Honor MagicПад 4 планшети Apple ва Samsung рақобатчиларини ортда қолдирди
Honor MagicПад 4 экран сифати бўйича мустақил синовларда Samsung Galaxy Таб S11 ва Apple iPad Air 11″ планшетларини ортда қолдириб, 4,50 балл тўплади. Қурилма СДР режимида 674 кд/м², ёруғ кунда эса 768 кд/м² ёрқинликни кўрсатиб, 120 Hz ва ўйинларда 165 Hz частотани қўллаб-қувватлади. Овоз баландлиги бўйича Honor ва Galaxy Tab S11 72 дБА натижа қайд этган, iPad Air эса 5 дБ паст кўрсаткичга эга бўлган.
Замонавий флагман планшетлар бозорида рақобат янада кучайиб бормоқда. Яқинда Honor компаниясининг янги қурилмаси — Honor MagicПад 4 мустақил синовлардан ўтказилиб, асосий рақобатчилари саналган Apple ва Samsung маҳсулотлари билан таққосланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг мустақил экспертлар гуруҳи ҳамда таниқли режиссёр Антон Маслов иштирокидаги синовлар жараёнида ишлаб чиқарувчининг таъсиридан қатъий назар холис натижалар олинди. Мутахассислар қурилмаларнинг экрани ва овоз имкониятларини чуқур лаборатор тестлардан ўтказишди.
Экран имкониятлари ва лаборатория натижалариixbt.com маълумотига кўра, Honor MagicПад 4 экран сифати бўйича учликда пешқадам бўлди. Қурилма ўртача 4,50 балл тўплаган бўлса, унинг рақобатчилари Samsung Galaxy Таб S11 (4,12 балл) ва Apple iPad Air 11″ (4,08 балл) ортда қолди.
Планшет ўзининг юқори ёрқинлиги билан ажралиб турди: СДР режимида 674 кд/м² ҳамда ёруғ кунда 768 кд/м² натижани кўрсатди. Таққослаш учун, иккала асосий рақобатчида бу кўрсаткич тахминан 480 кд/м² атрофида. Шунингдек, экран ҳеч қандай даражада милтилламайди ва 120 Hz частотани, ўйинларда эса 165 Hz ни қўллаб-қувватлайди.
Бироқ мутахассислар камчиликларни ҳам қайд этишди. Хусусан, МагикПад 4 нинг акс эттирувчи хусусиятлари iPad Air'никига қараганда бироз пастроқ чиқди. Стандарт режимда ранглар ҳаддан ташқари тўйинган бўлса-да, «Оддий» профилга ўтказилгач, қамров сРGB стандартига келади.
Овоз сифати ва режиссёр баҳосиОвоз имкониятлари бўйича баҳолар бироз вазминроқ. Овоз баландлиги бўйича Honor ва Galaxy Tab S11 бир хил 72 дБА натижа қайд этган бўлса, iPad Air 5 дБ га пастроқ овоз чиқарди. Саккизта динамикдан иборат Honor Спатиал Audiо тизими ИМАХ Энҳансед сертификатига эга бўлиб, товушлар табиий жаранглайди.
«Вампири средней полосйи» ва «Последний богатир. Колобок» фильмлари режиссёри Антон Маслов ўзининг фильмигина ушбу планшетда кўриб чиқиб, ранг-баранглик профессионал заллардагидек аниқ узатилишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, экран ранги очиқ ҳавода ҳам ўз жилосини йўқотмайди.
Қурилманинг техник хусусиятларига келсак, у 12,3 дюймли OLED дисплей (3000x1920 пиксел), 4,8 мм қалинлик ва 450 грамм вазнга эга. Комплектга кирувчи клавиатура ва стилус билан биргаликда умумий оғирлик тахминан 852 граммни ташкил этади.
…