Катта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказилади

·67·Ўзбекистон
Катта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказилади
Қисқача

Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидабузарликлари бўйича маъмурий ишларни расмийлаштириш, кўриб чиқиш ва жарималар ҳақида хабар бериш тўлиқ электрон шаклга ўтказилади. Ички ишлар вазирлиги тайёрлаган йўриқнома лойиҳасига кўра, мурожаатларни мамлакатнинг исталган ҳудудий марказида топшириш, хизматлардан «Ягона дарча» орқали фойдаланиш ва фуқароларни очиқ муҳитда қабул қилиш тизими жорий этилади.

Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидаларини бузишга оид маъмурий ишларни расмийлаштириш, кўриб чиқиш ва жарималарни билдириш тартиби тубдан янгиланмоқда. Ички ишлар вазирлиги томонидан тайёрланган янги йўриқнома лойиҳасига кўра, соҳада инсон омили минималлаштирилиб, тизим тўлиқ рақамлаштирилади.

Янги тартиб фуқаролар учун қулайлик яратиш, бюрократияни камайтириш ва жараёнларнинг шаффофлигини таъминлашга қаратилган.

«Экстерриториаллик» ва «Ягона дарча»: Янги тамойиллар қандай ишлайди?

Ҳужжат лойиҳасига мувофиқ, аҳоли ва юридик шахслар учун мурожаат қилиш тизимида учта муҳим ёндашув жорий этилади:

  • «Экстерриториаллик» тамойили: Эндиликда маъмурий ишлар бўйича мурожаат ва шикоятларни мамлакатнинг исталган ҳудудий марказида топшириш имконияти яратилади (яъни қайси вилоятда қоидабузарлик содир бўлганидан қатъи назар);

  • «Ягона дарча» тизими: Барча тегишли хизматлар ва аризаларни кўриб чиқиш ягона нуқта орқали амалга оширилади;

  • «Опен спейс» ёндашуви: Фуқароларни тўсиқсиз ва очиқ муҳитда қабул қилиш тизими йўлга қўйилади.

Барча ҳужжатлар «Маъмурий амалиёт» модулига ўтказилади

Йўриқномага кўра, қоидабузарликларга оид барча маъмурий ишлар ИИВ Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати (ЙҲХХ) Ягона автоматлаштирилган ахборот тизимининг «Маъмурий амалиёт» модули орқали фақат электрон шаклда юритилади.

Шунингдек, суд жараёнларини тезлаштириш ва қоғозбозликка чек қўйиш мақсадида иш ҳужжатлари, ашёвий ва рақамли далиллар суд органларига ҳам электрон кўринишда юборилади.

Планшетлар, бармоқ изи ва SMS-хабарномалар

ЙПХ ходимларининг ишлаш тизими ва ҳужжатларни тасдиқлаш механизми ҳам янгиланади:

  1. Планшетлардан фойдаланиш: Ҳуқуқбузарликларни жойида расмийлаштириш планшетлар орқали амалга оширилади.

  2. Электрон имзо ва бармоқ изи: Электрон баённомалар график имзо ёки бармоқ изи (биометрия) орқали тасдиқланади.

  3. Замонавий хабардор қилиш: Қарорлар ва хабарномалар фуқароларга мобил иловалар, SMS-хабарлар ҳамда Ягона интерактив давлат хизматлари порталидаги (ЯИДХП) шахсий кабинетлар орқали юборилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЎзбекистонИчки ишлар вазирлигиЙўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўладиЭнди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўладиБугун, 16:39Кўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинадиКўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинадиБугун, 11:37Мактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаМактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаБугун, 09:45Kasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқдаKasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқдаКеча, 22:59Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)Кеча, 22:10Президент Администрациясининг мақоми ва ваколатлари қонун билан мустаҳкамландиПрезидент Администрациясининг мақоми ва ваколатлари қонун билан мустаҳкамландиКеча, 21:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди