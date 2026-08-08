Samsung ИСОСEЛЛ HPК: кадрни скилемасдан суратга олувчи 200 MP сенсор
Samsung флагман смартфонлар учун мўлжалланган, ДеепПих архитектурасига асосланган 200 мегапикселли ИСОСЕЛЛ HPК сенсорини расман тақдим этди. 1/1,3 дюймли сенсор 16 384 × 12 288 пикселгача суратга олади ва бир кадрли 16 битли ҲДР режими орқали турли экспозициядаги кадрларни бирлаштирмасдан кенг динамик диапазонни таъминлайди.
Жанубий Кореянинг Samsung компанияси флагман смартфонлар учун мўлжалланган янги ИСОСEЛЛ HPК 200 мегапикселли сенсорини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур илғор қурилма компаниянинг ДеэпПих архитектурасига асосланган илк модели бўлиб, у мобил қурилмаларда HDR сифати, рақамли яқинлаштириш, шунингдек, қоронғи муҳитдаги ва видеотасвирга олиш имкониятларини сезиларли даражада яхшилаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги матриканинг оптик формати 1/1,3 дюймни ташкил этиб, унинг ҳар бир пиксели ўлчами 0,6 мкм га тенг. ИСОСEЛЛ HPК ёрдамида олинадиган суратларнинг максимал рухсати 16 384 × 12 288 пикселни ташкил қилади. Сенсорнинг асосий инновацияси Фронт Деэп Тренч Исолатион технологиясига эга ДеэпПих архитектураси бўлиб, у ҳар бир пиксел тўплай оладиган заряд ҳажмини сезиларли даражада оширади.
Техник имкониятлар ва янги архитектура афзалликлариИшлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, Фулл Велл Капаситй кўрсаткичи аввалги авлод сенсорларига нисбатан 60 фоизга ошган. Бу технология ёруғ ва қоронғи қисмлардаги тафсилотларни бир вақтнинг ўзида бирдек сақлаб қолиш, шовқинларни камайтириш ҳамда динамик диапазонни кенгайтириш имконини беради. Бундай ўзгариш айниқса қуёшга қарши суратга олиш, ёруғ осмон, тунги фонуслар каби юқори контрастли саҳналарда яққол сезилади.
Шунингдек, Samsung ушбу турдаги сенсорда илк бор бир кадрли 16 битли HDR режимини татбиқ этди. Матрика турли экспозисияли бир нечта кадрларни бирлаштирмасдан, фақат битта сурат ёрдамида кенгайтирилган динамик диапазонни таъминлай олади. Компания баёнотига кўра, бундай режимдаги ранг маълумотлари ҳажми анъанавий HDR ечимларига қараганда тўрт баравар юқори бўлади.
Рақамли кадрни яқинлаштириш ва профессионал ишлов бериш
- ИСОСEЛЛ HPК 1x, 1,5x, 2x, 3x ва 4x зум режимларини бевосита матрика даражасида қўллаб-қувватлайди.
- Tetra2pixel пикселларни бирлаштириш технологияси ҳамда Супер ҚПД фазавий автофокус жорий этилган.
- Смарт-ИСО Pro HDR технологияси юқори сифатли кадрларни кафолатлайди.
- Профессионал ишлов бериш учун 10, 12, 14 ва 16 битли РАВ форматида чиқиш имконияти мавжуд.
Ҳозирча Samsung янги ИСОСEЛЛ HPК сенсорини биринчи бўлиб қайси смартфон олишини расман маълум қилмаган. Мутахассислар унинг дебюти сентябрь ойида Хитой флагманларидан бирида, хусусан, Oppo Финд X10 ёки Vivo X500 моделларида бўлиб ўтишини тахмин қилмоқда. Шунингдек, келгусида бу датчик Samsung Galaxy S27 Ultra флагманига ҳам ўрнатилиши эҳтимолдан ҳоли эмас.
…