кўра, ҳодиса 22 июн куни содир бўлган. Полиция хабар беришича, 14 ва 15 ёшли икки нафар ўқувчи ўт очган. Уларнинг бу ҳаракатига нима сабаб бўлгани ҳозирча аниқ эмас.
Воқеа жойидан қарийб 40 та гилза топилган бўлиб, бу ҳужумнинг жиддий ва режалаштирилган бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Ҳуқуқ-тартибот органлари тезкор чоралар кўриб, гумонланувчилардан бирини воқеа жойидаёқ қўлга олган. Иккинчи ўқувчи эса кейинчалик ўз ихтиёри билан таслим бўлган.
Айни пайтда ҳодиса юзасидан тергов ишлари олиб борилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…