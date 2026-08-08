Кўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинади

·63·Ўзбекистон
Кўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинади
Қисқача

Ўзбекистонда риелторлар фаолиятини тартибга солувчи янги «Риелторлик фаолияти тўғрисида»ги қонун қабул қилинди. Унга кўра, Давлат активларини бошқариш агентлиги риелторлик соҳасидаги ягона ваколатли давлат органи этиб белгиланди, риелторлар эса махсус ўқув дастурини тамомлаб, малака имтиҳонини топшириши ва штрих-кодли малака сертификатига эга бўлиши керак.

Ўзбекистонда кўчмас мулк бозорини тартибга солувчи ва соҳа иштирокчилари фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамловчи «Риэлторлик фаолияти тўғрисида»ги янги қонун қабул қилинди.

Ушбу муҳим ҳужжат билан риэлторлар, кўчмас мулк бўйича агентлар ишини шаффофлаштириш, Ягона реестр ҳамда инновацион мультилистинг тизимини жорий этиш каби бир қатор янги ҳуқуқий механизмлар белгилаб берилди.

Давлат назорати ва малака сертификати: Кимлар риэлторлик қила олади?

Янги қонунга мувофиқ, Давлат активларини бошқариш агентлиги (Давактив) риэлторлик соҳасидаги ягона ваколатли давлат органи этиб белгиланди.

Эндиликда соҳада фаолият юритишни хоҳловчилар учун қатъий ва аниқ талаблар жорий этилмоқда:

  • Махсус ўқув дастурини муваффақиятли тамомлаш;

  • Малака имтиҳонини топшириш;

  • Махсус штрих-кодли малака сертификатига эга бўлиш.

Муҳим детал: Риэлторлик ташкилотлари ва кўчмас мулк бўйича агентлар Ягона реестрга киритилган санадан бошлаб расман фаолият юритиш ҳуқуқига эга бўлади. Ушбу электрон реестрда риэлторлар, агентлар, профессионал жамоат бирлашмалари ва уларнинг фаолиятига оид барча маълумотлар очиқ ва шаффоф тарзда жойлаштириб борилади.

Риэлторлик хизматлари кўлами ва «Ягона дарча» тизими

Янги ҳужжатда риэлторлик хизматларининг аниқ чегаралари ва кўлами кўрсатиб ўтилди. Бунга кўчмас мулк объектларига оид битимларда воситачилик қилиш (риэлторлик), савдоларни ташкил этиш, мол-мулкни ишончли бошқариш, шунингдек, ахборот, маслаҳат ва реклама хизматларини кўрсатиш киради.

Бундан ташқари, хусусий сектор томонидан ягона мультилистинг тизими ташкил этилади. Ушбу замонавий платформа:

  • Хизматларни «ягона дарча» тамойили асосида кўрсатиш;

  • Электрон ахборот ва маълумотлар алмашинувини тезлаштириш;

  • Бозор иштирокчилари, харидор ва сотувчилар ўртасидаги ҳамкорликни сезиларли даражада соддалаштиришга хизмат қилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЎзбекистонДавактив
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўладиЭнди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўладиБугун, 16:39Катта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиКатта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиБугун, 11:44Мактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаМактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаБугун, 09:45Kasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқдаKasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқдаКеча, 22:59Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)Кеча, 22:10Президент Администрациясининг мақоми ва ваколатлари қонун билан мустаҳкамландиПрезидент Администрациясининг мақоми ва ваколатлари қонун билан мустаҳкамландиКеча, 21:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди