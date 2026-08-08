ЖЧ-2026дан кейин Европа эшиги очилди: Беҳруз Каримов «Лугано»га ўтди!
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 18 ёшли ҳимоячиси Беҳруз Каримов Швейсариянинг «Лугано» клуби билан шартнома имзолади, бироқ унинг Европага кетиши Швейсария иш визасини олишига боғлиқ. Каримов Тошкентда тиббий кўрикдан ўтган ва шартномани ҳам шу ерда расмийлаштирган. У 2026 йилги жаҳон чемпионатида Португалия ва Колумбияга қарши учрашувларни асосий таркибда бошлагач, Европа клублари эътиборига тушган.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 18 ёшли ҳимоячиси Беҳруз Каримов фаолиятидаги энг муҳим қадамлардан бирини ташлади. «Сурхон» футболчиси Швейцариянинг «Лугано» клуби билан шартнома имзолади ва энди уни Европага йўл олишдан фақат расмий ҳужжатлар жараёни ажратиб турибди.
Эътиборлиси, Каримов 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги ўйинларидан сўнг Европа клублари назарига тушган эди. Орадан кўп вақт ўтмай, ўша қизиқиш аниқ трансферга айланмоқда.
Тиббий кўрик ҳам, шартнома ҳам Тошкентда
Журналист Нарзулла Сайдуллаевнинг маълум қилишича, Беҳруз Каримов янги клуби учун Тошкентда тиббий кўрикдан ўтган.
Шундан сўнг томонлар шу ернинг ўзида шартномани расмийлаштирган.
«Футболчи Тошкентда янги клуби учун тиббий кўрикдан ўтди ва шу ерда шартнома тузди. Беҳруз Швейцария иш визасини олиши билан Луганога учиб кетади».
Демак, ҳозирги босқичда Каримовнинг асосий кутаётган масаласи — Швейцарияда ишлаш ҳуқуқини берувчи визани олиш. Ҳужжат тайёр бўлиши билан у янги жамоаси ихтиёрига бориб қўшилиши кутилмоқда.
Швейцариянинг Contropiede нашри ҳам 25 июлдаёқ «Лугано» 18 ёшли ўзбекистонлик ўнг қанот ҳимоячисини қўлга киритгани ва футболчи шартномага имзо чеккани ҳақида хабар берган эди.
Жаҳон чемпионати Каримов учун витринага айланди
Беҳруз Каримов ҳали 18 ёшда бўлса-да, 2026 йилги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий жамоаси сафида катта саҳнага чиқиш имкониятига эга бўлди.
Швейцария манбаси унинг Португалия ва Колумбияга қарши учрашувларни асосий таркибда бошлаганини алоҳида қайд этган.
Мундиалдан кейин ёш ҳимоячига Европа клублари қизиқиши ошди. Илгариги хабарларда Англия, Германия ва Франция клублари скаутлари ҳам Каримовни кузатгани айтилган эди.
Охир-оқибат биринчи жиддий Европа қадами Швейцария орқали ташланмоқда.
«Лугано» нега қизиқ вариант?
«Лугано» оддий ўртача клуб эмас. Жамоа 1908 йилда ташкил этилган ва Швейцария футболида катта тарихга эга.
Клуб расмий маълумотига кўра, «Лугано»:
— уч марта Швейцария чемпиони бўлган;
— тўрт марта мамлакат кубогини қўлга киритган;
— сўнгги кубок ғалабасини 2022 йилда нишонлаган.
2025/26 йилги мавсумда эса жамоа Швейцария Суперлигасини учинчи ўринда якунлаб, UEFA Конференциялар лигасининг иккинчи саралаш босқичига йўлланма олди.
Бу Каримов учун фақат янги чемпионат эмас, Европа кубоклари муҳитига кириш имконияти ҳам дегани.
«Лугано» айнан қайси футболчини олмоқда?
Каримовнинг асосий позицияси — ўнг қанот ҳимояси. У зарурат бўлса ўнг яримҳимоячи ёки чап қанот ҳимоясида ҳам ҳаракат қила олади.
Transfermarkt маълумотига кўра, футболчи 2007 йил 7 августда туғилган, бўйи 180 сантиметр ва «Сурхон» билан шартномаси 2027 йил охиригача амал қилиши керак эди.
Замонавий футболда «Лугано» сингари клублар қанот ҳимоячисидан фақат ҳимояланишни эмас, балки юқори тезликда ҳужумга қўшилиш, прессингда қатнашиш ва тўп билан ишончли ишлашни ҳам талаб қилади.
Каримовнинг ёши эса унга Европа футболи талабларига мослашиш учун катта захира беради.
Ўзбекистон футболи учун яна бир муҳим қадам
Беҳрузнинг трансфери алоҳида футболчининг ютуғи бўлиш билан бирга, ўзбек футболи учун ҳам аҳамиятли тенденция.
Ёш футболчи миллий терма жамоада имконият олди, жаҳон чемпионатида ўзини кўрсатди ва шу орқали Европа бозорига чиқиш эшигини очди.
Энг муҳим жиҳат ҳам шу: Каримов Европага фаолиятининг якуний босқичида эмас, 18 ёшида кетмоқда. Агар у «Лугано»да мунтазам ўйин амалиётига эга бўлса, кейинги бир неча йил унинг фаолиятида ҳал қилувчи даврга айланиши мумкин.
Энди ҳамма нарса Швейцария иш визасига боғлиқ. Ҳужжат тайёр бўлиши билан Ўзбекистон миллий жамоасининг яна бир ёш футболчиси Европа чемпионатидаги янги саҳифасини очади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…