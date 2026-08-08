Арсенал Педро Нетони трансфер қилишга чақирилди

·58·Спорт
Арсенал Педро Нетони трансфер қилишга чақирилди
Қисқача

Арсенал собиқ ҳужумчиси Жереми Алиадер клубга Манчестер Сити нишонида турган Педро Нетони 70 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олишни тавсия қилди. Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан шартномасини узайтирганидан сўнг, Арсенал чап қанот учун бошқа вариантларни кўриб чиқмоқда ва Брадли Барколя учун рақобатга киришишдан воз кечди.

Лондоннинг Арсенал клуби трансфер бозорида ўз режаларини ўзгартиришга мажбур бўлмоқда. Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор билан шартнома узайтирилгач, Микел Артета жамоаси чап қанотни кучайтириш учун бошқа муқобил вариантларни кўриб чиқишни бошлади. Metro.co.ук нашри хабар қилишича, клуб собиқ ҳужумчиси Жереми Алиадер “канонирлар”га Манчестер Сити нишонида турган Педро Нетони 70 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олишни тавсия қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Арсенал аввалроқ бразилиялик юлдузни Леандро Троссард кетганидан кейин Премер-лигадаги энг кўп маош олувчи футболчига айлантиришга тайёр эди. Бироқ бу уриниш муваффақиятсиз якунлангач, жамоа бошқа қимматбаҳо трансферлар, жумладан Брадли Барколя учу рақобатга киришишдан воз кечди. Собиқ футболчи Жереми Алиадер фикрича, сўнгги мавсумлардаги катта харажатлардан сўнг клуб молиявий мувозанатни сақлаб қолиши муҳим аҳамият касб этади.

Молиявий мувозанат ва оқилона ёндашув

Футбол Беттинг нашрига берган интервюсида Алиадер Арсеналнинг трансфер сиёсатига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, сўнгги трансфер ойналарида амалга оширилган йирик харажатлардан сўнг клуб ўз молиявий аҳволини жиддий ўйлаб кўриши керак. Бруно Гимараеснинг келиши ва бошқа харажатлар фонида янги вингер учун 150 миллион фунт сарфлаш қанчалик тўғри эканлиги савол остида қолмоқда.

“Ҳа, биз чемпионмиз ва кўп пул ишлаб топдик, лекин қачондир молиявий балансни ҳам сақлаш керак,” — дея таъкидлади Жереми Алиадер. Унинг фикрича, 70 миллион фунт стерлинг эвазига Челси футболчиси Педро Нетони харид қилиш молиявий жиҳатдан анча оқилона қарор бўлиши мумкин.

Педро Нетонинг имкониятлари ва таркибдаги рақобат

Педро Нето 2024 йилнинг август ойида Вульверхемптондан Челси сафига ўтганидан бери 103 та учрашувда майдонга тушиб, 19 та гол уришга муваффақ бўлди. Ҳозирда унга Пеп Гвардиола жамоаси ҳам қизиқиш билдирмоқда. Собиқ ҳужумчининг таъкидлашича, португалиялик вингер Англия Премер-лигасида кўп йиллардан бери тўп суриб келмоқда ва бу турнирни яхши билади.

Шунингдек, Арсенал аллақачон Кристос Тсолисни ўз сафига қўшиб улгургани эслатиб ўтилди. 40 миллион сарфлаб сотиб олинган футболчини захирада қолдириб бўлмаслигини таъкидлаган эксперт, клуб ҳар бир вариантни яхшилаб ўйлаб кўриши лозимлигини қўшимча қилди. Челси эса ҳозирча ўз футболчисини сотиш ниятида эмас, бироқ 41 нафар ўйинчидан иборат кенгайтирилган таркибни қисқартириш зарурати мавжудлиги сабабли трансфер ойнасининг охиригача кўплаб миш-мишлар тарқалиши табиий ҳол.

АрсеналПедро НетоТрансферПремер-лигаЧелси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиАрсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)