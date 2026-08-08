«Манчестер Сити»да янги дарвозабон: Херонимо Рульи Англияга йўл олмоқда
«Манчестер Сити» «Марсель»нинг 32 ёшли аргентиналик дарвозабони Херонимо Рулини таркибига қўшишга яқин турибди. Рули душанба куни Манчестерда тиббий кўрикдан ўтади, шундан сўнг у клуб томонидан расман эълон қилиниши кутилмоқда. У «Сити» посбони Эдерсонга рақобатчи ва ўринбосар сифатида кўрилмоқда, шартнома эса 2028 йилгача мўлжалланиб, томонлар розилиги билан яна 1 йилга узайтирилиши мумкин.
Англия Премьер-лигаси чемпиони «Манчестер Сити» ўз таркибини тажрибали дарвозабон билан кучайтиришга яқин турибди. «Марсельььььь» клубининг аргентиналик посбони Херонимо Рульи душанба куни Манчестерда тиббий кўрикдан ўтади.
Бу ҳақда таниқли инсайдер ва инглиз футболи бўйича эксперт Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида маълум қилди.
Шартнома тафсилотлари ва истиқболли келишув
Маълумотларга кўра, тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтилгач, 32 ёшли аргентиналик посбон «шаҳарликлар» аъзоси сифатида расман эълон қилинади.
Шартнома муддати: 2 йил (2028 йилгача);
Қўшимча банд: Томонларнинг ўзаро розилиги билан шартномани яна 1 йилга узайтириш имконияти (2+1 кўринишида).
Херонимо Рульи «Сити» посбони Эдерсонга муносиб рақобатчи ва ўринбосар сифатида қаратилмоқда.
Еврокубоклар чемпиони ва бой тажриба эгаси
Херонимо Рульи Европанинг кучли чемпионатларида катта тажриба тўплаган дарвозабонлардан бири ҳисобланади. У фаолияти давомида бир қатор гранд ва номдор клублар шарафини ҳимоя қилган:
«Реал Сосьедад» ва «Вильярреал» (Испания) — «Вильярреал» таркибида Европа Лигаси ғолибига айланган;
«Монпелье» ва «Марсельььььь» (Франция);
«Аякс» (Нидерландия).
Шунингдек, Рульи Аргентина терма жамоаси сафида Жаҳон чемпиони ва Америка Кубоги соҳиби унвонларига ҳам эгадир.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…