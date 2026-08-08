Ортиқовга иккинчи имконият: ONE камари учун реванш санаси айтилди
Асламжон Ортиқов ва Асадулла Имангазалиев ўртасидаги ОНЕ Флйвеигҳт Муай Таи чемпионлик реванши 20 ноябр куни ўтказилиши режалаштирилган. Имангазалиев жанг шартномасига имзо чекканини маълум қилган, бироқ ОНЕ Чампионшип ҳозирча реваншни расман эълон қилмаган. Уларнинг 26 июн куни Бангкокдаги Лумпинее Стадиумда ўтган илк жангида ҳакамлар иккига бўлинган қарор билан ғалабани Имангазалиевга беришган.
Ўзбекистонлик муай-тай устаси Асламжон Ортиқов жаҳон чемпионлиги учун яна бир имкониятга эга бўлиши кутилмоқда. 26 июнь куни Асадулла Имангазалиевга жуда яқин жангда имкониятни бой берган ҳамюртимиз энди россиялик чемпион билан реванш ўтказиши мумкин.
Энг муҳими, Имангазалиев иккинчи жанг санасини ҳам маълум қилди. Унинг айтишича, реванш 20 ноябрь куни бўлиб ўтади ва у жанг шартномасига аллақачон имзо чеккан.
Биринчи жанг беш раундлик шахмат партиясига айланганди
Ортиқов ва Имангазалиев 26 июнь куни Бангкокдаги машҳур Lumpinee Stadium’да The Inner Circle 20 турнирининг асосий жангида тўқнаш келган эди.
Ўша пайтда ONE Flyweight Muay Thai чемпионлик камари вакант бўлиб, икки мағлубият нималигини билмай келаётган жангчи унинг учун баҳс олиб борди. ONE Championship биринчи жанг арафасида икки спортчининг умумий профессионал кўрсаткичи 36:0, муддатидан олдинги ғалабалари эса 22 та эканини таъкидлаганди.
Беш раундлик юқори савиядаги беллашув якунида ҳакамлар иккига бўлинган қарор билан ғалабани Имангазалиевга беришди. Шу тариқа россиялик спортчи ONE Flyweight Muay Thai йўналишида янги жаҳон чемпионига айланди.
Ортиқовнинг 24 жанглик серияси айнан шу кеча тўхтади
Биринчи тўқнашувгача Асламжон Ортиқов профессионал фаолиятида 24 та жанг ўтказиб, барчасида ғалаба қозонган эди.
ONE Championship ҳам жангдан кейинги таҳлилида ўзбекистонлик спортчининг 24 та кетма-кет ғалабадан иборат серияси айнан Имангазалиевга қарши баҳсда якунланганини қайд этди. Шу билан бирга, ташкилот беллашувни ўта яқин ва юқори даражада ўтган чемпионлик жанги сифатида баҳолади.
Ортиқов мағлубиятдан кейин ҳам рақибига ҳурмат билдирган, аммо натижани қабул қилиш осон бўлмаганини яширмаган.
Имангазалиев: реванш 20 ноябрь куни
Энди икки жангчи яна бир бор рингда учрашишга яқин турибди.
Имангазалиевнинг маълум қилишича, у Ортиқовга қарши реванш учун шартномага имзо чеккан ва иккинчи беллашув 20 ноябрь куни ўтказилиши режалаштирилган.
Бу сафар вазият бутунлай бошқача бўлади: биринчи жангда вакант камар учун курашилган бўлса, реваншда Ортиқов амалдаги чемпиондан титулни тортиб олишга ҳаракат қилади.
Ҳозирча ONE Championship расмий сайтида 20 ноябрдаги реваншнинг тўлиқ анонси очиқланмаган. Шу боис сана чемпионнинг баёнотига асосланмоқда.
Нега реванш мантиқий қарор?
Биринчи жангнинг натижаси бир овоздан чиқмагани реваншга бўлган қизиқишни янада оширди.
Имангазалиев кўпроқ ҳажмда зарба бериб, масофани назорат қилишга уринган бўлса, Ортиқов кучли ва аниқ зарбалар билан жавоб қайтарди. Айниқса, учинчи раундда ўзбекистонлик спортчининг ҳужумлари чемпионга жиддий муаммо туғдирган. Жанг якунида эса ҳакамларнинг фикри иккига бўлинди.
Шу сабаб иккинчи тўқнашувда ҳар икки томон биринчи жангдан олинган маълумотлар асосида мутлақо янги тактика тайёрлаши мумкин.
Ортиқов учун эса асосий вазифа аниқ: раундларни баҳсли ҳолатга қолдирмасдан, ўзининг кучли зарбалари ва техник устунлигини янада яққолроқ намойиш этиш.
Иккинчи уринишда тарих ёзиладими?
Асадулла Имангазалиев 26 июндаги ғалабаси билан Россия тарихида ONE муай-тай бўйича жаҳон чемпионлигига эришган биринчи спортчига айланган эди. У шу орқали профессионал рекордини 13:0 кўринишига етказди.
Асламжон Ортиқов эса энди фаолиятидаги биринчи мағлубият учун реванш олиш ва бир вақтнинг ўзида Ўзбекистонга ONE чемпионлик камарини олиб келиш имкониятига эга бўлиши мумкин.
Биринчи жангда улар ўртасида жуда нозик фарқ бўлди. Иккинчи учрашувда эса битта саволга жавоб топилади: Ортиқов реваншда натижани ўзгартириб, ONE жаҳон чемпионига айлана оладими?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…