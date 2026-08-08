Реал Мадрид трансфер ойнасида ярим ҳимояни кучайтиришдан воз кечди

·64·Спорт
Реал Мадрид трансфер ойнасида ярим ҳимояни кучайтиришдан воз кечди
Қисқача

«Реал Мадрид» Родри трансфери барбод бўлганидан кейин ёзги трансфер ойнасида янги марказий ярим ҳимоячи сотиб олиш режасидан расман воз кечди. Клуб раҳбарияти мавжуд таркиб, Бернардо Силва ва Арда Гулернинг мавсумолди йиғинларидаги ишончли ўйини ярим ҳимоя чизиғи учун етарли, деб ҳисобламоқда.

Фичажес нашри тарқатган маълумотларга кўра, «Реал Мадрид» ёзги трансфер ойнасида янги марказий ярим ҳимоячи сотиб олиш фикридан расман қайтди. Клуб раҳбарияти Родри трансфери барбод бўлганидан кейин жамоанинг мавжуд таркиби энг юқори даражада рақобатлашиш учун етарли салоҳиятга эга деган қарорга келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Мадрид клубининг трансфер сиёсатидаги бу кескин ўзгариш жамоанинг ички имкониятлари ва янги қўшилган футболчиларнинг ҳолатига асосланган. Клуб раҳбарияти ярим ҳимоя чизиғи аллақачон тўлиқ шакллангани ва барча позициялар ёпилганига ишонч билдирмоқда.

Тактик ўзгаришлар ва мураббий режаси

Манчестер Сити сафидан текинга келиб қўшилган Бернардо Силва ҳамда Арда Гулернинг мавсумолди йиғинларидаги ишончли ўйини раҳбариятнинг трансфер изланишларини тўхтатишига сабаб бўлди. Шу боис, анъанавий таянч ярим ҳимоячисини харид қилиш режасидан воз кечилди.

Goal.com хабар қилишича, бош мураббий Жозе Моуринью ёзги трансферлардан янги футболчилар ололмагач, ўзининг севимли 4-2-3-1 тактик схемасини янгича талқинда қўллашга мажбур бўлмоқда. Португалиялик мутахассис 31 ёшли тажрибали Бернардо Силвани таянч зонасига тушириб, уни Орельен Чуамени билан бирга жуфтликда ўйнатишни режалаштирмоқда.

Янги етакчилар ва ҳужум чизиғи

Жамоанинг келгусидаги трансфер ҳаракатлари фақатгина Орельен Чуамени ёки Эдуардо Камавинганинг сотилишигагина боғлиқ бўлиб қолмоқда. Шунингдек, 125 миллион евро эвазига келган Ян Диоманденинг трансфери фонида Феде Вальверде ўнг қанотга ўтказилиши ёки захирада қолдирилиши кутилмоқда.

Ҳужумкор ярим ҳимоя зонасида эса Жозе Моуринью 21 ёшли туркиялик иқтидор эгаси Арда Гулерга асосий ижодкор вазифасини юкламоқчи. Мутахассис ёш футболчидан ўзининг аввалги давридаги Месут Озил бажарган вазифани талаб қилмоқда.

Клуб раҳбарияти Бернардо Силванинг тинимсиз меҳнаткашлиги ва Арда Гулернинг ноёб майдонни кўра олиш қобилияти Винисиус Жуниор, Жуд Беллингем ҳамда Килиан Мбаппе каби юлдузларга қулай имкониятлар яратишига тўлиқ ишонмоқда. Ушбу техник жиҳатдан кучли икки плеймейкер жамоа ўйин темпини бошқаришда асосий таянч бўлади.

Реал МадридЖозе МоуриньюБернардо СилваАрда ГулерТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиАрсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)