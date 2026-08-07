Яқин Шарқда сенсация: Туркия, Саудия ва Покистон «Мусулмон НАТО»сини тузди!

·1.1K·Дунё
Яқин Шарқда сенсация: Туркия, Саудия ва Покистон «Мусулмон НАТО»сини тузди!
Қисқача

Туркия, Саудия Арабистони ва Покистон Макка шаҳрида уч томонлама мудофаа шартномасини имзолаб, «Мусулмон НАТО»си сифатида эътироф этилаётган алянсга асос солди. «Макка битими»га кўра, уч давлатдан бирига қилинган ҳар қандай қуролли ҳужум учала мамлакатга ҳам ҳужум сифатида баҳоланади.

Фото: «Йени Сафак»

Яқин Шарқ ва Осиё геосиёсатида тарихий бургилиш содир бўлди. Туркия, Саудия Арабистони ва Покистон уч томонлама мудофаа шартномасини имзолаб, «Мусулмон НАТО»си сифатида эътироф этилаётган янги ҳарбий альянсга асос солдилар.

«Yeni Şafak» агентлиги хабарига кўра, муқаддас Макка шаҳрида имзолангани сабабли расман «Макка битими» деб номланган ушбу келишувнинг асосий ва энг муҳим банди — жамоавий мудофаа тўғрисидаги моддадир.

«Биримизга ҳужум — ҳаммамизга ҳужум»: Жамоавий мудофаа тизими

Ҳужжатнинг энг эътиборли жиҳати НАТОнинг 5-моддасига ўхшаш тамойилни ўз ичига олганидадир: уч давлатдан бирига нисбатан қилинган ҳар қандай қуролли ҳужум учала мамлакатга ҳам ҳужум сифатида баҳоланади.

Ушбу тарихий битим минтақадаги тажовузкорликни жамоавий тарзда жиловлаш ва уч томон ўртасидаги мудофаа, ҳарбий ҳамкорликнинг барча йўналишларини ривожлантиришни мақсад қилган. Лойиҳа деярли бир йил давомида пухта тайёрланиб, Покистон ва Саудия Арабистони ўртасида 2025 йилда тузилган икки томонлама битимнинг мантиқий кенгайтмасига айланди.

Нега айнан ҳозир? Альянс тузилишига нима сабаб бўлди?

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, уч давлатнинг бу қадамни ташлашига минтақада ортиб бораётган беқарорлик, Эроннинг геосиёсий роли ва Исроилнинг тобора тажовузкорлашаётган позицияси туртки бўлган.

Айниқса, сўнгги низолар чоғида тўғридан-тўғри ҳужумларга нишон бўлган Саудия Арабистони ўз нефть инфратузилмаси ва стратегик ривожланиш режаларига жиддий таҳдид кўрмоқда. Шу билан бирга, Эр-Риёд АҚШ томонидан бериладиган хавфсизлик кафолатларининг ишончлилигига шубҳа билан қарай бошлаган.

Уч кучнинг мукаммал уйғунлиги: Молия, ядро ва технология!

Ҳарбий экспертлар «Макка келишуви»ни бир-бирини мукаммал тўлдирувчи мисли кўрилмаган альянс сифатида баҳоламоқдалар:

  • Саудия Арабистони — улкан молиявий ресурслар ва капитал;

  • Покистон — ядровий салоҳият ва кўп сонли, тажрибали ҳарбий армия;

  • Туркия — НАТОдаги бой ҳарбий тажриба ва юқори даражада ривожланган мудофаа саноати (дронлар, замонвий қурол-аслаҳалар).

Геосиёсий архитектуранинг янги даври

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу келишув Яқин Шарқдаги глобал хавфсизлик тизимини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Аммо, ҳужжатнинг расмий матни тўлиқ эълон қилингунга қадар юридик мажбуриятларнинг аниқ кўлами очиқлигича қолмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ТуркияСаудия АрабистониПокистонМаккаНАТО
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказидаБугун, 16:50Трампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиТрампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиБугун, 14:32Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларРоналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларБугун, 14:20Хитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиХитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиБугун, 13:24Қозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиҚозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиБугун, 12:05Йиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиЙиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди