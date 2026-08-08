Арсенал ёш иқтидори Луйи Копли оғир жароҳат олди
Луйи Копли Real Betisга қарши ўртоқлик учрашувида тиззасининг олдинги хочсимон боғламлари (АКЛ) узилиши туфайли узоқ муддатга сафдан чиқди. 19 ёшли ярим ҳимоячи Дублин шаҳридаги Авива стадионида ўтган ва Арсеналнинг 1:3 ҳисобидаги мағлубияти билан якунланган баҳсда иккинчи бўлим бошида майдонга тушиб, кўп ўтмай мажбурий алмаштирилди.
Арсенал ёшлар академиясининг тарбияланувчиси Луйи Копли тиззасининг олдинги хочсимон боғламлари (АКЛ) узилиши туфайли сафдан узоқ муддатга чиқиб кетди. 19 ёшли ярим ҳимоячи Дублин шаҳридаги Авива стадионида Real Betis жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувида жиддий жароҳат олиб, бош мураббий Микел Артета бошчилигидаги асосий таркибга кириш имкониятидан вақтинчалик маҳрум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, ушбу назорат баҳси Лондон клубининг 1:3 ҳисобидаги мағлубияти билан якунланган. Иккинчи бўлим бошида ўйинга ўнг қанот ҳимоячиси сифатида қўшилган ёш футболчи майдонга тушганидан кўп ўтмай омадсизликка учраган ва мажбурий равишда алмаштирилган эди. Тиббий кўрик натижалари жароҳатнинг нақадар жиддийлигини тасдиқлаган.
Ҳиссий кечинмалар ва иродали баёнотЛуйи Копли ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида мухлисларга мурожаат қилиб, бошидан кечираётган оғир ҳиссиётларини яширмаган. Футболчи ўз сўзларида шундай ёзган: «Ҳозирги ҳолатимни таърифлашга сўз ожиз. Ўзим мухлислик қилиб улғайган клуб сафида мавсумолди ўйинларида қатнашишдек орзуим рўёбга чиққан бир пайтда, АКЛ узилганини билиш жуда оғир». Шунга қарамай, ёш иқтидор қийинчиликларга таслим бўлмаслигини ва майдонга янада кучайиб қайтишини вада қилган.
Ушбу оғир жароҳат футболчининг фаолиятидаги энг муҳим паллалардан бирига тўғри келди. Мавсумнинг иккинчи ярмида Кроули Таун сафида муваффақиятли ижара асосида тўп сурган Копли, Арсенал У-21 жамоасига сардорлик қилган эди. У Гирона жамоасига қарши аввалги ўртоқлик ўйинида ҳам мураббийлар штабида ўнг қанот ҳимоячиси сифатида ижобий таассурот қолдиришга улгурганди.
Келажакдаги режалар ва тикланиш жараёниКлуб раҳбарияти футболчининг тажриба орттириши учун уни яна ижарага бериш масаласини кўриб чиқаётган эди, бироқ юзага келган вазият туфайли бу режалар вақтинча тўхтатилди. Энди Копли олдида мураккаб жарроҳлик амалиёти ва узоқ давом этадиган реабилитация босқичи турибди, бу эса унинг яқинлашиб келаётган мавсумнинг катта қисмини ўтказиб юборишига сабаб бўлади.
Арсенал тиббий штаби ёш футболчининг жисмоний ҳолатини тўлиқ тиклаш ва унинг аввалги спорт формасини қайтариш учун барча зарур чораларни кўради. Мазкур кўнгилсизлик Лондон клуби ва Ҳале Энд академияси тарбияланувчиси учун жиддий синов бўлиб, унинг катта футболдаги илк қадамларидаги тезликни бироз секинлаштирди.
…