Арсенал ёш иқтидори Луйи Копли оғир жароҳат олди

·54·Спорт
Арсенал ёш иқтидори Луйи Копли оғир жароҳат олди
Қисқача

Луйи Копли Real Betisга қарши ўртоқлик учрашувида тиззасининг олдинги хочсимон боғламлари (АКЛ) узилиши туфайли узоқ муддатга сафдан чиқди. 19 ёшли ярим ҳимоячи Дублин шаҳридаги Авива стадионида ўтган ва Арсеналнинг 1:3 ҳисобидаги мағлубияти билан якунланган баҳсда иккинчи бўлим бошида майдонга тушиб, кўп ўтмай мажбурий алмаштирилди.

Арсенал ёшлар академиясининг тарбияланувчиси Луйи Копли тиззасининг олдинги хочсимон боғламлари (АКЛ) узилиши туфайли сафдан узоқ муддатга чиқиб кетди. 19 ёшли ярим ҳимоячи Дублин шаҳридаги Авива стадионида Real Betis жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувида жиддий жароҳат олиб, бош мураббий Микел Артета бошчилигидаги асосий таркибга кириш имкониятидан вақтинчалик маҳрум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, ушбу назорат баҳси Лондон клубининг 1:3 ҳисобидаги мағлубияти билан якунланган. Иккинчи бўлим бошида ўйинга ўнг қанот ҳимоячиси сифатида қўшилган ёш футболчи майдонга тушганидан кўп ўтмай омадсизликка учраган ва мажбурий равишда алмаштирилган эди. Тиббий кўрик натижалари жароҳатнинг нақадар жиддийлигини тасдиқлаган.

Ҳиссий кечинмалар ва иродали баёнот

Луйи Копли ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида мухлисларга мурожаат қилиб, бошидан кечираётган оғир ҳиссиётларини яширмаган. Футболчи ўз сўзларида шундай ёзган: «Ҳозирги ҳолатимни таърифлашга сўз ожиз. Ўзим мухлислик қилиб улғайган клуб сафида мавсумолди ўйинларида қатнашишдек орзуим рўёбга чиққан бир пайтда, АКЛ узилганини билиш жуда оғир». Шунга қарамай, ёш иқтидор қийинчиликларга таслим бўлмаслигини ва майдонга янада кучайиб қайтишини вада қилган.

Ушбу оғир жароҳат футболчининг фаолиятидаги энг муҳим паллалардан бирига тўғри келди. Мавсумнинг иккинчи ярмида Кроули Таун сафида муваффақиятли ижара асосида тўп сурган Копли, Арсенал У-21 жамоасига сардорлик қилган эди. У Гирона жамоасига қарши аввалги ўртоқлик ўйинида ҳам мураббийлар штабида ўнг қанот ҳимоячиси сифатида ижобий таассурот қолдиришга улгурганди.

Келажакдаги режалар ва тикланиш жараёни

Клуб раҳбарияти футболчининг тажриба орттириши учун уни яна ижарага бериш масаласини кўриб чиқаётган эди, бироқ юзага келган вазият туфайли бу режалар вақтинча тўхтатилди. Энди Копли олдида мураккаб жарроҳлик амалиёти ва узоқ давом этадиган реабилитация босқичи турибди, бу эса унинг яқинлашиб келаётган мавсумнинг катта қисмини ўтказиб юборишига сабаб бўлади.

Арсенал тиббий штаби ёш футболчининг жисмоний ҳолатини тўлиқ тиклаш ва унинг аввалги спорт формасини қайтариш учун барча зарур чораларни кўради. Мазкур кўнгилсизлик Лондон клуби ва Ҳале Энд академияси тарбияланувчиси учун жиддий синов бўлиб, унинг катта футболдаги илк қадамларидаги тезликни бироз секинлаштирди.

АрсеналЛуйи КоплиReal BetisAPЛЖароҳат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиАрсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)