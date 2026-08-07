Бавария Гонконгдаги ўртоқлик учрашувида Астон Виллани мағлуб этди
Мюнхеннинг Бавария клуби Гонконгдаги Кай Так Sportс Парк ўйингоҳида Астон Виллани 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Венсан Компани шогирдлари сафида Мин-Жае Ким 37-дақиқада, Луис Диаз эса 73-дақиқада гол урди, Жоау Гомес 83-дақиқада Астон Вилланинг ягона голига муаллифлик қилди. Мануэль Ноер учрашув охирида Таммй Абраҳамнинг хавфли зарбасини қайтариб, Бавариянинг ғалабасини сақлаб қолди.
Мюнхеннинг Бавария клуби Осиё бўйлаб уюштирилган мавсумолди турнесини ғалаба билан якунлади. Goal.com хабар беришича, Гонконгдаги Кай Так Sportс Парк ўйингоҳида кечган баҳсда германияликлар Англиянинг Астон Вилла жамоасини 2:1 ҳисобида таслим этишди. Мазкур учрашув ҳар икки жамоа учун ҳам янги Европа мавсуми олдидан муҳим тайёргарлик вазифасини ўтади ва мураббийларга таркибдаги муаммоларни кўриб чиқиш имконини берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Венсан Компани шогирдлари ўйин бошидан бошлаб тўп назоратини ўз қўлларига олиб, майдонда устунлик намойиш этишди. Бундеслига гигантлари Осиёдаги сўнгги синов ўйинида анча тетик ва ўткир ҳаракат қилишди. Биринчи бўлим охирига келиб, мюнхенликларнинг фаоллиги ўз мевасини берди ва учрашувдаги ҳисоб очилди.
Мин-Жае Ким ва Луис Диазнинг голлариУчрашувнинг 37-дақиқасида жанубий кореялик ҳимоячи Мин-Жае Ким бурчакдан узатилган тўпга баланд сакраб бош билан аниқ зарба берди. Унинг чиройли кечган гази германияликларни танаффусга ғолиб сифатида олиб чиқди. Иккинчи бўлимда ҳам ўйин манзараси деярли ўзгармади ва Бавария ўз устунлигини яна бир гол билан мустаҳкамлади.
Ўйиннинг 73-дақиқасида захирадан майдонга тушган Луис Диаз Компани тактик схемасида муҳим фигура бўлиб бораётганини яна бир бор исботлади. Собиқ Ливерпул вингери жарима майдончаси яқинида бўш зона топиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди ва жамоасига қулай устунлик тақдим этди.
Мануэль Ноернинг қаҳрамонлигиҲисоб 2:0 бўлганидан кейин Унаи Эмери шогирдлари фаоллашиб, ўйинга бурилиш ясашга ҳаракат қилишди. Ўйин тугашига етти дақиқа қолганида Жоау Гомес жарима майдони ташқарисидан кучли ва аниқ зарба йўллаб, Мануэль Ноер қўриқлаётган дарвозани ишғол қилди ва фарқни қисқартирди.
Гомесснинг томонидан киритилган голдан сўнг Англия клуби ҳужумларни кескинлаштириб, ҳисобни тенглаштиришга интилди. Гол урилганидан икки дақиқа ўтиб Таммй Абраҳам яқин масофадан бош билан кучли зарба берди, бироқ фахрий дарвозабон Мануэль Ноер жамоасини муқаррар голдан сақлаб қолди.
Шу тариқа, қийин кечган дақиқаларга қарамай, Бавария устунликни сақлаб қолди ва мавсумолди ўйинлардаги кетма-кет учинчи ғалабасини тантана қилди. Астон Вилла учун эса ушбу мағлубият сўнгги олти ўртоқлик учрашувидаги учинчи бор ютқазиш бўлди ва бош мураббий Унаи Эмери расмий ўйинлар бошлангунига қадар жамоа ўйинини яхшилаш устида жиддий ишлаши кераклигини кўрсатди.
…