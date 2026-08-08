Отажоновга чемпионлик жанги берилди: рақиб — Тожикистон вакили
5 сентябр куни Тошкентдаги «Ҳумо Арена»да ўтказиладиган ОКТАГОН 91 турнирининг иккинчи асосий жангида Суҳроббек Отажонов ва Амирхон Атохонов чемпионлик камари учун баҳс олиб боради. 29 ёшли Отажоновнинг профессионал рекорди 8 та ғалаба ва 2 та мағлубиятдан иборат бўлса, 28 ёшли Атохонов 6 та ғалаба, 3 та мағлубият ва 2 та дуранг қайд этган. Лига сайти Отажоновни 61,2 кг вазн тоифасида иккинчи ўринда кўрсатмоқда.
Тошкентда 5 сентябрь куни ўтказиладиган OCTAGON 91 турнири яна бир принципиал жанг билан бойиди. Лига мусобақанинг иккинчи асосий жанги — co-main event’ни эълон қилди ва унда Ўзбекистон вакили Суҳроббек Отажонов чемпионлик камари учун октагонга чиқади.
Унга Тожикистон вакили Амирхон Атохонов рақиблик қилади. Демак, «Ҳумо Арена»даги тўқнашув оддий рейтинг жанги эмас — ғолиб OCTAGON камарини қўлга киритади.
Отажонов чемпионлик имкониятини қўлга киритди
Лига анонсига кўра, Суҳроббек Отажонов вазн тоифаси рейтингидаги юқори позициясини чемпионлик жанги билан мустаҳкамлаш имконига эга бўлди.
OCTAGON’нинг расмий профилида 29 ёшли ўзбекистонлик жангчининг профессионал рекорди 8 та ғалаба ва 2 та мағлубият сифатида кўрсатилган. Унинг учта ғалабаси сабмишн, иккитаси нокаут ёки техник нокаут, яна учтаси ҳакамлар қарори билан қўлга киритилган. Лига сайти ҳозирда Отажоновни 61,2 кг вазн тоифасида иккинчи ўринда кўрсатмоқда.
Бу статистика Отажоновнинг фақат битта йўналишга боғланиб қолмаганини кўрсатади: у тик турган ҳолатда ҳам, партерда ҳам жангни якунлаш қобилиятига эга.
Атохонов ҳам осон рақиб эмас
Амирхон Атохонов OCTAGON’да анча тажриба тўплаган тожикистонлик жангчилардан бири.
28 ёшли спортчининг расмий рекорди 6 ғалаба, 3 мағлубият ва 2 дурангдан иборат. Унинг ғалабаларидан бештаси ҳакамлар қарори билан қўлга киритилган. Бу Атохоновнинг тўлиқ масофада юқори темпни сақлай олиши ва тактик жанг олиб боришга мойиллигини кўрсатади.
Шу сабаб Отажонов учун асосий вазифалардан бири рақибга ўз темпини ўрнатиш имконини бермаслик бўлади.
Ўзбекистон — Тожикистон қарама-қаршилигига камар қўшилди
Жангга қўшимча интрига бериб турган жиҳат — икки қўшни мамлакат вакилларининг чемпионлик учун тўқнашиши.
Марказий Осиё ММА мусобақаларида Ўзбекистон ва Тожикистон жангчилари ўртасидаги беллашувлар одатда юқори қизиқиш уйғотади. Бу сафар эса баҳснинг нархи янада баланд: беш раундлик эҳтимолий сценарий охирида янги чемпион аниқланади.
Отажонов учун ғалаба фаолиятидаги энг катта натижалардан бирига айланиши мумкин. Атохонов эса Тошкентда мезбон жангчини мағлуб этиб, камарни Тожикистонга олиб кетишни мақсад қилади.
OCTAGON 91 «Ҳумо Арена»да ўтади
OCTAGON лигаси 91-турнирнинг 5 сентябрь куни Тошкентдаги «Ҳумо Арена»да ташкил этилишини тасдиқлаган. Турнир кардидан Ўзбекистон ва Тожикистон жангчилари иштирокидаги бошқа жуфтликлар ҳам ўрин олмоқда.
Отажонов — Атохонов тўқнашуви эса кечанинг иккинчи асосий жанги сифатида белгиланди.
Энди асосий интрига битта: ўз мухлислари қаршисида камар учун октагонга чиқадиган Суҳроббек Отажонов Тошкентда чемпионликка эриша оладими?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…