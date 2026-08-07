Дербй дъИталиа: Керим Алажбеговик Ювентус сафида дебют қилиши мумкин

·70·Спорт
Дербй дъИталиа: Керим Алажбеговик Ювентус сафида дебют қилиши мумкин
Қисқача

Керим Алажбеговик Ювентуснинг Перт шаҳридаги мавсумолди учрашувида асосий таркибда ёки захирадан майдонга тушиб, дебют қилиши мумкин. 2007 йилда туғилган босниялик вингер Ювентус сафига 30 миллион евро эвазига қўшилган, келишувда қўшимча харажатлар ва бонуслар ҳам кўзда тутилган. Лучиано Спаллетти жамоани 4-2-3-1 схемасида майдонга тушириши кутилмоқда.

Футбол бўйича Италия клублари мавсумолди тайёргарлик доирасида Перт шаҳрида ўзаро баҳс олиб боради. Ушбу тўқнашув мухлислар учун ўзига хос аҳамият касб этиб, Турин жамоасининг янги истеъдодли аъзоси Керим Алажбеговикнинг майдонга тушиши кутилмоқда. Sky нашри хабар қилишича, босниялик ёш футболчи ўйинни асосий таркибда бошлаши ёки захирадан майдонга тушиб, ўз маҳоратини намойиш этиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, 2007 йилда туғилган истиқболли вингер Ювентус сафига 30 миллион евро эвазига келиб қўшилган бўлиб, келишувда қўшимча харажатлар ва бонуслар ҳам кўзда тутилган. Бош мураббий Лучиано Спаллетти бўлажак ўйинда ўзининг анъанавий 4-2-3-1 тактик схемасидан фойдаланиши кутилмоқда. Аввалги Челси қарши кечган баҳсда ғалаба қозонган таркибда бир нечта ўзгаришлар амалга оширилиши кутилмоқда.

Таркибдаги ўзгаришлар ва тактик режалар

Жамоанинг тахминий бошланғич таркибига кўра, дарвозани Мигель Ди Грегорио қўриқлайди. Ҳимоя чизиғида Пер Калулу ва Андреа Камбиасо қанотларда ҳаракат қилса, марказда Бремер ҳамда Теун Копмейнерс жуфтлиги майдонга тушиши тахмин қилинмоқда. Майдон марказида Мануэль Локателли ва Дуглас Луис таянч зонасини эгаллайди.

Ҳужум чизиғида эса ёш истеъдод эгаси Керим Алажбеговикга Вестон МкКенние ва Францишку Консейсау ёрдам бериши кутилмоқда. Марказий ҳужумчи позициясида эса Рандал Коло Муани билан рақобатда Жонатан Девид асосий таркибда тушишга яқин турибди. Ушбу ўзгаришлар бош мураббийнинг янги ғояларини синовдан ўтказиш учун муҳим қадам ҳисобланади.

Сергеж Барбарезнинг фикрлари

Босния ва Hzеговина миллий терма жамоаси бош мураббийи Сергеж Барбарез Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида ёш футболчининг трансферига юқори баҳо берди. Унинг сўзларига кўра, Ювентус каби топ-клубга ўтиш футболчининг фаолиятидаги улкан ютуқ ва унинг меҳнатига берилган муносиб баҳодир.

Барбарез ўз баёнотида қуйидагиларни таъкидлади:

  • Керим ўз мамлакатимиздаги энг истеъдодли ёш ўйинчилардан бири ҳисобланади.
  • У фавқулодда техника, тўп билан муомала қилишда катта ишонч ва чемпион бўлиш учун керакли менталитетга эга.
  • Уни асосий устунлиги — ҳар куни ўрганиш ва ўсишга бўлган кучли чанқоғидир.
Мураббийнинг фикрича, футболчи ҳали ёш бўлгани сабабли сабр-тоқатли бўлиши ва мунтазам равишда меҳнат қилиши муҳим. Агар Керим ўзининг босиқлиги ва диққатини сақлаб қолса, Лучиано Спаллетти учун ажралмас футболчига айланишига шубҳа йўқ.

ЖувентусИнтерКерим АлажбеговикЛуциано СпаллеттиСерие А
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиИнфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиБугун, 10:11Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Бугун, 10:07Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Бугун, 07:39Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Бугун, 07:29Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Бугун, 07:22Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Бугун, 07:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)