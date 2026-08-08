Ортиқовга иккинчи имконият: ONE камари учун реванш санаси айтилди

·62·Спорт
Ортиқовга иккинчи имконият: ONE камари учун реванш санаси айтилди
Қисқача

Асламжон Ортиқов ва Асадулла Имангазалиев ўртасидаги ОНЕ Флйвеигҳт Муай Таи чемпионлик реванши 20 ноябр куни ўтказилиши режалаштирилган. Имангазалиев жанг шартномасига имзо чекканини маълум қилган, бироқ ОНЕ Чампионшип ҳозирча реваншни расман эълон қилмаган. Уларнинг 26 июн куни Бангкокдаги Лумпинее Стадиумда ўтган илк жангида ҳакамлар иккига бўлинган қарор билан ғалабани Имангазалиевга беришган.

Ўзбекистонлик муай-тай устаси Асламжон Ортиқов жаҳон чемпионлиги учун яна бир имкониятга эга бўлиши кутилмоқда. 26 июнь куни Асадулла Имангазалиевга жуда яқин жангда имкониятни бой берган ҳамюртимиз энди россиялик чемпион билан реванш ўтказиши мумкин.

Энг муҳими, Имангазалиев иккинчи жанг санасини ҳам маълум қилди. Унинг айтишича, реванш 20 ноябрь куни бўлиб ўтади ва у жанг шартномасига аллақачон имзо чеккан.

Биринчи жанг беш раундлик шахмат партиясига айланганди

Ортиқов ва Имангазалиев 26 июнь куни Бангкокдаги машҳур Lumpinee Stadium’да The Inner Circle 20 турнирининг асосий жангида тўқнаш келган эди.

Ўша пайтда ONE Flyweight Muay Thai чемпионлик камари вакант бўлиб, икки мағлубият нималигини билмай келаётган жангчи унинг учун баҳс олиб борди. ONE Championship биринчи жанг арафасида икки спортчининг умумий профессионал кўрсаткичи 36:0, муддатидан олдинги ғалабалари эса 22 та эканини таъкидлаганди.

Беш раундлик юқори савиядаги беллашув якунида ҳакамлар иккига бўлинган қарор билан ғалабани Имангазалиевга беришди. Шу тариқа россиялик спортчи ONE Flyweight Muay Thai йўналишида янги жаҳон чемпионига айланди.

Ортиқовнинг 24 жанглик серияси айнан шу кеча тўхтади

Биринчи тўқнашувгача Асламжон Ортиқов профессионал фаолиятида 24 та жанг ўтказиб, барчасида ғалаба қозонган эди.

ONE Championship ҳам жангдан кейинги таҳлилида ўзбекистонлик спортчининг 24 та кетма-кет ғалабадан иборат серияси айнан Имангазалиевга қарши баҳсда якунланганини қайд этди. Шу билан бирга, ташкилот беллашувни ўта яқин ва юқори даражада ўтган чемпионлик жанги сифатида баҳолади.

Ортиқов мағлубиятдан кейин ҳам рақибига ҳурмат билдирган, аммо натижани қабул қилиш осон бўлмаганини яширмаган.

Имангазалиев: реванш 20 ноябрь куни

Энди икки жангчи яна бир бор рингда учрашишга яқин турибди.

Имангазалиевнинг маълум қилишича, у Ортиқовга қарши реванш учун шартномага имзо чеккан ва иккинчи беллашув 20 ноябрь куни ўтказилиши режалаштирилган.

Бу сафар вазият бутунлай бошқача бўлади: биринчи жангда вакант камар учун курашилган бўлса, реваншда Ортиқов амалдаги чемпиондан титулни тортиб олишга ҳаракат қилади.

Ҳозирча ONE Championship расмий сайтида 20 ноябрдаги реваншнинг тўлиқ анонси очиқланмаган. Шу боис сана чемпионнинг баёнотига асосланмоқда.

Нега реванш мантиқий қарор?

Биринчи жангнинг натижаси бир овоздан чиқмагани реваншга бўлган қизиқишни янада оширди.

Имангазалиев кўпроқ ҳажмда зарба бериб, масофани назорат қилишга уринган бўлса, Ортиқов кучли ва аниқ зарбалар билан жавоб қайтарди. Айниқса, учинчи раундда ўзбекистонлик спортчининг ҳужумлари чемпионга жиддий муаммо туғдирган. Жанг якунида эса ҳакамларнинг фикри иккига бўлинди.

Шу сабаб иккинчи тўқнашувда ҳар икки томон биринчи жангдан олинган маълумотлар асосида мутлақо янги тактика тайёрлаши мумкин.

Ортиқов учун эса асосий вазифа аниқ: раундларни баҳсли ҳолатга қолдирмасдан, ўзининг кучли зарбалари ва техник устунлигини янада яққолроқ намойиш этиш.

Иккинчи уринишда тарих ёзиладими?

Асадулла Имангазалиев 26 июндаги ғалабаси билан Россия тарихида ONE муай-тай бўйича жаҳон чемпионлигига эришган биринчи спортчига айланган эди. У шу орқали профессионал рекордини 13:0 кўринишига етказди.

Асламжон Ортиқов эса энди фаолиятидаги биринчи мағлубият учун реванш олиш ва бир вақтнинг ўзида Ўзбекистонга ONE чемпионлик камарини олиб келиш имкониятига эга бўлиши мумкин.

Биринчи жангда улар ўртасида жуда нозик фарқ бўлди. Иккинчи учрашувда эса битта саволга жавоб топилади: Ортиқов реваншда натижани ўзгартириб, ONE жаҳон чемпионига айлана оладими?

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Асламжон ОртиқовАсадулла ИманғазалиевONE ChampionshipБангкокЛумпини
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)