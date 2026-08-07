Бавария Гонконгдаги ўртоқлик учрашувида Астон Виллани мағлуб этди

·85·Спорт
Бавария Гонконгдаги ўртоқлик учрашувида Астон Виллани мағлуб этди
Қисқача

Мюнхеннинг Бавария клуби Гонконгдаги Кай Так Sportс Парк ўйингоҳида Астон Виллани 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Венсан Компани шогирдлари сафида Мин-Жае Ким 37-дақиқада, Луис Диаз эса 73-дақиқада гол урди, Жоау Гомес 83-дақиқада Астон Вилланинг ягона голига муаллифлик қилди. Мануэль Ноер учрашув охирида Таммй Абраҳамнинг хавфли зарбасини қайтариб, Бавариянинг ғалабасини сақлаб қолди.

Мюнхеннинг Бавария клуби Осиё бўйлаб уюштирилган мавсумолди турнесини ғалаба билан якунлади. Goal.com хабар беришича, Гонконгдаги Кай Так Sportс Парк ўйингоҳида кечган баҳсда германияликлар Англиянинг Астон Вилла жамоасини 2:1 ҳисобида таслим этишди. Мазкур учрашув ҳар икки жамоа учун ҳам янги Европа мавсуми олдидан муҳим тайёргарлик вазифасини ўтади ва мураббийларга таркибдаги муаммоларни кўриб чиқиш имконини берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Венсан Компани шогирдлари ўйин бошидан бошлаб тўп назоратини ўз қўлларига олиб, майдонда устунлик намойиш этишди. Бундеслига гигантлари Осиёдаги сўнгги синов ўйинида анча тетик ва ўткир ҳаракат қилишди. Биринчи бўлим охирига келиб, мюнхенликларнинг фаоллиги ўз мевасини берди ва учрашувдаги ҳисоб очилди.

Мин-Жае Ким ва Луис Диазнинг голлари

Учрашувнинг 37-дақиқасида жанубий кореялик ҳимоячи Мин-Жае Ким бурчакдан узатилган тўпга баланд сакраб бош билан аниқ зарба берди. Унинг чиройли кечган гази германияликларни танаффусга ғолиб сифатида олиб чиқди. Иккинчи бўлимда ҳам ўйин манзараси деярли ўзгармади ва Бавария ўз устунлигини яна бир гол билан мустаҳкамлади.

Ўйиннинг 73-дақиқасида захирадан майдонга тушган Луис Диаз Компани тактик схемасида муҳим фигура бўлиб бораётганини яна бир бор исботлади. Собиқ Ливерпул вингери жарима майдончаси яқинида бўш зона топиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди ва жамоасига қулай устунлик тақдим этди.

Мануэль Ноернинг қаҳрамонлиги

Ҳисоб 2:0 бўлганидан кейин Унаи Эмери шогирдлари фаоллашиб, ўйинга бурилиш ясашга ҳаракат қилишди. Ўйин тугашига етти дақиқа қолганида Жоау Гомес жарима майдони ташқарисидан кучли ва аниқ зарба йўллаб, Мануэль Ноер қўриқлаётган дарвозани ишғол қилди ва фарқни қисқартирди.

Гомесснинг томонидан киритилган голдан сўнг Англия клуби ҳужумларни кескинлаштириб, ҳисобни тенглаштиришга интилди. Гол урилганидан икки дақиқа ўтиб Таммй Абраҳам яқин масофадан бош билан кучли зарба берди, бироқ фахрий дарвозабон Мануэль Ноер жамоасини муқаррар голдан сақлаб қолди.

Шу тариқа, қийин кечган дақиқаларга қарамай, Бавария устунликни сақлаб қолди ва мавсумолди ўйинлардаги кетма-кет учинчи ғалабасини тантана қилди. Астон Вилла учун эса ушбу мағлубият сўнгги олти ўртоқлик учрашувидаги учинчи бор ютқазиш бўлди ва бош мураббий Унаи Эмери расмий ўйинлар бошлангунига қадар жамоа ўйинини яхшилаш устида жиддий ишлаши кераклигини кўрсатди.

БаварияАстон ВиллаЛуис ДиазМануэль НоерФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиИнфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиБугун, 10:11Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Бугун, 10:07Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Бугун, 07:39Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Бугун, 07:29Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Бугун, 07:22Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Бугун, 07:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)