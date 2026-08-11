Сунъий интеллект ва инсон тафаккури: тил моделлари ўқиш жараёнини тўлиқ тушунтира олмайди
Нью-Йорк университети ва Массачусетс Амҳерст университети олимлари ўтказган сўнгги тадқиқотлар сунъий интеллект технологиялари ва инсон миясининг матнни идрок этиш механизмлари ўртасида муҳим фарқлар борлигини кўрсатди. Просеедингс оф те Натионал Академй оф Ссиенсес (ПNAS) илмий журналида чоп этилган маълумотларга кўра, замонавий нейротармоқларда қўлланиладиган кейинги сўз ёки токенни башорат қилиш кўрсаткичи инсон миясининг матндаги хатоларни тузатиш жараёнини тўлиқ акс эттира олмаслиги аниқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, сунъий интеллект тизимлари матнни таҳлил қилишда асосан эҳтимоллик назарияси ва «сюрпризал» (сурприсал) деб аталувчи математик ўлчовга таянади. Ушбу кўрсаткич алгоритмлар учун олдинги контекст асосида муайян сўз қанчалик кутилмаган эканлигини баҳолайди. Бироқ мутахассислар ушбу ёндашув инсоннинг ўқиш жараёнидаги мураккаб когнитив ҳаракатларини тўлақонли қамраб ололмаслигини исботлашди.
Тажриба жараёни ва асосий топилмаларТадқиқот давомида олимлар 368 нафар каттагина ёшдаги ўқувчининг кўз ҳаракатларини махсус эе-траккинг (кўзни кузатиш) технологияси ёрдамида ўрганиб чиқишди. Олинган натижалар 409 та турли тил моделлари берган сўзлар эҳтимоллиги баҳолари билан солиштирилди. Эксперимент иштирокчиларига синтактик жиҳатдан ноаниқ бўлган ва ўқиш жараёнида маъноси кутилмаганда ўзгариб кетадиган махсус жумлалар тақдим этилди.
Олинган натижалар шуни кўрсатдики, нейротармоқларнинг статистик башоратлари фақатгина матнни дастлабки равон ўқиш ва таниш тушунчаларни тезкор англаш жараёнини яхши тушунтиради. Матнни биринчи марта ўқиш давомидаги секинлашувлар моделларнинг сюрпризал кўрсаткичига мос келган. Аммо мураккаб жумлаларга дуч келганда инсон амалга оширадиган қайта таҳлил ва кўзни орқага ҳаракатлантириш жараёнларини башорат қилишда ушбу кўрсаткич ожиз қолгани маълум бўлди.
Инсон мияси ва нейротармоқларнинг фарқиТажриба инсоннинг матнни ўқиши кўп босқичли жараён эканини яна бир бор тасдиқлади. Бошланғич талқин бузилганда, инсон ўз хатосини тўғрилаш учун онгли равишда нигоҳини матннинг аввалги қисмларига қайтаради ва мантиқий боғлиқликни тиклайди. Нейротармоқлар эса иерархик грамматик алоқаларни қайта ҳисобламасдан, фақат чизиқли эҳтимолликни баҳолайди холос.
Муаллифларнинг таъкидлашича, мазкур илмий иш тил моделларининг аҳамиятини пасайтиришни мақсад қилмаган, аксинча, уларнинг когнитив фанлардаги қўлланиш чегараларини аниқ белгилаб беради. Кейинги токен эҳтимоллигини инсон идроки мураккаблигининг ягона эквиваленти сифатида ишлатиб бўлмайди.
Келгусида интерфейсларнинг тушунарлилигини баҳоловчи тизимлар ёки ўқишда қийналадиган инсонларга ёрдам берувчи дастурларни яратишда фақат авторегрессив эҳтимолликларга таяниб бўлмайди. Дастурчилар матннинг мураккаблигини аниқлаш учун аниқ структурали таҳлил механизмлари ва синтактик хатоларни қайд этувчи воситаларни ҳам жорий этишлари лозим бўлади.
…