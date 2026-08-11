Rivian раҳбари РЖ Скаринге TechCrunch Disrupt 2026 тадбирида нутқ сўзлайди
Электр автомобилларини лойиҳалаштириш, уларни кенг миқёсда ишлаб чиқариш ва етказиб бериш мураккаб жараён бўлиб, таъминот занжири ва завод инфратузилмасини ўз ичига олади. ixbt.com маълумотига кўра, Rivian компанияси бош директори РЖ Скаринге санъат даражасидаги ушбу қийинчиликлар ва эришилган натижалар ҳақида Сан-Францискода бўлиб ўтадиган TechCrunch Disrupt 2026 тадбирида батафсил сўзлаб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Бугунги кунда Рив сунъий интеллект, дастурий таъминот, робототехника, ишлаб чиқариш ҳамда транспорт соҳалари кесишган нуқтада фаолият юритмоқда. РЖ Скаринге ўтган йиллар давомида ушбу йўналишларни уйғунлаштириш нафақат мумкинлигини, балки келгусида рақобат кучайишини исботлашга ҳаракат қилиб келмоқда. Тадбир жорий йилнинг 13–15-октябрь кунлари Сан-Францискодаги Москоне Сентер мажмуасида бўлиб ўтиши режалаштирилган.
R2 кроссовери ва янги бозор стратегиясиRivian компанияси ҳозирда тахминан 58 000 АҚШ доллари турадиган R2 моделини ишлаб чиқаришни йўлга қўймоқда. Скаринге қимматроқ бўлган R1T ва R1S моделлари қамраб олмаган кенгроқ бозор улушини эгаллашни ушбу янги СУВ ҳисобига режалаштирган. Қиммат электромобилларга талабнинг секинлашиши ва айниқса Хитойнинг арзонроқ электромобил ишлаб чиқарувчиларидан келаётган кучли рақобат шароитида мазкур тақдимот компания учун энг муҳим қадамлардан бири сифатида баҳоланмоқда.
Автомобилсозликдан ташқари, Скаринге ўз фаолиятини бошқа истиқболли тармоқларга ҳам кенгайтирмоқда. Хусусан, 2028-йилга бориб тўлиқ 4-даражали автоном бошқарув тизимига ўтиш йўл харитаси ишлаб чиқилган. Шунингдек, Қўшма Штатлардаги энг йирик қувватлаш тармоқларидан бирини барпо этиш мақсадида Rivian ўзининг зарядлаш станциялари тармоғини кенгайтириб бормоқда.
Робототехника ва сунъий интеллект уйғунлигиРЖ Скаринге, шунингдек, жорий йилнинг ўзида 900 миллион доллар сармоя йиғишга муваффақ бўлган Минд Роботикс номли гуманоид роботлар компаниясига асос солган. У мазкур корхонада ижрочи раис ва вақтинча бош директор лавозимларини эгаллаб келмоқда, Rivian эса компаниянинг йирик акциядори ва асосий буюртмачиси ҳисобланади.
АҚШнинг Иллинойс штатидаги Нормал шаҳрида жойлашган Rivian заводини одамлар ва роботларнинг йиғиш линиясида ҳамкорлик қилиш майдончасига айлантириш режалаштирилган. Скаринге бу орқали келгусида юзага келиши кутилаётган ишчи кучи тақчиллигини ҳал қилиш имкониятини кўрмоқда. TechCrunch Disrupt 2026 иштирокчилари ушбу инвестициялар ўзаро қандай боғлангани ҳамда жисмоний дунёда қурилиш олиб бориб, сунъий интеллектни жорий этиш тажрибаси ҳақида бевосита маълумот олишлари мумкин бўлади.
…