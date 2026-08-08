Samsung ИСОСEЛЛ HPК: кадрни скилемасдан суратга олувчи 200 MP сенсор

·61·Техно
Samsung ИСОСEЛЛ HPК: кадрни скилемасдан суратга олувчи 200 MP сенсор
Қисқача

Samsung флагман смартфонлар учун мўлжалланган, ДеепПих архитектурасига асосланган 200 мегапикселли ИСОСЕЛЛ HPК сенсорини расман тақдим этди. 1/1,3 дюймли сенсор 16 384 × 12 288 пикселгача суратга олади ва бир кадрли 16 битли ҲДР режими орқали турли экспозициядаги кадрларни бирлаштирмасдан кенг динамик диапазонни таъминлайди.

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси флагман смартфонлар учун мўлжалланган янги ИСОСEЛЛ HPК 200 мегапикселли сенсорини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур илғор қурилма компаниянинг ДеэпПих архитектурасига асосланган илк модели бўлиб, у мобил қурилмаларда HDR сифати, рақамли яқинлаштириш, шунингдек, қоронғи муҳитдаги ва видеотасвирга олиш имкониятларини сезиларли даражада яхшилаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги матриканинг оптик формати 1/1,3 дюймни ташкил этиб, унинг ҳар бир пиксели ўлчами 0,6 мкм га тенг. ИСОСEЛЛ HPК ёрдамида олинадиган суратларнинг максимал рухсати 16 384 × 12 288 пикселни ташкил қилади. Сенсорнинг асосий инновацияси Фронт Деэп Тренч Исолатион технологиясига эга ДеэпПих архитектураси бўлиб, у ҳар бир пиксел тўплай оладиган заряд ҳажмини сезиларли даражада оширади.

Техник имкониятлар ва янги архитектура афзалликлари

Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, Фулл Велл Капаситй кўрсаткичи аввалги авлод сенсорларига нисбатан 60 фоизга ошган. Бу технология ёруғ ва қоронғи қисмлардаги тафсилотларни бир вақтнинг ўзида бирдек сақлаб қолиш, шовқинларни камайтириш ҳамда динамик диапазонни кенгайтириш имконини беради. Бундай ўзгариш айниқса қуёшга қарши суратга олиш, ёруғ осмон, тунги фонуслар каби юқори контрастли саҳналарда яққол сезилади.

Шунингдек, Samsung ушбу турдаги сенсорда илк бор бир кадрли 16 битли HDR режимини татбиқ этди. Матрика турли экспозисияли бир нечта кадрларни бирлаштирмасдан, фақат битта сурат ёрдамида кенгайтирилган динамик диапазонни таъминлай олади. Компания баёнотига кўра, бундай режимдаги ранг маълумотлари ҳажми анъанавий HDR ечимларига қараганда тўрт баравар юқори бўлади.

Рақамли кадрни яқинлаштириш ва профессионал ишлов бериш

  • ИСОСEЛЛ HPК 1x, 1,5x, 2x, 3x ва 4x зум режимларини бевосита матрика даражасида қўллаб-қувватлайди.
  • Tetra2pixel пикселларни бирлаштириш технологияси ҳамда Супер ҚПД фазавий автофокус жорий этилган.
  • Смарт-ИСО Pro HDR технологияси юқори сифатли кадрларни кафолатлайди.
  • Профессионал ишлов бериш учун 10, 12, 14 ва 16 битли РАВ форматида чиқиш имконияти мавжуд.
Видео имкониятлари ҳам флагман даражадагилардан қолишмайди. ИСОСEЛЛ HPК 30 кадр/с тезликда 8K ва 180 кадр/с гача бўлган частотада 4K форматида ёзишни қўллаб-қувватлайди. Фулл ҲД ўлчамида эса секундига 360 кадрдан иборат ўта секинлаштирилган тасвирга олиш имкони бор, бироқ бу режимда автофокус ўчирилади.

Ҳозирча Samsung янги ИСОСEЛЛ HPК сенсорини биринчи бўлиб қайси смартфон олишини расман маълум қилмаган. Мутахассислар унинг дебюти сентябрь ойида Хитой флагманларидан бирида, хусусан, Oppo Финд X10 ёки Vivo X500 моделларида бўлиб ўтишини тахмин қилмоқда. Шунингдек, келгусида бу датчик Samsung Galaxy S27 Ultra флагманига ҳам ўрнатилиши эҳтимолдан ҳоли эмас.

SamsungИСОСEЛЛ HPКТехнологияларСмартфонларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиAMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиБугун, 17:54ҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинБугун, 17:24Ноктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиНоктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиБугун, 16:53SpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаSpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаБугун, 16:23Европа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиЕвропа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиБугун, 15:54Жуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиЖуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиБугун, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди