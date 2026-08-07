«БелОМО»га ташриф: Лукашенкога топширилган кучли НАТО дурбинининг сирлари

·119·Дунё
«БелОМО»га ташриф: Лукашенкога топширилган кучли НАТО дурбинининг сирлари
Қисқача

Беларус президенти Александр Лукашенко «Zenит-БелОМО» очиқ аксиядорлик жамиятига ташрифи чоғида НАТО стандартлари бўйича ишлаб чиқарилган дурбинни совға сифатида олди. «БелОМО» холдинг бошқарув компанияси бош директори Александр Мороз дурбин ичи газ билан тўлдирилгани, 5 метргача чуқурликда сув ўтказмаслиги, ҳарорат ўзгарганда терламаслиги ва тасвирни 7 бараваргача катталаштиришини айтди.

Фото: «Пул Первого»

Беларусь президенти Александр Лукашенко «Зенит-БелОМО» очиқ акциядорлик жамиятига ташрифи чоғида кутилмаган ва қизиқарли совға олди. Давлат раҳбарига маҳаллий оптика мутахассислари томонидан НАТО стандартлари бўйича ишлаб чиқарилган замонавий дурбин тақдим этилди.

Бу ҳақда Беларусь раҳбарининг матбуот хизматига яқин бўлган «Пул Первого» Telegram-канали хабар бермоқда.

Сув ўтказмайди, терламайди ва 7 баравар катталаштиради

Совғани топшириш чоғида «БелОМО» холдинг бошқарув компанияси бош директори Александр Мороз маҳсулотнинг ўзига хос ва устун техник хусусиятларига тўхталиб ўтди:

«Беларусь оптика мутахассисларига ташрифингиздан эсдалик сифатида ушбу дурбинимизни тақдим этамиз. У НАТО стандарти бўйича ишлаб чиқарилган. Дурбин ичи газ билан тўлдирилган, сув ўтказмайди — 5 метргача чуқурликка бардош беради. Ҳарорат ўзгарганда шишалари терламайди, минус 3 дан плюс 3 гача кўриш ўқларини яхши созлайди ва қўшимча диоптрия созламасини талаб қилмайди, яъни ҳеч нарсани бураш шарт эмас», — деди корхона раҳбари.

Шунингдек, у дурбин жуда чидамли ва тасвирни 7 бараваргача катталаштириб кўрсатиш имкониятига эга эканини алоҳида таъкидлади.

«Бугун вертолётда текшириб кўрамиз»

Александр Лукашенко берилган совғага ўзига хос ҳазил ва ишора билан жавоб қайтарди:

«Буни бугуннинг ўзидаёқ текшириб кўрамиз. Менинг ўз текширувчим бор», — деди Беларусь президенти.

Лукашенко ушбу сўзлари орқали хизмат сафарлари чоғида вертолётда учиб кетаётиб, мамлакат ҳудудларидаги ҳосилни йиғиб олиш ва қишлоқ хўжалиги жараёнларини ҳаводан туриб мунтазам кузатиб бориш одатига ишора қилди.

Корхона раҳбарияти, шунингдек, президентга оптик шишадан махсус тайёрланган, дурбин ушлаган аёл ва лайлаклар тасвирланган рамзий суратни ҳам совға қилди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Александр ЛукашенкоБелОМОЗенит-БелОМОНАТОПул Первого
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказидаБугун, 16:50Трампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиТрампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиБугун, 14:32Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларРоналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларБугун, 14:20Хитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиХитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиБугун, 13:24Қозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиҚозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиБугун, 12:05Йиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиЙиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди