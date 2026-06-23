Аёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётлар
Дунё тарихига назар ташласак, инсоният тараққиётига катта ҳисса қўшган кўплаб аёллар мавжуд. Уларнинг кашфиётлари бугунги кунда ҳам ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланган. Қуйида ана шундай буюк аёл ихтирочилар ва уларнинг муҳим янгиликлари ҳақида сўз юритамиз.
Хеди Лема (1942 йил)
Хеди Лема ҳозирги кунда биз кундалик ҳаётда фойдаланиб келаётган Wi-Fi, Bluetooth ва GPS технологияларининг асосини яратган ихтирочи сифатида танилган. Унинг кашфиёти замонавий алоқа тизимларининг ривожланишига катта туртки бўлган.
Жозефина Кокрейн (1886 йил)
Жозефина Кокрейн аёллар ҳаётини анча енгиллаштирган муҳим қурилма — идиш ювиш машинасини ихтиро қилган. Бу янгилик уй-рўзғор ишларини автоматлаштиришда катта қадам бўлган.
Марион Донован (1951 йил, патент олинган)
Марион Донован ёш болалар учун замонавий тагликлар яратиш ғоясини илгари сурган ва шу орқали оналар ҳаётини анча қулайлаштирган ихтирочи ҳисобланади.
Мери Андерсон (1903 йил)
Мери Андерсон автомобиллар учун олд ойна тозалагичини ихтиро қилган. Бу янгилик ҳайдовчилар хавфсизлигини оширишда катта аҳамиятга эга бўлган.
Ада Лавлейс (1843 йил)
Ада Лавлейс тарихда биринчи дастурчи аёл сифатида танилган. У компьютер дастурлаш асосларини илк бор илмий тарзда тушунтириб берган шахс ҳисобланади.
Маргарет Вилкокс (1893 йил)
Маргарет Вилкокс автомобиллар учун иситиш тизимини ихтиро қилган бўлиб, бу технология ҳозирги кунда ҳам машиналарда кенг қўлланилади.
…