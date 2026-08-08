Хитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилди
Хитойда тўй куни йиғлаб юборадиган келинлар учун кўз ёшини пардозга зарар етказмасдан артишга мўлжалланган махсус узун пахтали чўп яратилди. Мослама кўз ёшини тезда шимиб олиб, унинг юз бўйлаб оқиши ва пардозни бузишининг олдини олади. Ушбу ноодатий ечим ижтимоий тармоқларда қизиқиш уйғотиб, фойдаланувчилар орасида ҳазил-мутойибаларга сабаб бўлмоқда.
Хитойда тўй куни йиғлаб юборадиган келинлар учун ноодатий восита ўйлаб топилди. Махсус узун пахтали чўпчалар ёрдамида келинларнинг кўз ёшларини пардозга зарар етказмасдан артиш мумкин.
Ушбу мослама кўз ёшини тезда шимиб олади ва унинг юз бўйлаб оқиб, пардозни бузишининг олдини олади. Айниқса, тўй маросимида ҳиссиётга берилиб йиғлаб юборадиган келинлар учун бу восита жуда қўл келиши мумкин.
Мазкур ноодатий ечим ижтимоий тармоқларда ҳам қизиқиш уйғотиб, фойдаланувчилар орасида турли ҳазил-мутойибаларга сабаб бўлмоқда.
…