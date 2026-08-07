Дербй дъИталиа: Керим Алажбеговик Ювентус сафида дебют қилиши мумкин
Керим Алажбеговик Ювентуснинг Перт шаҳридаги мавсумолди учрашувида асосий таркибда ёки захирадан майдонга тушиб, дебют қилиши мумкин. 2007 йилда туғилган босниялик вингер Ювентус сафига 30 миллион евро эвазига қўшилган, келишувда қўшимча харажатлар ва бонуслар ҳам кўзда тутилган. Лучиано Спаллетти жамоани 4-2-3-1 схемасида майдонга тушириши кутилмоқда.
Футбол бўйича Италия клублари мавсумолди тайёргарлик доирасида Перт шаҳрида ўзаро баҳс олиб боради. Ушбу тўқнашув мухлислар учун ўзига хос аҳамият касб этиб, Турин жамоасининг янги истеъдодли аъзоси Керим Алажбеговикнинг майдонга тушиши кутилмоқда. Sky нашри хабар қилишича, босниялик ёш футболчи ўйинни асосий таркибда бошлаши ёки захирадан майдонга тушиб, ўз маҳоратини намойиш этиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, 2007 йилда туғилган истиқболли вингер Ювентус сафига 30 миллион евро эвазига келиб қўшилган бўлиб, келишувда қўшимча харажатлар ва бонуслар ҳам кўзда тутилган. Бош мураббий Лучиано Спаллетти бўлажак ўйинда ўзининг анъанавий 4-2-3-1 тактик схемасидан фойдаланиши кутилмоқда. Аввалги Челси қарши кечган баҳсда ғалаба қозонган таркибда бир нечта ўзгаришлар амалга оширилиши кутилмоқда.
Таркибдаги ўзгаришлар ва тактик режаларЖамоанинг тахминий бошланғич таркибига кўра, дарвозани Мигель Ди Грегорио қўриқлайди. Ҳимоя чизиғида Пер Калулу ва Андреа Камбиасо қанотларда ҳаракат қилса, марказда Бремер ҳамда Теун Копмейнерс жуфтлиги майдонга тушиши тахмин қилинмоқда. Майдон марказида Мануэль Локателли ва Дуглас Луис таянч зонасини эгаллайди.
Ҳужум чизиғида эса ёш истеъдод эгаси Керим Алажбеговикга Вестон МкКенние ва Францишку Консейсау ёрдам бериши кутилмоқда. Марказий ҳужумчи позициясида эса Рандал Коло Муани билан рақобатда Жонатан Девид асосий таркибда тушишга яқин турибди. Ушбу ўзгаришлар бош мураббийнинг янги ғояларини синовдан ўтказиш учун муҳим қадам ҳисобланади.
Сергеж Барбарезнинг фикрлариБосния ва Hzеговина миллий терма жамоаси бош мураббийи Сергеж Барбарез Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида ёш футболчининг трансферига юқори баҳо берди. Унинг сўзларига кўра, Ювентус каби топ-клубга ўтиш футболчининг фаолиятидаги улкан ютуқ ва унинг меҳнатига берилган муносиб баҳодир.
Барбарез ўз баёнотида қуйидагиларни таъкидлади:
- Керим ўз мамлакатимиздаги энг истеъдодли ёш ўйинчилардан бири ҳисобланади.
- У фавқулодда техника, тўп билан муомала қилишда катта ишонч ва чемпион бўлиш учун керакли менталитетга эга.
- Уни асосий устунлиги — ҳар куни ўрганиш ва ўсишга бўлган кучли чанқоғидир.
…