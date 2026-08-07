Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Хива шаҳрида ўтказилаётган «Қовун сайли — 2026» фестивалида қовунлардан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» тезюрар поезди энг кўп муҳокама қилинаётган экспонатлардан бирига айланди. Яшил, оқ ва кўк ранглар уйғунлигидаги композициянинг асосий қисми турли навдаги қовунлар билан безатилган. Оригинал лойиҳа Ранч Университй жамоаси томонидан тайёрланган бўлиб, у меҳмонлар ва сайёҳларда катта қизиқиш уйғотмоқда.
Хива шаҳрида ўтказилаётган «Қовун сайли — 2026» фестивалида энг кўп муҳокама қилинаётган экспонатлардан бири — қовунлардан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» тезюрар поезди бўлди.
Ушбу ноодатий композиция оддий қовун кўргазмасидан мутлақо фарқ қилади. Поезд ташқи кўринишидаги яшил, оқ ва кўк ранглар уйғунлиги сақланган бўлиб, унинг асосий қисми турли навдаги қовунлар билан безатилган. Шу тариқа полиз маҳсулоти ижодкорлар маҳорати билан ҳақиқий санъат асарига айланган.
Маълум қилинишича, мазкур оригинал лойиҳа Ranch University жамоаси томонидан тайёрланган. Композиция фестивалга ташриф буюрган меҳмонлар ва сайёҳларнинг катта қизиқишига сабаб бўлмоқда.
Айниқса, қовундан ясалган поезд олдида суратга тушиш истагидаги меҳмонлар сони кун сайин ошиб бормоқда. Бу ижодий иш Хоразмнинг қовунчилик анъаналари, миллий мероси ва замонавий ёндашувни ўзида мужассам этгани билан алоҳида эътибор қозонмоқда.
Кўринишидан, қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди «Қовун сайли — 2026» фестивалининг энг эсда қоларли ва томошабинлар энг кўп тўпланаётган экспонатларидан бирига айланди.
…