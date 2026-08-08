Озодбек Назарбеков таронасига куёвнинг келинига бўлган романтик ҳаракати барчани ҳайратга солди (видео)

·476·Маданият
Озодбек Назарбеков таронасига куёвнинг келинига бўлган романтик ҳаракати барчани ҳайратга солди (видео)
Қисқача

Азизбек тўйда Озодбек Назарбеков ижросидаги “Мени кучлироқ сев” қўшиғи остида келини Азизахонни меҳр билан рақсга таклиф қилиб, у билан бирга рақсга тушди. Актриса ва бошловчи Райҳон Уласенованинг ўғли Азизбекнинг тўйи 7 август куни Яккасарой тўхёнасида бўлиб ўтди. Куёвнинг келинига бўлган муносабати ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларига манзур бўлиб, улар ёш келин-куёвга бахт ва тотув ҳаёт тилашди.

Актриса ва бошловчи Райҳон Уласенованинг ўғли Азизбекнинг тўйи 7 август куни Яккасарой тўйхонасида бўлиб ўтди. Ҳашаматли тўйдан олинган қизиқарли видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалмоқда.

Тўйда кўплаб таниқли санъаткорлар иштирок этиб, меҳмонларга унутилмас кайфият улашди. Жумладан, Райҳон, Дилсўз, Умидахон, Малика Равшанова, Дилноза Кубаева, Феруза Норматова, Ҳуснора, Ситора Фармонова, Шохруҳхон, Асал Шодиева, Раъно Шодиева, Зиёда, Фарруҳ Зокиров ҳамда Маданият вазири Озодбек Назарбеков қатнашди. Тўйга Нилуфар Сотиболдиева ва Даврон Кабулов бошловчилик қилди.

Маросим давомида кўпчиликка таниш ва шўх тароналар янграб, меҳмонларга кўтаринки кайфият улашди. Кечанинг кутилмаган лаҳзаларидан бири эса Озодбек Назарбековнинг саҳнага чиқиши бўлди.

У Райҳон Уласенова бош ролни ижро этган клипи билан машҳур бўлган “Мени кучлироқ сев” қўшиғини куйлади. Мазкур тарона янграганида Райҳон Уласенова турмуш ўртоғи билан, бошқа меҳмонлар эса ўз жуфтлари билан рақсга тушди.

Бироқ айни пайтда куёв Азизбекнинг ҳаракатлари барчанинг эътиборини тортди. Видеода у қўшиқни жўшқинлик билан куйлаб, келин Азизахонга меҳр билан қарагани, уни рақсга таклиф қилгани ва биргаликда рақсга тушгани акс этган.

Куёвнинг келинга бўлган муносабати ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларига ҳам манзур бўлди. Изоҳларда унинг келинни жуда қаттиқ севиши яққол кўриниб тургани таъкидланиб, “Барча қизларга шундай севилиш насиб қилсин” мазмунидаги самимий тилаклар қолдирилди.

Кузатувчилар ёш келин-куёвга бахт, меҳр-муҳаббат ва тотув ҳаёт тилаб, уларнинг оилавий ҳаёти доимо шундай қувончли ва ширин лаҳзаларга бой бўлишини исташди.

Озодбек НазарбековРайхон УласеноваЯккасаройАзизбек
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)Бугун, 13:55Шаҳзода ижодга қайтди: “Восхишайся, жизнь одна” қўшиғи тақдим этилди (аудио)Шаҳзода ижодга қайтди: “Восхишайся, жизнь одна” қўшиғи тақдим этилди (аудио)Бугун, 13:39«Yeraltı» сериали юлдузи атрофида можаро: 17 ёшли актрисанинг отаси шикоят қилди«Yeraltı» сериали юлдузи атрофида можаро: 17 ёшли актрисанинг отаси шикоят қилдиБугун, 12:47Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушдиРайҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушдиБугун, 12:42Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)Бугун, 09:55Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Бугун, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди