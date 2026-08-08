Уругвай футболида янги давр: Диего Форлан бош мураббийга айланди!
Диего Форлан Уругвай миллий терма жамоаси бош мураббийи лавозимини эгаллади. У ҳозирча вақтинчалик мураббий сифатида фаолият юритади ва асосий терма жамоа билан бирга У-20 жамоасини ҳам бошқаради. Форлан билан тузилган шартнома 2027 йилнинг мартигача амал қилади, унинг доимий бош мураббий бўлиб қолиши эса келаси йил баҳоридаги Уругвай футбол федерацияси раҳбарияти сайловидан кейин ҳал этилади. У бу лавозимда Марсельо Белсанинг ўрнини эгаллади.
Уругвай футболининг афсонаси ва собиқ ҳужумчиси Диего Форлан Уругвай миллий терма жамоаси бош мураббийи лавозимини эгаллади.
Бу ҳақда Уругвай футбол федерацияси (AUF) матбуот хизмати ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали маълум қилди.
Шартнома тафсилотлари ва вақтинчалик мақом
Раҳбарият қарорига кўра, Диего Форлан ҳозирча вақтинчалик бош мураббий вазифасини бажаради. Бундан ташқари, унга асосий терма жамоа билан бир қаторда U-20 ёшлар жамоасини ҳам бошқариш ишониб топширилди.
Шартнома муддати: 2027 йилнинг мартигача;
Келажакдаги тақдири: Форланнинг асосий мураббий сифатида қолиш ёки қолмаслиги келаси йил баҳорда ўтказиладиган Уругвай футбол федерацияси раҳбарияти сайловидан сўнг узил-кесил ҳал этилади.
Марсельььььо Бьелса кетди, афсона қайтди
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ тажрибали мутахассис Марсельььььо Бьелса Уругвай терма жамоаси бош мураббийлиги лавозимини тарк этгани ҳақида хабар берилган эди.
2010 йилги Жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси («Олтин тўп» соҳиби) Диего Форланнинг терма жамоа рулига келиши уругвайлик мухлислар томонидан катта кўтаринкилик ва умид билан кутиб олинди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…