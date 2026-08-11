Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)

·80·Дунё
Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)
Қисқача

Ижтимоий тармоқларда Хитойда тасвирга олингани айтилаётган, чой солинган стакан ичида тирик қурбақа ҳаракатланаётгани ва одам ичимликни найча орқали ичаётгани акс этган видео тарқалди. Роликнинг қаерда ва қандай шароитда олингани тасдиқланмаган, шу боис Хитойда тирик қурбақа солиб чой ичиш оммавий трендга айлангани ҳақида хулоса қилишга эрта.

Ижтимоий тармоқларда Хитойда тасвирга олингани айтилаётган ғайриоддий видео тарқалмоқда. Кадрларда чой солинган стакан ичида тирик қурбақа ҳаракатланаётгани, одам эса ичимликни найча орқали ичаётгани кўринади. Видео ҳақиқий одатни акс эттиряптими ёки шунчаки эътибор жалб қилиш учун тайёрланган контентми, ҳозирча аниқ эмас.

Қурбақа ҳақиқатан ҳам чой ичида

Видеодаги энг кўп муҳокама қилинган жиҳат шуки, стакан ичидаги қурбақа тирик ҳолда ҳаракатланиб туради. Шу пайт одам ичимликни одатдагидек найча орқали ичишда давом этади.

Кадрлар тарқалгач, кўпчилик бу ҳолатни чиндан ҳам урфга айланган одатми ёки саҳналаштирилган видеоми, дея саволга тутган.

Анъана билан боғлиқми?

Айрим манбалар бундай видеоларни Хитойнинг анъанавий тиббиёти ёки маҳаллий урф-одатлари билан боғлашга уринмоқда. Аммо бу фикрни тасдиқлайдиган аниқ маълумот келтирилмаган.

Хитой чой маданиятида қурбақа тимсоли учрайди, лекин бошқача шаклда.

• "Чачун" деб аталадиган қурбақа шаклидаги керамик ҳайкалчалар мавжуд;

• улар чой маросимларида безак ёки анъанавий буюм сифатида ишлатилади;

• бу тирик қурбақани чойга солиш дегани эмас.

Видео ҳақиқийми?

Ҳозирча ушбу роликнинг қаерда ва қандай шароитда олингани ҳақида тасдиқланган маълумот йўқ. Шу сабаб "Хитойда тирик қурбақа солиб чой ичиш оммавий трендга айланди" деган даъвони аниқ факт сифатида қабул қилишга ҳали эрта.

Сизнингча, бу ҳақиқий одатми ёки кўпроқ кўрилиш учун тайёрланган контентми? Фикрингизни изоҳда ёзинг ва видеони кўрган танишларингиз билан бўлишинг.

ХитойЧачун
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилдиҲиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилдиБугун, 18:05Сохта келинлар тузоғига тушган хитойлик эркаклар тақдириСохта келинлар тузоғига тушган хитойлик эркаклар тақдириБугун, 18:04Хитой ракетаси учирилганидан 85 сония ўтиб портладиХитой ракетаси учирилганидан 85 сония ўтиб портладиБугун, 17:34Дубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиДубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиБугун, 12:16Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)Бугун, 12:00Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)Бугун, 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди