Арсенал Педро Нетони трансфер қилишга чақирилди
Арсенал собиқ ҳужумчиси Жереми Алиадер клубга Манчестер Сити нишонида турган Педро Нетони 70 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олишни тавсия қилди. Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан шартномасини узайтирганидан сўнг, Арсенал чап қанот учун бошқа вариантларни кўриб чиқмоқда ва Брадли Барколя учун рақобатга киришишдан воз кечди.
Лондоннинг Арсенал клуби трансфер бозорида ўз режаларини ўзгартиришга мажбур бўлмоқда. Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор билан шартнома узайтирилгач, Микел Артета жамоаси чап қанотни кучайтириш учун бошқа муқобил вариантларни кўриб чиқишни бошлади. Metro.co.ук нашри хабар қилишича, клуб собиқ ҳужумчиси Жереми Алиадер “канонирлар”га Манчестер Сити нишонида турган Педро Нетони 70 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олишни тавсия қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Арсенал аввалроқ бразилиялик юлдузни Леандро Троссард кетганидан кейин Премер-лигадаги энг кўп маош олувчи футболчига айлантиришга тайёр эди. Бироқ бу уриниш муваффақиятсиз якунлангач, жамоа бошқа қимматбаҳо трансферлар, жумладан Брадли Барколя учу рақобатга киришишдан воз кечди. Собиқ футболчи Жереми Алиадер фикрича, сўнгги мавсумлардаги катта харажатлардан сўнг клуб молиявий мувозанатни сақлаб қолиши муҳим аҳамият касб этади.
Молиявий мувозанат ва оқилона ёндашувФутбол Беттинг нашрига берган интервюсида Алиадер Арсеналнинг трансфер сиёсатига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, сўнгги трансфер ойналарида амалга оширилган йирик харажатлардан сўнг клуб ўз молиявий аҳволини жиддий ўйлаб кўриши керак. Бруно Гимараеснинг келиши ва бошқа харажатлар фонида янги вингер учун 150 миллион фунт сарфлаш қанчалик тўғри эканлиги савол остида қолмоқда.
“Ҳа, биз чемпионмиз ва кўп пул ишлаб топдик, лекин қачондир молиявий балансни ҳам сақлаш керак,” — дея таъкидлади Жереми Алиадер. Унинг фикрича, 70 миллион фунт стерлинг эвазига Челси футболчиси Педро Нетони харид қилиш молиявий жиҳатдан анча оқилона қарор бўлиши мумкин.
Педро Нетонинг имкониятлари ва таркибдаги рақобатПедро Нето 2024 йилнинг август ойида Вульверхемптондан Челси сафига ўтганидан бери 103 та учрашувда майдонга тушиб, 19 та гол уришга муваффақ бўлди. Ҳозирда унга Пеп Гвардиола жамоаси ҳам қизиқиш билдирмоқда. Собиқ ҳужумчининг таъкидлашича, португалиялик вингер Англия Премер-лигасида кўп йиллардан бери тўп суриб келмоқда ва бу турнирни яхши билади.
Шунингдек, Арсенал аллақачон Кристос Тсолисни ўз сафига қўшиб улгургани эслатиб ўтилди. 40 миллион сарфлаб сотиб олинган футболчини захирада қолдириб бўлмаслигини таъкидлаган эксперт, клуб ҳар бир вариантни яхшилаб ўйлаб кўриши лозимлигини қўшимча қилди. Челси эса ҳозирча ўз футболчисини сотиш ниятида эмас, бироқ 41 нафар ўйинчидан иборат кенгайтирилган таркибни қисқартириш зарурати мавжудлиги сабабли трансфер ойнасининг охиригача кўплаб миш-мишлар тарқалиши табиий ҳол.
…