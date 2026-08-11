Сунъий интеллект ва инсон тафаккури: тил моделлари ўқиш жараёнини тўлиқ тушунтира олмайди

·0·Техно
Сунъий интеллект ва инсон тафаккури: тил моделлари ўқиш жараёнини тўлиқ тушунтира олмайди

Нью-Йорк университети ва Массачусетс Амҳерст университети олимлари ўтказган сўнгги тадқиқотлар сунъий интеллект технологиялари ва инсон миясининг матнни идрок этиш механизмлари ўртасида муҳим фарқлар борлигини кўрсатди. Просеедингс оф те Натионал Академй оф Ссиенсес (ПNAS) илмий журналида чоп этилган маълумотларга кўра, замонавий нейротармоқларда қўлланиладиган кейинги сўз ёки токенни башорат қилиш кўрсаткичи инсон миясининг матндаги хатоларни тузатиш жараёнини тўлиқ акс эттира олмаслиги аниқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, сунъий интеллект тизимлари матнни таҳлил қилишда асосан эҳтимоллик назарияси ва «сюрпризал» (сурприсал) деб аталувчи математик ўлчовга таянади. Ушбу кўрсаткич алгоритмлар учун олдинги контекст асосида муайян сўз қанчалик кутилмаган эканлигини баҳолайди. Бироқ мутахассислар ушбу ёндашув инсоннинг ўқиш жараёнидаги мураккаб когнитив ҳаракатларини тўлақонли қамраб ололмаслигини исботлашди.

Тажриба жараёни ва асосий топилмалар

Тадқиқот давомида олимлар 368 нафар каттагина ёшдаги ўқувчининг кўз ҳаракатларини махсус эе-траккинг (кўзни кузатиш) технологияси ёрдамида ўрганиб чиқишди. Олинган натижалар 409 та турли тил моделлари берган сўзлар эҳтимоллиги баҳолари билан солиштирилди. Эксперимент иштирокчиларига синтактик жиҳатдан ноаниқ бўлган ва ўқиш жараёнида маъноси кутилмаганда ўзгариб кетадиган махсус жумлалар тақдим этилди.

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, нейротармоқларнинг статистик башоратлари фақатгина матнни дастлабки равон ўқиш ва таниш тушунчаларни тезкор англаш жараёнини яхши тушунтиради. Матнни биринчи марта ўқиш давомидаги секинлашувлар моделларнинг сюрпризал кўрсаткичига мос келган. Аммо мураккаб жумлаларга дуч келганда инсон амалга оширадиган қайта таҳлил ва кўзни орқага ҳаракатлантириш жараёнларини башорат қилишда ушбу кўрсаткич ожиз қолгани маълум бўлди.

Инсон мияси ва нейротармоқларнинг фарқи

Тажриба инсоннинг матнни ўқиши кўп босқичли жараён эканини яна бир бор тасдиқлади. Бошланғич талқин бузилганда, инсон ўз хатосини тўғрилаш учун онгли равишда нигоҳини матннинг аввалги қисмларига қайтаради ва мантиқий боғлиқликни тиклайди. Нейротармоқлар эса иерархик грамматик алоқаларни қайта ҳисобламасдан, фақат чизиқли эҳтимолликни баҳолайди холос.

Муаллифларнинг таъкидлашича, мазкур илмий иш тил моделларининг аҳамиятини пасайтиришни мақсад қилмаган, аксинча, уларнинг когнитив фанлардаги қўлланиш чегараларини аниқ белгилаб беради. Кейинги токен эҳтимоллигини инсон идроки мураккаблигининг ягона эквиваленти сифатида ишлатиб бўлмайди.

Келгусида интерфейсларнинг тушунарлилигини баҳоловчи тизимлар ёки ўқишда қийналадиган инсонларга ёрдам берувчи дастурларни яратишда фақат авторегрессив эҳтимолликларга таяниб бўлмайди. Дастурчилар матннинг мураккаблигини аниқлаш учун аниқ структурали таҳлил механизмлари ва синтактик хатоларни қайд этувчи воситаларни ҳам жорий этишлари лозим бўлади.

Сунъий интеллектНейротармоқларКогнитив фанТил моделлариИлмий тадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rivian раҳбари РЖ Скаринге TechCrunch Disrupt 2026 тадбирида нутқ сўзлайдиRivian раҳбари РЖ Скаринге TechCrunch Disrupt 2026 тадбирида нутқ сўзлайдиБугун, 21:55Роскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиРоскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиБугун, 21:26Жобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиЖобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 21:25Anthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиAnthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиБугун, 21:23Яндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиЯндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиБугун, 20:54Дельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиДельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди