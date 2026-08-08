Ливерпул Барселона ҳимоячиси Роналд Араухони ижарага олди
Англиянинг Ливерпул клуби Барселона марказий ҳимоячиси Роналд Араухони мавсум охиригача ижарага олиш бўйича келишувга эришди. Уругвайлик футболчи ўйин амалиётини кафолатлаш ва формасини тиклаш мақсадида Премер-лигага ўтишга яқин турибди. Роналд Араухо Барселонада Ханси Флик бошқарувидаги жамоанинг асосий таркибидаги ўрнини йўқотган ва 2026 йилги жаҳон чемпионатида ҳам етарли ўйин амалиётига эга бўлмаган.
Англиянинг Ливерпул клуби Испаниянинг Барселона жамоаси марказий ҳимоячиси Роналд Араухони мавсум охиригача ижарага олиш бўйича келишувга эришди. Таниқли спорт журналисти Fabrizio Romanoнинг хабар беришича, уругвайлик футболчи ўйин амалиётини кафолатлаш ҳамда ўз формасини тиклаб олиш мақсадида Премер-лигага кўчиб ўтишга яқин турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги мавсум Каталония клубида унчалик барқарор кечмади. Ханси Флик бошқарувидаги жамоада асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйган ва 2026 йилги жаҳон чемпионатида ҳам етарли ўйин амалиётига эга бўлмаган футболчи учун Мерсисайдга йўл олиш фаолиятини қайтадан бошлаш учун қулай имконият сифатида қаролмоқда.
Келишув тафсилотлари ва клублар позициясиFabrizio Romano ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида клублар ўртасида оғзаки келишувга эришилганини ва бу трансфер Барселона спорт директори Деку томонидан маъқулланганини тасдиқлади. Мазкур қарор каталониякларга маошлар фондини қисқартириш ҳамда янги мавсум олдидан таркибни янада кучайтириш имконини беради.
Барселона раҳбарияти ҳимоя чизиғини янгилаш устида фаол иш олиб бормоқда. Эндиликда Пау Кубарси ва Эрик Гарсия Ханси Флик тактик схемасида янада муҳимроқ ролни бажариши кутилмоқда. Блауграна ўз навбатида таркибни мувозанатга келтиришни режалаштирган.
Ливерпул учун янги имкониятЛиверпул сафида эса Роналд Араухонинг жисмоний кўрсаткичлари, тезлиги ва ҳаводаги курашлардаги устунлиги уни Виргил ван Дижк учун идеал шерикка айлантириши мумкин. Англия футболининг юқори суръати ва тактик талабларига мослашиш уругвайлик ҳимоячидан катта масъулият талаб қилади.
Ҳозирги вақтда ҳар икки клуб ҳужжат ишларини якунлаш устида ишламоқда. Барча маъмурий босқичлар муваффақиятли якунланса, футболчи тиббий кўрикдан ўтиб, мавсумолди йиғинларига қўшилади ва янги жамоасининг ўртоқлик ўйинларида майдонга тушиши кутилмоқда.
…