«БелОМО»га ташриф: Лукашенкога топширилган кучли НАТО дурбинининг сирлари
Беларус президенти Александр Лукашенко «Zenит-БелОМО» очиқ аксиядорлик жамиятига ташрифи чоғида НАТО стандартлари бўйича ишлаб чиқарилган дурбинни совға сифатида олди. «БелОМО» холдинг бошқарув компанияси бош директори Александр Мороз дурбин ичи газ билан тўлдирилгани, 5 метргача чуқурликда сув ўтказмаслиги, ҳарорат ўзгарганда терламаслиги ва тасвирни 7 бараваргача катталаштиришини айтди.
Фото: «Пул Первого»
Беларусь президенти Александр Лукашенко «Зенит-БелОМО» очиқ акциядорлик жамиятига ташрифи чоғида кутилмаган ва қизиқарли совға олди. Давлат раҳбарига маҳаллий оптика мутахассислари томонидан НАТО стандартлари бўйича ишлаб чиқарилган замонавий дурбин тақдим этилди.
Бу ҳақда Беларусь раҳбарининг матбуот хизматига яқин бўлган «Пул Первого» Telegram-канали хабар бермоқда.
Сув ўтказмайди, терламайди ва 7 баравар катталаштиради
Совғани топшириш чоғида «БелОМО» холдинг бошқарув компанияси бош директори Александр Мороз маҳсулотнинг ўзига хос ва устун техник хусусиятларига тўхталиб ўтди:
«Беларусь оптика мутахассисларига ташрифингиздан эсдалик сифатида ушбу дурбинимизни тақдим этамиз. У НАТО стандарти бўйича ишлаб чиқарилган. Дурбин ичи газ билан тўлдирилган, сув ўтказмайди — 5 метргача чуқурликка бардош беради. Ҳарорат ўзгарганда шишалари терламайди, минус 3 дан плюс 3 гача кўриш ўқларини яхши созлайди ва қўшимча диоптрия созламасини талаб қилмайди, яъни ҳеч нарсани бураш шарт эмас», — деди корхона раҳбари.
Шунингдек, у дурбин жуда чидамли ва тасвирни 7 бараваргача катталаштириб кўрсатиш имкониятига эга эканини алоҳида таъкидлади.
«Бугун вертолётда текшириб кўрамиз»
Александр Лукашенко берилган совғага ўзига хос ҳазил ва ишора билан жавоб қайтарди:
«Буни бугуннинг ўзидаёқ текшириб кўрамиз. Менинг ўз текширувчим бор», — деди Беларусь президенти.
Лукашенко ушбу сўзлари орқали хизмат сафарлари чоғида вертолётда учиб кетаётиб, мамлакат ҳудудларидаги ҳосилни йиғиб олиш ва қишлоқ хўжалиги жараёнларини ҳаводан туриб мунтазам кузатиб бориш одатига ишора қилди.
Корхона раҳбарияти, шунингдек, президентга оптик шишадан махсус тайёрланган, дурбин ушлаган аёл ва лайлаклар тасвирланган рамзий суратни ҳам совға қилди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…