Йиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлди

·4K·Дунё
Йиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлди
Қисқача

2026 йил 3 август куни муниципалитетдаги буджет муҳокамасидан кейин фойдаланувчилар йиғилиш масалаларидан кўра маъмурият раҳбари Таснине хонимнинг ёрқин ва ноодатий макияжига кўпроқ эътибор қаратди. Унинг сурати қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда миллионлаб марта кўрилди ва минглаб фойдаланувчилар томонидан улашилди.

2026 йил 3 август куни муниципалитетда навбатдаги бюджет муҳокамасига бағишланган йиғилиш бўлиб ўтди. Ташкилотнинг расмий Facebook саҳифасида тадбир ҳақида ҳисобот ва суратлар эълон қилинганидан сўнг эса фойдаланувчилар муҳокама қилинган масалалардан кўра маъмурият раҳбари Таснине хонимнинг ёрқин ва ноодатий макияжига кўпроқ эътибор қаратди.

Амалдорнинг сурати қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, миллионлаб марта кўрилди ва минглаб фойдаланувчилар томонидан улашилди. Унинг ташқи кўриниши юзасидан турли фикрлар билдирилиб, ижобий ва салбий изоҳлар қолдирилди.

Таснине хоним эса ўзига билдирилган муносабатларга ҳазил билан, шу билан бирга қатъий тарзда жавоб қайтарди. У ҳатто шахсиятига тегадиган ва ҳақоратли изоҳлар қолдирган айрим фойдаланувчиларни судга бериш масаласини кўриб чиқаётганини маълум қилди.

Бироқ тармоқ фойдаланувчиларининг аксарияти амалдорни қўллаб-қувватлади. Улар унинг ташқи кўринишидан кўра, ўз вазифасини ҳалол ва коррупциядан холи бажариши муҳимлигини таъкидлаб, “Энг муҳими, унинг қандай бўяниши эмас, балки ҳалол ишлашидир”, деган фикрларни билдиришди.

ТаснинФейсбук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказидаБугун, 16:50Трампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиТрампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиБугун, 14:32Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларРоналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларБугун, 14:20Хитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиХитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиБугун, 13:24Қозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиҚозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиБугун, 12:05Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!Бугун, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди