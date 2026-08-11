Rivian раҳбари РЖ Скаринге TechCrunch Disrupt 2026 тадбирида нутқ сўзлайди

·0·Техно
Rivian раҳбари РЖ Скаринге TechCrunch Disrupt 2026 тадбирида нутқ сўзлайди

Электр автомобилларини лойиҳалаштириш, уларни кенг миқёсда ишлаб чиқариш ва етказиб бериш мураккаб жараён бўлиб, таъминот занжири ва завод инфратузилмасини ўз ичига олади. ixbt.com маълумотига кўра, Rivian компанияси бош директори РЖ Скаринге санъат даражасидаги ушбу қийинчиликлар ва эришилган натижалар ҳақида Сан-Францискода бўлиб ўтадиган TechCrunch Disrupt 2026 тадбирида батафсил сўзлаб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бугунги кунда Рив сунъий интеллект, дастурий таъминот, робототехника, ишлаб чиқариш ҳамда транспорт соҳалари кесишган нуқтада фаолият юритмоқда. РЖ Скаринге ўтган йиллар давомида ушбу йўналишларни уйғунлаштириш нафақат мумкинлигини, балки келгусида рақобат кучайишини исботлашга ҳаракат қилиб келмоқда. Тадбир жорий йилнинг 13–15-октябрь кунлари Сан-Францискодаги Москоне Сентер мажмуасида бўлиб ўтиши режалаштирилган.

R2 кроссовери ва янги бозор стратегияси

Rivian компанияси ҳозирда тахминан 58 000 АҚШ доллари турадиган R2 моделини ишлаб чиқаришни йўлга қўймоқда. Скаринге қимматроқ бўлган R1T ва R1S моделлари қамраб олмаган кенгроқ бозор улушини эгаллашни ушбу янги СУВ ҳисобига режалаштирган. Қиммат электромобилларга талабнинг секинлашиши ва айниқса Хитойнинг арзонроқ электромобил ишлаб чиқарувчиларидан келаётган кучли рақобат шароитида мазкур тақдимот компания учун энг муҳим қадамлардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Автомобилсозликдан ташқари, Скаринге ўз фаолиятини бошқа истиқболли тармоқларга ҳам кенгайтирмоқда. Хусусан, 2028-йилга бориб тўлиқ 4-даражали автоном бошқарув тизимига ўтиш йўл харитаси ишлаб чиқилган. Шунингдек, Қўшма Штатлардаги энг йирик қувватлаш тармоқларидан бирини барпо этиш мақсадида Rivian ўзининг зарядлаш станциялари тармоғини кенгайтириб бормоқда.

Робототехника ва сунъий интеллект уйғунлиги

РЖ Скаринге, шунингдек, жорий йилнинг ўзида 900 миллион доллар сармоя йиғишга муваффақ бўлган Минд Роботикс номли гуманоид роботлар компаниясига асос солган. У мазкур корхонада ижрочи раис ва вақтинча бош директор лавозимларини эгаллаб келмоқда, Rivian эса компаниянинг йирик акциядори ва асосий буюртмачиси ҳисобланади.

АҚШнинг Иллинойс штатидаги Нормал шаҳрида жойлашган Rivian заводини одамлар ва роботларнинг йиғиш линиясида ҳамкорлик қилиш майдончасига айлантириш режалаштирилган. Скаринге бу орқали келгусида юзага келиши кутилаётган ишчи кучи тақчиллигини ҳал қилиш имкониятини кўрмоқда. TechCrunch Disrupt 2026 иштирокчилари ушбу инвестициялар ўзаро қандай боғлангани ҳамда жисмоний дунёда қурилиш олиб бориб, сунъий интеллектни жорий этиш тажрибаси ҳақида бевосита маълумот олишлари мумкин бўлади.

RivianРЖ СкарингеЭлектр автомобилларРобототехникаTechCrunch Disrupt
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва инсон тафаккури: тил моделлари ўқиш жараёнини тўлиқ тушунтира олмайдиСунъий интеллект ва инсон тафаккури: тил моделлари ўқиш жараёнини тўлиқ тушунтира олмайдиБугун, 21:55Роскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиРоскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиБугун, 21:26Жобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиЖобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 21:25Anthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиAnthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиБугун, 21:23Яндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиЯндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиБугун, 20:54Дельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиДельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди