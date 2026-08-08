Отажоновга чемпионлик жанги берилди: рақиб — Тожикистон вакили

·67·Спорт
Отажоновга чемпионлик жанги берилди: рақиб — Тожикистон вакили
Қисқача

5 сентябр куни Тошкентдаги «Ҳумо Арена»да ўтказиладиган ОКТАГОН 91 турнирининг иккинчи асосий жангида Суҳроббек Отажонов ва Амирхон Атохонов чемпионлик камари учун баҳс олиб боради. 29 ёшли Отажоновнинг профессионал рекорди 8 та ғалаба ва 2 та мағлубиятдан иборат бўлса, 28 ёшли Атохонов 6 та ғалаба, 3 та мағлубият ва 2 та дуранг қайд этган. Лига сайти Отажоновни 61,2 кг вазн тоифасида иккинчи ўринда кўрсатмоқда.

Тошкентда 5 сентябрь куни ўтказиладиган OCTAGON 91 турнири яна бир принципиал жанг билан бойиди. Лига мусобақанинг иккинчи асосий жанги — co-main event’ни эълон қилди ва унда Ўзбекистон вакили Суҳроббек Отажонов чемпионлик камари учун октагонга чиқади.

Унга Тожикистон вакили Амирхон Атохонов рақиблик қилади. Демак, «Ҳумо Арена»даги тўқнашув оддий рейтинг жанги эмас — ғолиб OCTAGON камарини қўлга киритади.

Отажонов чемпионлик имкониятини қўлга киритди

Лига анонсига кўра, Суҳроббек Отажонов вазн тоифаси рейтингидаги юқори позициясини чемпионлик жанги билан мустаҳкамлаш имконига эга бўлди.

OCTAGON’нинг расмий профилида 29 ёшли ўзбекистонлик жангчининг профессионал рекорди 8 та ғалаба ва 2 та мағлубият сифатида кўрсатилган. Унинг учта ғалабаси сабмишн, иккитаси нокаут ёки техник нокаут, яна учтаси ҳакамлар қарори билан қўлга киритилган. Лига сайти ҳозирда Отажоновни 61,2 кг вазн тоифасида иккинчи ўринда кўрсатмоқда.

Бу статистика Отажоновнинг фақат битта йўналишга боғланиб қолмаганини кўрсатади: у тик турган ҳолатда ҳам, партерда ҳам жангни якунлаш қобилиятига эга.

Атохонов ҳам осон рақиб эмас

Амирхон Атохонов OCTAGON’да анча тажриба тўплаган тожикистонлик жангчилардан бири.

28 ёшли спортчининг расмий рекорди 6 ғалаба, 3 мағлубият ва 2 дурангдан иборат. Унинг ғалабаларидан бештаси ҳакамлар қарори билан қўлга киритилган. Бу Атохоновнинг тўлиқ масофада юқори темпни сақлай олиши ва тактик жанг олиб боришга мойиллигини кўрсатади.

Шу сабаб Отажонов учун асосий вазифалардан бири рақибга ўз темпини ўрнатиш имконини бермаслик бўлади.

Ўзбекистон — Тожикистон қарама-қаршилигига камар қўшилди

Жангга қўшимча интрига бериб турган жиҳат — икки қўшни мамлакат вакилларининг чемпионлик учун тўқнашиши.

Марказий Осиё ММА мусобақаларида Ўзбекистон ва Тожикистон жангчилари ўртасидаги беллашувлар одатда юқори қизиқиш уйғотади. Бу сафар эса баҳснинг нархи янада баланд: беш раундлик эҳтимолий сценарий охирида янги чемпион аниқланади.

Отажонов учун ғалаба фаолиятидаги энг катта натижалардан бирига айланиши мумкин. Атохонов эса Тошкентда мезбон жангчини мағлуб этиб, камарни Тожикистонга олиб кетишни мақсад қилади.

Отажоновга чемпионлик жанги берилди: рақиб — Тожикистон вакили

OCTAGON 91 «Ҳумо Арена»да ўтади

OCTAGON лигаси 91-турнирнинг 5 сентябрь куни Тошкентдаги «Ҳумо Арена»да ташкил этилишини тасдиқлаган. Турнир кардидан Ўзбекистон ва Тожикистон жангчилари иштирокидаги бошқа жуфтликлар ҳам ўрин олмоқда.

Отажонов — Атохонов тўқнашуви эса кечанинг иккинчи асосий жанги сифатида белгиланди.

Энди асосий интрига битта: ўз мухлислари қаршисида камар учун октагонга чиқадиган Суҳроббек Отажонов Тошкентда чемпионликка эриша оладими?

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Суҳроббек ОтажоновАмирхон АтохоновТошкентҲумо АренаОКТАГОН
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)