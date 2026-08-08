Ливерпул Барселона ҳимоячиси Роналд Араухони ижарага олди

·69·Спорт
Ливерпул Барселона ҳимоячиси Роналд Араухони ижарага олди
Қисқача

Англиянинг Ливерпул клуби Барселона марказий ҳимоячиси Роналд Араухони мавсум охиригача ижарага олиш бўйича келишувга эришди. Уругвайлик футболчи ўйин амалиётини кафолатлаш ва формасини тиклаш мақсадида Премер-лигага ўтишга яқин турибди. Роналд Араухо Барселонада Ханси Флик бошқарувидаги жамоанинг асосий таркибидаги ўрнини йўқотган ва 2026 йилги жаҳон чемпионатида ҳам етарли ўйин амалиётига эга бўлмаган.

Англиянинг Ливерпул клуби Испаниянинг Барселона жамоаси марказий ҳимоячиси Роналд Араухони мавсум охиригача ижарага олиш бўйича келишувга эришди. Таниқли спорт журналисти Fabrizio Romanoнинг хабар беришича, уругвайлик футболчи ўйин амалиётини кафолатлаш ҳамда ўз формасини тиклаб олиш мақсадида Премер-лигага кўчиб ўтишга яқин турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги мавсум Каталония клубида унчалик барқарор кечмади. Ханси Флик бошқарувидаги жамоада асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйган ва 2026 йилги жаҳон чемпионатида ҳам етарли ўйин амалиётига эга бўлмаган футболчи учун Мерсисайдга йўл олиш фаолиятини қайтадан бошлаш учун қулай имконият сифатида қаролмоқда.

Келишув тафсилотлари ва клублар позицияси

Fabrizio Romano ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида клублар ўртасида оғзаки келишувга эришилганини ва бу трансфер Барселона спорт директори Деку томонидан маъқулланганини тасдиқлади. Мазкур қарор каталониякларга маошлар фондини қисқартириш ҳамда янги мавсум олдидан таркибни янада кучайтириш имконини беради.

Барселона раҳбарияти ҳимоя чизиғини янгилаш устида фаол иш олиб бормоқда. Эндиликда Пау Кубарси ва Эрик Гарсия Ханси Флик тактик схемасида янада муҳимроқ ролни бажариши кутилмоқда. Блауграна ўз навбатида таркибни мувозанатга келтиришни режалаштирган.

Ливерпул учун янги имконият

Ливерпул сафида эса Роналд Араухонинг жисмоний кўрсаткичлари, тезлиги ва ҳаводаги курашлардаги устунлиги уни Виргил ван Дижк учун идеал шерикка айлантириши мумкин. Англия футболининг юқори суръати ва тактик талабларига мослашиш уругвайлик ҳимоячидан катта масъулият талаб қилади.

Ҳозирги вақтда ҳар икки клуб ҳужжат ишларини якунлаш устида ишламоқда. Барча маъмурий босқичлар муваффақиятли якунланса, футболчи тиббий кўрикдан ўтиб, мавсумолди йиғинларига қўшилади ва янги жамоасининг ўртоқлик ўйинларида майдонга тушиши кутилмоқда.

ЛиверпулБарселонаРоналд АраухоТрансферПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)