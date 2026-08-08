Кўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинади
Ўзбекистонда риелторлар фаолиятини тартибга солувчи янги «Риелторлик фаолияти тўғрисида»ги қонун қабул қилинди. Унга кўра, Давлат активларини бошқариш агентлиги риелторлик соҳасидаги ягона ваколатли давлат органи этиб белгиланди, риелторлар эса махсус ўқув дастурини тамомлаб, малака имтиҳонини топшириши ва штрих-кодли малака сертификатига эга бўлиши керак.
Ўзбекистонда кўчмас мулк бозорини тартибга солувчи ва соҳа иштирокчилари фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамловчи «Риэлторлик фаолияти тўғрисида»ги янги қонун қабул қилинди.
Ушбу муҳим ҳужжат билан риэлторлар, кўчмас мулк бўйича агентлар ишини шаффофлаштириш, Ягона реестр ҳамда инновацион мультилистинг тизимини жорий этиш каби бир қатор янги ҳуқуқий механизмлар белгилаб берилди.
Давлат назорати ва малака сертификати: Кимлар риэлторлик қила олади?
Янги қонунга мувофиқ, Давлат активларини бошқариш агентлиги (Давактив) риэлторлик соҳасидаги ягона ваколатли давлат органи этиб белгиланди.
Эндиликда соҳада фаолият юритишни хоҳловчилар учун қатъий ва аниқ талаблар жорий этилмоқда:
Махсус ўқув дастурини муваффақиятли тамомлаш;
Малака имтиҳонини топшириш;
Махсус штрих-кодли малака сертификатига эга бўлиш.
Муҳим детал: Риэлторлик ташкилотлари ва кўчмас мулк бўйича агентлар Ягона реестрга киритилган санадан бошлаб расман фаолият юритиш ҳуқуқига эга бўлади. Ушбу электрон реестрда риэлторлар, агентлар, профессионал жамоат бирлашмалари ва уларнинг фаолиятига оид барча маълумотлар очиқ ва шаффоф тарзда жойлаштириб борилади.
Риэлторлик хизматлари кўлами ва «Ягона дарча» тизими
Янги ҳужжатда риэлторлик хизматларининг аниқ чегаралари ва кўлами кўрсатиб ўтилди. Бунга кўчмас мулк объектларига оид битимларда воситачилик қилиш (риэлторлик), савдоларни ташкил этиш, мол-мулкни ишончли бошқариш, шунингдек, ахборот, маслаҳат ва реклама хизматларини кўрсатиш киради.
Бундан ташқари, хусусий сектор томонидан ягона мультилистинг тизими ташкил этилади. Ушбу замонавий платформа:
Хизматларни «ягона дарча» тамойили асосида кўрсатиш;
Электрон ахборот ва маълумотлар алмашинувини тезлаштириш;
Бозор иштирокчилари, харидор ва сотувчилар ўртасидаги ҳамкорликни сезиларли даражада соддалаштиришга хизмат қилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…