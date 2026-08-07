Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)

·150·Ўзбекистон
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қисқача

Хива шаҳрида ўтказилаётган «Қовун сайли — 2026» фестивалида қовунлардан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» тезюрар поезди энг кўп муҳокама қилинаётган экспонатлардан бирига айланди. Яшил, оқ ва кўк ранглар уйғунлигидаги композициянинг асосий қисми турли навдаги қовунлар билан безатилган. Оригинал лойиҳа Ранч Университй жамоаси томонидан тайёрланган бўлиб, у меҳмонлар ва сайёҳларда катта қизиқиш уйғотмоқда.

Хива шаҳрида ўтказилаётган «Қовун сайли — 2026» фестивалида энг кўп муҳокама қилинаётган экспонатлардан бири — қовунлардан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» тезюрар поезди бўлди.

Ушбу ноодатий композиция оддий қовун кўргазмасидан мутлақо фарқ қилади. Поезд ташқи кўринишидаги яшил, оқ ва кўк ранглар уйғунлиги сақланган бўлиб, унинг асосий қисми турли навдаги қовунлар билан безатилган. Шу тариқа полиз маҳсулоти ижодкорлар маҳорати билан ҳақиқий санъат асарига айланган.

Маълум қилинишича, мазкур оригинал лойиҳа Ranch University жамоаси томонидан тайёрланган. Композиция фестивалга ташриф буюрган меҳмонлар ва сайёҳларнинг катта қизиқишига сабаб бўлмоқда.

Айниқса, қовундан ясалган поезд олдида суратга тушиш истагидаги меҳмонлар сони кун сайин ошиб бормоқда. Бу ижодий иш Хоразмнинг қовунчилик анъаналари, миллий мероси ва замонавий ёндашувни ўзида мужассам этгани билан алоҳида эътибор қозонмоқда.

Кўринишидан, қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди «Қовун сайли — 2026» фестивалининг энг эсда қоларли ва томошабинлар энг кўп тўпланаётган экспонатларидан бирига айланди.

Жалолиддин МангубердиХиваХоразм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаМактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаБугун, 09:45Kasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқдаKasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқдаКеча, 22:59Президент Администрациясининг мақоми ва ваколатлари қонун билан мустаҳкамландиПрезидент Администрациясининг мақоми ва ваколатлари қонун билан мустаҳкамландиКеча, 21:31Ўзбекистон СИ рейтингида 25 поғонага кўтарилди: 5 миллион аҳоли ўқитиладиЎзбекистон СИ рейтингида 25 поғонага кўтарилди: 5 миллион аҳоли ўқитиладиКеча, 19:46Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанЎзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанКеча, 15:17Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаЎзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаКеча, 15:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди