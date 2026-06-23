Аёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётлар

·33·Дунё
Аёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётлар

Дунё тарихига назар ташласак, инсоният тараққиётига катта ҳисса қўшган кўплаб аёллар мавжуд. Уларнинг кашфиётлари бугунги кунда ҳам ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланган. Қуйида ана шундай буюк аёл ихтирочилар ва уларнинг муҳим янгиликлари ҳақида сўз юритамиз.

Хеди Лема (1942 йил)

Hedy Lamarrning qora-oq rangdagi klassik portreti.

Хеди Лема ҳозирги кунда биз кундалик ҳаётда фойдаланиб келаётган Wi-Fi, Bluetooth ва GPS технологияларининг асосини яратган ихтирочи сифатида танилган. Унинг кашфиёти замонавий алоқа тизимларининг ривожланишига катта туртки бўлган.

Жозефина Кокрейн (1886 йил)

Jozephina Kokreyn va u ixtiro qilgan idish yuvish mashinasi yonma-yon tasvirlangan.

Жозефина Кокрейн аёллар ҳаётини анча енгиллаштирган муҳим қурилма — идиш ювиш машинасини ихтиро қилган. Бу янгилик уй-рўзғор ишларини автоматлаштиришда катта қадам бўлган.

Марион Донован (1951 йил, патент олинган)

Ayol portreti, tagliklar va dorda osilgan oq matolar kollaji.

Марион Донован ёш болалар учун замонавий тагликлар яратиш ғоясини илгари сурган ва шу орқали оналар ҳаётини анча қулайлаштирган ихтирочи ҳисобланади.

Мери Андерсон (1903 йил)

Oq-qora suratda jilmayib turgan ayol va klassik avtomobilning bir qismi tasvirlangan.

Мери Андерсон автомобиллар учун олд ойна тозалагичини ихтиро қилган. Бу янгилик ҳайдовчилар хавфсизлигини оширишда катта аҳамиятга эга бўлган.

Ада Лавлейс (1843 йил)

Dasturlash kodi fonida Ada Lavleysning portreti tasvirlangan.

Ада Лавлейс тарихда биринчи дастурчи аёл сифатида танилган. У компьютер дастурлаш асосларини илк бор илмий тарзда тушунтириб берган шахс ҳисобланади.

Маргарет Вилкокс (1893 йил)

Ayol portreti va 1893-yilga tegishli avtomobil isitgichi patenti chizmasi.

Маргарет Вилкокс автомобиллар учун иситиш тизимини ихтиро қилган бўлиб, бу технология ҳозирги кунда ҳам машиналарда кенг қўлланилади.

Хеди ЛамаррЖозефина КокрейнМэри АндерсонАда ЛавлейсМарион Донован
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

22 соатлик парвоз: Сидней–Лондон йўналиши тарихга киради22 соатлик парвоз: Сидней–Лондон йўналиши тарихга кирадиБугун, 16:45Филиппинда даҳшатли ҳодиса: мактабда отишмаФилиппинда даҳшатли ҳодиса: мактабда отишмаБугун, 16:22Белгия “Толибон” вакилларига бир кунлик виза бердиБелгия “Толибон” вакилларига бир кунлик виза бердиБугун, 15:25Трамп қурол захиралари камайгани сабаб мудофаа гигантларини йиғмоқдаТрамп қурол захиралари камайгани сабаб мудофаа гигантларини йиғмоқдаБугун, 15:21Бирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олиндиБирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олиндиБугун, 15:02Россияда фирибгарларга ишонган аёл ўз уйига ўт қўйиб юбордиРоссияда фирибгарларга ишонган аёл ўз уйига ўт қўйиб юбордиБугун, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди