«Yeraltı» сериали юлдузи атрофида можаро: 17 ёшли актрисанинг отаси шикоят қилди

·1.3K·Маданият
«Yeraltı» сериали юлдузи атрофида можаро: 17 ёшли актрисанинг отаси шикоят қилди
Қисқача

Юнал Чифтчи 17 ёшли қизи Юлкю Ҳилал Чифтчининг ўзидан 10 ёш катта сериалдаги ҳамкори Ҳакан Челеби билан муносабатда бўлганини ва унинг актёрлик фаолияти қонуний васийси розилигисиз йўлга қўйилганини даъво қилди. Шу сабабли у менежерлик компанияси раҳбари Гёзде Йıлмаз ҳамда Ҳакан Челеби юзасидан ҳуқуқий жараён бошлади.

Баённомада келтирилган маълумотларга кўра, ота Ünal Çiftchi қизи Ülkü Hilal Çiftchining OnTalent Menajerlik компаниясида фаолият юритишини маълум қилган. Шунингдек, у қизининг мобил телефонидаги WhatsApp ёзишмаларини кўриб, ўзидан 10 ёш катта сериалдaги ҳамкори Hakan Çelebi билан муносабатда бўлганини аниқлаганини билдирган.

Вазиятдан норози эканини билдирган ота Çiftchi рафиқаси билан никоҳи давом этаётганини, бироқ боланинг онаси мазкур ҳолатга бефарқ муносабатда бўлганини даъво қилган.

«Менинг розилигимсиз ишлатилган»

Ünal Çiftchi вояга етмаган қизининг меҳнат фаолияти юзасидан ҳам шикоят қилган. Унинг таъкидлашича, қизининг актёрлик фаолияти давомида ўзининг, яъни қонуний васийси сифатидаги розилиги олинмаган.

Шу сабабли ота менежерлик компанияси раҳбари Gözde Yılmaz ҳамда актёр Hakan Çelebi юзасидан ҳуқуқий жараён бошлаган.

Qiz va ikki erkak portretlari yonma-yon joylashtirilgan.

Менажерлик компаниясидан ёзма баёнот

Мазкур даъволар қисқа вақт ичида турк матбуоти ва шоу-бизнес кун тартибига чиққач, менежерлик компанияси ҳам муносабат билдирди.

Компания ёзма баёнотида Ülkü Hilal Çiftchining шу кунга қадар иштирок этган барча лойиҳалари ва актёрлик фаолиятига оид ишлар унинг қонуний вакилининг хабардорлиги ва расмий розилиги асосида амалга оширилганини маълум қилди. Компания шу орқали отанинг даъволарини рад этди.

Баёнотда 17 ёшли актрисанинг шахсий ҳаётига оид айрим даъволар ва оилавий масалаларнинг оммавий ахборот воситаларида муҳокама қилиниши тўғри эмаслиги таъкидланган.

Компания, шунингдек, Ülkü Hilal Çiftchining шахсий ҳаёти, шахсий ҳуқуқлари ва «боланинг устувор манфаатлари» ҳар қандай баҳс-мунозарадан устун қўйилиши кераклигини қайд этган.

Баёнотда ОАВ ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларидан ҳам ушбу масалага нисбатан эҳтиёткорлик билан ёндашиш сўралган. Актрисанинг бугуни ва келажагига таъсир қилиши мумкин бўлган даъволарни тарқатмаслик, эълон қилинган материалларни эса ўчириб ташлаш илтимос қилинган.

Компания, шунингдек, Ülkü Hilal Çiftchining шу кунга қадар олиб борган барча актёрлик фаолияти қонуний вакилининг хабардорлиги ва розилиги билан, амалдаги қонунчиликка мувофиқ амалга оширилганини яна бир бор таъкидлаган.

Баёнот якунида компания ўзига нисбатан илгари сурилган ҳақиқатга тўғри келмайдиган даъволар бўйича қонуний ҳуқуқлари сақланиб қолишини билдирган. Шу билан бирга, компания бундан буён ҳам Ülkü Hilal Çiftchining ҳуқуқлари ва профессионал келажагини ҳимоя қилишни устувор вазифа сифатида кўришини маълум қилган.

«Yeraltı» сериали юлдузи атрофида можаро: 17 ёшли актрисанинг отаси шикоят қилди
Юлку Ҳилал ЧифтчиҲакан ЧелебиУнал ЧифтчиГёзде ЙылмазОнТалент Менажерлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)Бугун, 13:55Шаҳзода ижодга қайтди: “Восхишайся, жизнь одна” қўшиғи тақдим этилди (аудио)Шаҳзода ижодга қайтди: “Восхишайся, жизнь одна” қўшиғи тақдим этилди (аудио)Бугун, 13:39Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушдиРайҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушдиБугун, 12:42Озодбек Назарбеков таронасига куёвнинг келинига бўлган романтик ҳаракати барчани ҳайратга солди (видео)Озодбек Назарбеков таронасига куёвнинг келинига бўлган романтик ҳаракати барчани ҳайратга солди (видео)Бугун, 11:47Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)Бугун, 09:55Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Бугун, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди