Рамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жанги

·60·Спорт
Рамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жанги
Қисқача

Ўзбекистонлик UFC жангчиси Ramазон Темиров 11 август куни Токиода Жожи Гото билан жанг қиладиган укаси Азизбек Темировнинг бурчагида секундант бўлади. 30 ёшли Гото аввал РИЗИН чемпионлик камари учун жанг қилган ва 19 та ғалаба ҳамда 9 та мағлубиятга эга. 27 ёшли Азизбекнинг рекорди 6 та ғалаба ва 2 та мағлубиятдан иборат бўлиб, барча ғалабалари нокаут ёки техник нокаут орқали қўлга киритилган.

Ўзбекистонлик UFC жангчиси Рамазон Темиров бу сафар октагонга ўзи чиқмайди, аммо муҳим вазифани бажаради. У 11 август куни Токиода жанг қиладиган укаси Азизбек Темировнинг бурчагида секундант сифатида бўлади.

Азизбек учун бу оддий навбатдаги жанг эмас. Қаршисида RIZIN чемпионлик камари учун жанг қилиш тажрибасига эга Жожи Гото туради. Рамазоннинг фикрича, япон спортчиси устидан ёрқин ғалаба укасини титул жангига жуда яқин олиб келиши мумкин.

Рамазон Темиров нега Токиога йўл олди?

Рамазон Темиров Olamsport.com билан суҳбатда укаси билан Японияга боришининг асосий сабабини очиқлади.

«11 август куни укам жанг қилади. Бу жангга мен ҳам қўшилиб кетганимнинг сабаби — ёнида туриб, укамга мотивация бериш. Рақиби жиддий. Камар учун жанг қилган. Худо хоҳласа, Азизбек мана шу жангни чиройли якунласа, титул жангига яқинлашади».

Демак, UFC октагонида катта тажриба тўплаётган Рамазон бу гал укасига жанг давомида маслаҳат бериш, вазиятни четдан таҳлил қилиш ва муҳим дақиқаларда руҳий қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради.

Ака-ука Темировлар учун бу ҳолат янгилик эмас. Илгари Азизбек ҳам Рамазоннинг UFC жангларида унинг бурчагида турган. Энди роллар алмашмоқда.

Жожи Гото ҳақиқатан ҳам жиддий синов

Рамазон рақибни бежиз «жиддий» деб атагани йўқ.

30 ёшли Жожи Гото профессионал ММАда 19 та ғалаба ва 9 та мағлубият қайд этган. Унинг 9 та ғалабаси нокаут ёки техник нокаут, 4 таси сабмишн орқали қўлга киритилган.

Энг муҳими, Гото жорий йил апрелида RIZIN LANDMARK 13 турнирида ярим енгил эмас, айнан бантам вазнда чемпионлик камари учун Дэнни Сабателлога қарши жанг қилган. Уч раундлик баҳсда япон спортчиси ҳакамларнинг бир овоздан қабул қилинган қарори билан имкониятни бой берган.

Шунинг учун Азизбекнинг қаршисида рейтинг учун оддий рақиб эмас, яқиндагина чемпионлик жангида иштирок этган спортчи туради.

Азизбекнинг битта хавфли қуроли бор — нокаут

27 ёшли Азизбек Темировнинг профессионал рекорди ҳозирда 6 та ғалаба ва 2 та мағлубиятни ташкил этади.

Эътиборлиси, унинг олтита ғалабасининг барчаси нокаут ёки техник нокаут орқали қўлга киритилган. Бу Темировнинг жангни бир зарба ёки қисқа серия билан ўзгартириш қобилияти борлигини кўрсатади.

Азизбек сўнгги марта 12 апрель куни RIZIN LANDMARK 13 турнирида Рюя Фукудани иккинчи раундда зарба билан нокаутга учратган. Энди эса унга анча катта тажрибага эга ва чемпионлик босимини ҳис қилиб кўрган рақиб қарши туради.

Бу жуфтликда услублар ҳам қизиқ тўқнашади: Темировда кучли якунловчи зарба бор, Гото эса 28 та профессионал жанг тажрибасига эга ва баҳснинг турли сценарийларида ҳаракат қила олади.

Ғалаба титул жанги эшигини очиши мумкин

Азизбек учун Гото устидан ғалаба фақат рекордидаги навбатдаги рақам бўлиб қолмайди.

Япон спортчиси апрель ойида чемпионлик учун жанг қилганини ҳисобга олсак, уни мағлуб этиш ўзбекистонлик жангчининг RIZIN бантам вазнидаги мавқеини кескин ошириши мумкин.

Айниқса, Рамазон айтганидек, жанг «чиройли» — яъни ишончли ёки муддатидан олдин якунланса, Азизбекни кейинги катта жанглар қаторига қўшиш учун кучли аргумент пайдо бўлади.

Бу ерда Темиров учун яна бир муҳим омил бор: жанг Японияда, рақибнинг ўз майдонида ўтади. Демак, ҳакамлар қароригача бормасдан натижани ҳал қилиш янада катта аҳамият касб этиши мумкин.

RIZIN 54 қачон ва қаерда ўтади?

RIZIN 54 турнири 11 август куни Токиодаги Toyota Arena Tokyo мажмуасида ташкил этилади. RIZIN расмий маълумотига кўра, турнир маҳаллий вақт билан соат 14:00 да бошланиши режалаштирилган.

Азизбек Темиров — Жожи Гото жанги ҳам расмий карддан ўрин олган. Sherdog маълумотларида ушбу тўқнашув бантам вазн тоифасида ўтказилиши қайд этилган.

Шундай қилиб, 11 август куни Токиода Темировлар оиласи учун муҳим кеча кутиб турибди: Азизбек октагон ичида, Рамазон эса унинг бурчагида бўлади.

Агар Азизбек чемпионлик учун жанг қилган Готони мағлуб этса, кейинги савол аллақачон бошқача қўйилиши мумкин: Темировнинг навбатдаги жанги RIZIN камари учун бўладими?

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Рамазон ТемировАзизбек ТемировТокиоЖожи ГотоRIZIN
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)