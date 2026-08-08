Рамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жанги
Ўзбекистонлик UFC жангчиси Ramазон Темиров 11 август куни Токиода Жожи Гото билан жанг қиладиган укаси Азизбек Темировнинг бурчагида секундант бўлади. 30 ёшли Гото аввал РИЗИН чемпионлик камари учун жанг қилган ва 19 та ғалаба ҳамда 9 та мағлубиятга эга. 27 ёшли Азизбекнинг рекорди 6 та ғалаба ва 2 та мағлубиятдан иборат бўлиб, барча ғалабалари нокаут ёки техник нокаут орқали қўлга киритилган.
Ўзбекистонлик UFC жангчиси Рамазон Темиров бу сафар октагонга ўзи чиқмайди, аммо муҳим вазифани бажаради. У 11 август куни Токиода жанг қиладиган укаси Азизбек Темировнинг бурчагида секундант сифатида бўлади.
Азизбек учун бу оддий навбатдаги жанг эмас. Қаршисида RIZIN чемпионлик камари учун жанг қилиш тажрибасига эга Жожи Гото туради. Рамазоннинг фикрича, япон спортчиси устидан ёрқин ғалаба укасини титул жангига жуда яқин олиб келиши мумкин.
Рамазон Темиров нега Токиога йўл олди?
Рамазон Темиров Olamsport.com билан суҳбатда укаси билан Японияга боришининг асосий сабабини очиқлади.
«11 август куни укам жанг қилади. Бу жангга мен ҳам қўшилиб кетганимнинг сабаби — ёнида туриб, укамга мотивация бериш. Рақиби жиддий. Камар учун жанг қилган. Худо хоҳласа, Азизбек мана шу жангни чиройли якунласа, титул жангига яқинлашади».
Демак, UFC октагонида катта тажриба тўплаётган Рамазон бу гал укасига жанг давомида маслаҳат бериш, вазиятни четдан таҳлил қилиш ва муҳим дақиқаларда руҳий қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради.
Ака-ука Темировлар учун бу ҳолат янгилик эмас. Илгари Азизбек ҳам Рамазоннинг UFC жангларида унинг бурчагида турган. Энди роллар алмашмоқда.
Жожи Гото ҳақиқатан ҳам жиддий синов
Рамазон рақибни бежиз «жиддий» деб атагани йўқ.
30 ёшли Жожи Гото профессионал ММАда 19 та ғалаба ва 9 та мағлубият қайд этган. Унинг 9 та ғалабаси нокаут ёки техник нокаут, 4 таси сабмишн орқали қўлга киритилган.
Энг муҳими, Гото жорий йил апрелида RIZIN LANDMARK 13 турнирида ярим енгил эмас, айнан бантам вазнда чемпионлик камари учун Дэнни Сабателлога қарши жанг қилган. Уч раундлик баҳсда япон спортчиси ҳакамларнинг бир овоздан қабул қилинган қарори билан имкониятни бой берган.
Шунинг учун Азизбекнинг қаршисида рейтинг учун оддий рақиб эмас, яқиндагина чемпионлик жангида иштирок этган спортчи туради.
Азизбекнинг битта хавфли қуроли бор — нокаут
27 ёшли Азизбек Темировнинг профессионал рекорди ҳозирда 6 та ғалаба ва 2 та мағлубиятни ташкил этади.
Эътиборлиси, унинг олтита ғалабасининг барчаси нокаут ёки техник нокаут орқали қўлга киритилган. Бу Темировнинг жангни бир зарба ёки қисқа серия билан ўзгартириш қобилияти борлигини кўрсатади.
Азизбек сўнгги марта 12 апрель куни RIZIN LANDMARK 13 турнирида Рюя Фукудани иккинчи раундда зарба билан нокаутга учратган. Энди эса унга анча катта тажрибага эга ва чемпионлик босимини ҳис қилиб кўрган рақиб қарши туради.
Бу жуфтликда услублар ҳам қизиқ тўқнашади: Темировда кучли якунловчи зарба бор, Гото эса 28 та профессионал жанг тажрибасига эга ва баҳснинг турли сценарийларида ҳаракат қила олади.
Ғалаба титул жанги эшигини очиши мумкин
Азизбек учун Гото устидан ғалаба фақат рекордидаги навбатдаги рақам бўлиб қолмайди.
Япон спортчиси апрель ойида чемпионлик учун жанг қилганини ҳисобга олсак, уни мағлуб этиш ўзбекистонлик жангчининг RIZIN бантам вазнидаги мавқеини кескин ошириши мумкин.
Айниқса, Рамазон айтганидек, жанг «чиройли» — яъни ишончли ёки муддатидан олдин якунланса, Азизбекни кейинги катта жанглар қаторига қўшиш учун кучли аргумент пайдо бўлади.
Бу ерда Темиров учун яна бир муҳим омил бор: жанг Японияда, рақибнинг ўз майдонида ўтади. Демак, ҳакамлар қароригача бормасдан натижани ҳал қилиш янада катта аҳамият касб этиши мумкин.
RIZIN 54 қачон ва қаерда ўтади?
RIZIN 54 турнири 11 август куни Токиодаги Toyota Arena Tokyo мажмуасида ташкил этилади. RIZIN расмий маълумотига кўра, турнир маҳаллий вақт билан соат 14:00 да бошланиши режалаштирилган.
Азизбек Темиров — Жожи Гото жанги ҳам расмий карддан ўрин олган. Sherdog маълумотларида ушбу тўқнашув бантам вазн тоифасида ўтказилиши қайд этилган.
Шундай қилиб, 11 август куни Токиода Темировлар оиласи учун муҳим кеча кутиб турибди: Азизбек октагон ичида, Рамазон эса унинг бурчагида бўлади.
Агар Азизбек чемпионлик учун жанг қилган Готони мағлуб этса, кейинги савол аллақачон бошқача қўйилиши мумкин: Темировнинг навбатдаги жанги RIZIN камари учун бўладими?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…