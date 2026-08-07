Honor MagicПад 4 планшети Apple ва Samsung рақобатчиларини ортда қолдирди

·77·Техно
Honor MagicПад 4 планшети Apple ва Samsung рақобатчиларини ортда қолдирди
Қисқача

Honor MagicПад 4 экран сифати бўйича мустақил синовларда Samsung Galaxy Таб S11 ва Apple iPad Air 11″ планшетларини ортда қолдириб, 4,50 балл тўплади. Қурилма СДР режимида 674 кд/м², ёруғ кунда эса 768 кд/м² ёрқинликни кўрсатиб, 120 Hz ва ўйинларда 165 Hz частотани қўллаб-қувватлади. Овоз баландлиги бўйича Honor ва Galaxy Tab S11 72 дБА натижа қайд этган, iPad Air эса 5 дБ паст кўрсаткичга эга бўлган.

Замонавий флагман планшетлар бозорида рақобат янада кучайиб бормоқда. Яқинда Honor компаниясининг янги қурилмаси — Honor MagicПад 4 мустақил синовлардан ўтказилиб, асосий рақобатчилари саналган Apple ва Samsung маҳсулотлари билан таққосланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг мустақил экспертлар гуруҳи ҳамда таниқли режиссёр Антон Маслов иштирокидаги синовлар жараёнида ишлаб чиқарувчининг таъсиридан қатъий назар холис натижалар олинди. Мутахассислар қурилмаларнинг экрани ва овоз имкониятларини чуқур лаборатор тестлардан ўтказишди.

Экран имкониятлари ва лаборатория натижалари

ixbt.com маълумотига кўра, Honor MagicПад 4 экран сифати бўйича учликда пешқадам бўлди. Қурилма ўртача 4,50 балл тўплаган бўлса, унинг рақобатчилари Samsung Galaxy Таб S11 (4,12 балл) ва Apple iPad Air 11″ (4,08 балл) ортда қолди.

Планшет ўзининг юқори ёрқинлиги билан ажралиб турди: СДР режимида 674 кд/м² ҳамда ёруғ кунда 768 кд/м² натижани кўрсатди. Таққослаш учун, иккала асосий рақобатчида бу кўрсаткич тахминан 480 кд/м² атрофида. Шунингдек, экран ҳеч қандай даражада милтилламайди ва 120 Hz частотани, ўйинларда эса 165 Hz ни қўллаб-қувватлайди.

Бироқ мутахассислар камчиликларни ҳам қайд этишди. Хусусан, МагикПад 4 нинг акс эттирувчи хусусиятлари iPad Air'никига қараганда бироз пастроқ чиқди. Стандарт режимда ранглар ҳаддан ташқари тўйинган бўлса-да, «Оддий» профилга ўтказилгач, қамров сРGB стандартига келади.

Овоз сифати ва режиссёр баҳоси

Овоз имкониятлари бўйича баҳолар бироз вазминроқ. Овоз баландлиги бўйича Honor ва Galaxy Tab S11 бир хил 72 дБА натижа қайд этган бўлса, iPad Air 5 дБ га пастроқ овоз чиқарди. Саккизта динамикдан иборат Honor Спатиал Audiо тизими ИМАХ Энҳансед сертификатига эга бўлиб, товушлар табиий жаранглайди.

«Вампири средней полосйи» ва «Последний богатир. Колобок» фильмлари режиссёри Антон Маслов ўзининг фильмигина ушбу планшетда кўриб чиқиб, ранг-баранглик профессионал заллардагидек аниқ узатилишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, экран ранги очиқ ҳавода ҳам ўз жилосини йўқотмайди.

Қурилманинг техник хусусиятларига келсак, у 12,3 дюймли OLED дисплей (3000x1920 пиксел), 4,8 мм қалинлик ва 450 грамм вазнга эга. Комплектга кирувчи клавиатура ва стилус билан биргаликда умумий оғирлик тахминан 852 граммни ташкил этади.

HonorПланшетТехнологияГаджетларШарҳ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиGalaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиБугун, 08:59OpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиБугун, 03:50Хитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиХитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиБугун, 03:26Рипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиРипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиБугун, 02:50Полша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиПолша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиБугун, 02:29Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди