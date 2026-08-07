Дмитрий Кулебадан баёнот: Украиналиклар оғир даврга тайёрланиши керак

·277·Дунё
Дмитрий Кулебадан баёнот: Украиналиклар оғир даврга тайёрланиши керак
Қисқача

Украинанинг собиқ ташқи ишлар вазири Дмитрий Кулеба мамлакат аҳолисини оғир ва мураккаб даврга тайёрланишга чақирди ҳамда уруш яқин орада тугамаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Россия Киев ва бошқа йирик аҳоли пунктларига ракета ва авиабомбалар билан берилаётган зарбалар интенсивлигини ошириши мумкин.

Украинанинг собиқ ташқи ишлар вазири Дмитрий Кулеба мамлакат аҳолисини олдинда оғир ва мураккаб давр кутаётганидан огоҳлантирди. Унинг таъкидлашича, Россия томони Киев ва бошқа йирик аҳоли пунктларига ракета ва авиабомбалар орқали берилаётган зарбалар интенсивгини янада ошириши мумкин.

Украинанинг "Обозреватель" нашрига берган баёнотида собиқ вазир уруш яқин орада якун топмаслиги ва тинчликка эришиш йўли жуда узоқ ва машаққатли кечишини алоҳида қайд этди.

«Уруш яқин орада тугамайди»: Украиналиклар оғир даврга тайёрланиши керак

Дмитрий Кулебанинг сўзларига кўра, фронтдаги вазият ва рақибнинг ҳаракатлари урушнинг тез орада тўхташидан далолат бермаяпти:

«Украиналиклар оғир ва синовли даврга пухта тайёргарлик кўришлари керак. Россия Киев ва бошқа тинч аҳоли пунктларига зарба бериш тактикасини давом эттиради. Тинчлик ўрнатиш йўли эса жуда узоқ давом этади», — дея таъкидлади Кулеба.

Сумида авиабомбалар ҳужуми 4 баробарга ортди

Собиқ вазирнинг бу баёноти соҳадаги реал рақамлар билан ҳам ўз тасдиғини топмоқда. Жумладан, Суми вилояти ҳарбий маъмурияти раҳбарининг биринчи ўринбосари Владимир Бабич Россия томони сўнгги пайтларда вилоят марказига тузатиладиган авиабомбалар (КАБ) билан берилаётган зарбалар шиддатини кескин оширганини маълум қилди.

Зарбалар динамикаси қуйидагича ўзгарган:

  • Июнь ойида: Шаҳарга кунига ўртача 1 та авиабомба тушган;

  • Июль ойида: Кунлик кўрсаткич 2 тага етган;

  • Ҳозирги кунда: Кунига ўртача 4 тагача авиабомба ташланмоқда.

Бу каби ҳужумларнинг жипслашиши собиқ вазир таъкидлаган огоҳлантиришлар нечоғлик жиддий эканини кўрсатмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Дмитрий КулебаУкраинаРоссияКиевСумы
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказидаБугун, 16:50Трампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиТрампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиБугун, 14:32Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларРоналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларБугун, 14:20Хитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиХитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиБугун, 13:24Қозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиҚозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиБугун, 12:05Йиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиЙиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди