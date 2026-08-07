Дмитрий Кулебадан баёнот: Украиналиклар оғир даврга тайёрланиши керак
Украинанинг собиқ ташқи ишлар вазири Дмитрий Кулеба мамлакат аҳолисини оғир ва мураккаб даврга тайёрланишга чақирди ҳамда уруш яқин орада тугамаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Россия Киев ва бошқа йирик аҳоли пунктларига ракета ва авиабомбалар билан берилаётган зарбалар интенсивлигини ошириши мумкин.
Украинанинг собиқ ташқи ишлар вазири Дмитрий Кулеба мамлакат аҳолисини олдинда оғир ва мураккаб давр кутаётганидан огоҳлантирди. Унинг таъкидлашича, Россия томони Киев ва бошқа йирик аҳоли пунктларига ракета ва авиабомбалар орқали берилаётган зарбалар интенсивгини янада ошириши мумкин.
Украинанинг "Обозреватель" нашрига берган баёнотида собиқ вазир уруш яқин орада якун топмаслиги ва тинчликка эришиш йўли жуда узоқ ва машаққатли кечишини алоҳида қайд этди.
«Уруш яқин орада тугамайди»: Украиналиклар оғир даврга тайёрланиши керак
Дмитрий Кулебанинг сўзларига кўра, фронтдаги вазият ва рақибнинг ҳаракатлари урушнинг тез орада тўхташидан далолат бермаяпти:
«Украиналиклар оғир ва синовли даврга пухта тайёргарлик кўришлари керак. Россия Киев ва бошқа тинч аҳоли пунктларига зарба бериш тактикасини давом эттиради. Тинчлик ўрнатиш йўли эса жуда узоқ давом этади», — дея таъкидлади Кулеба.
Сумида авиабомбалар ҳужуми 4 баробарга ортди
Собиқ вазирнинг бу баёноти соҳадаги реал рақамлар билан ҳам ўз тасдиғини топмоқда. Жумладан, Суми вилояти ҳарбий маъмурияти раҳбарининг биринчи ўринбосари Владимир Бабич Россия томони сўнгги пайтларда вилоят марказига тузатиладиган авиабомбалар (КАБ) билан берилаётган зарбалар шиддатини кескин оширганини маълум қилди.
Зарбалар динамикаси қуйидагича ўзгарган:
Июнь ойида: Шаҳарга кунига ўртача 1 та авиабомба тушган;
Июль ойида: Кунлик кўрсаткич 2 тага етган;
Ҳозирги кунда: Кунига ўртача 4 тагача авиабомба ташланмоқда.
Бу каби ҳужумларнинг жипслашиши собиқ вазир таъкидлаган огоҳлантиришлар нечоғлик жиддий эканини кўрсатмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…