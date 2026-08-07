Блогер дунёдаги энг улкан чиқинди тоғига чиқди
Мексикалик блогер Ҳиндистон пойтахти Деҳлидаги Ғазипур чиқиндихонасининг чўққисига чиқиб, бу жараённи видеога олди. Қарийб 70 метр баландликдаги полигон 28 гектардан ортиқ ҳудудни эгаллаган ва унда 14 миллион тоннадан зиёд маиший чиқинди тўпланган. 1984 йилда фойдаланишга топширилган Ғазипур чиқиндихонаси 2000 йилларда ёпилиши режалаштирилган бўлса-да, чиқиндилар ҳажми ортгани сабаб ҳануз янги чиқиндиларни қабул қилмоқда.
Мексикалик блогер Ҳиндистон пойтахти Деҳли шаҳрида жойлашган машҳур Ғазипур чиқиндихонаси чўққисига чиқиб, бу жараённи видеога олди. Улкан ҳажми сабаб мазкур полигон кўпинча “чиқиндилар Эверести” дея аталади.
Маълумотларга кўра, чиқинди тоғининг баландлиги қарийб 70 метрни ташкил этади. У 28 гектардан ортиқ ҳудудни эгаллаган бўлиб, бу ерда 14 миллион тоннадан зиёд маиший чиқинди тўпланган.
Ғазипур полигони 1984 йилда фойдаланишга топширилган. Аслида у 2000 йилларда ёпилиши режалаштирилган эди. Бироқ чиқиндилар ҳажми ортиб бораётгани сабаб унинг фаолияти бир неча бор узайтирилган ва полигон ҳанузгача янги чиқиндиларни қабул қилишда давом этмоқда.
Блогер суратга олган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, Деҳлидаги экологик муаммолар ва чиқиндиларни қайта ишлаш масаласига жамоатчилик эътиборини яна бир бор қаратди.
…