Kasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқда

·71·Ўзбекистон
Kasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқда
Қисқача

Касперскй мутахассисларига кўра, хитой тилида сўзлашувчи кибержиноятчилар 2025 йилдан буён Ўзбекистон давлат идораларига ва бошқа давлатлар муассасаларига ҳужум қилиб келмоқда. Ҳужумлар ҳукумат муассасалари, вазирликлар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, таълим ва соғлиқни сақлаш тизимларига қаратилган.

Kaspersky мутахассислари хабарига кўра, хитой тилида сўзлашувчи кибержиноятчилар 2025 йилдан буён Ўзбекистон ва яна бир қатор давлатларнинг давлат идораларига қарши киберҳужумлар уюштириб келмоқда.

Маълумотларга кўра, ҳужумлар ҳукумат муассасалари билан бир қаторда вазирликлар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, таълим ва соғлиқни сақлаш тизимлари фаолиятига ҳам қаратилган.

Киберхавфсизлик бўйича мутахассисларнинг таъкидлашича, ҳужумчилар OctLurk ва SilkLurk номли зарарли дастурлардан фойдаланган. Ушбу дастурлар орқали фойдаланувчиларнинг паролларини қўлга киритиш, электрон почта ва файлларга кириш, экран тасвирларини олиш ҳамда зарарланган қурилмаларни масофадан бошқариш имконияти яратилган.

Ҳозирча мазкур киберҳужумлар ортида айнан қайси хакерлик гуруҳи тургани расман тасдиқланмаган. Шу билан бирга, мутахассислар давлат ташкилотлари ва йирик муассасаларга ахборот хавфсизлиги чораларини кучайтириш ҳамда шубҳали файл ва ҳаволаларга нисбатан эҳтиёткор бўлишни тавсия этмоқда.

КасперскийЎзбекистонОктЛуркСилкЛурк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаМактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаБугун, 09:45Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)Кеча, 22:10Президент Администрациясининг мақоми ва ваколатлари қонун билан мустаҳкамландиПрезидент Администрациясининг мақоми ва ваколатлари қонун билан мустаҳкамландиКеча, 21:31Ўзбекистон СИ рейтингида 25 поғонага кўтарилди: 5 миллион аҳоли ўқитиладиЎзбекистон СИ рейтингида 25 поғонага кўтарилди: 5 миллион аҳоли ўқитиладиКеча, 19:46Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанЎзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанКеча, 15:17Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаЎзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаКеча, 15:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди