Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)
Ижтимоий тармоқларда Хитойда тасвирга олингани айтилаётган, чой солинган стакан ичида тирик қурбақа ҳаракатланаётгани ва одам ичимликни найча орқали ичаётгани акс этган видео тарқалди. Роликнинг қаерда ва қандай шароитда олингани тасдиқланмаган, шу боис Хитойда тирик қурбақа солиб чой ичиш оммавий трендга айлангани ҳақида хулоса қилишга эрта.
Ижтимоий тармоқларда Хитойда тасвирга олингани айтилаётган ғайриоддий видео тарқалмоқда. Кадрларда чой солинган стакан ичида тирик қурбақа ҳаракатланаётгани, одам эса ичимликни найча орқали ичаётгани кўринади. Видео ҳақиқий одатни акс эттиряптими ёки шунчаки эътибор жалб қилиш учун тайёрланган контентми, ҳозирча аниқ эмас.
Қурбақа ҳақиқатан ҳам чой ичида
Видеодаги энг кўп муҳокама қилинган жиҳат шуки, стакан ичидаги қурбақа тирик ҳолда ҳаракатланиб туради. Шу пайт одам ичимликни одатдагидек найча орқали ичишда давом этади.
Кадрлар тарқалгач, кўпчилик бу ҳолатни чиндан ҳам урфга айланган одатми ёки саҳналаштирилган видеоми, дея саволга тутган.
Анъана билан боғлиқми?
Айрим манбалар бундай видеоларни Хитойнинг анъанавий тиббиёти ёки маҳаллий урф-одатлари билан боғлашга уринмоқда. Аммо бу фикрни тасдиқлайдиган аниқ маълумот келтирилмаган.
Хитой чой маданиятида қурбақа тимсоли учрайди, лекин бошқача шаклда.
• "Чачун" деб аталадиган қурбақа шаклидаги керамик ҳайкалчалар мавжуд;
• улар чой маросимларида безак ёки анъанавий буюм сифатида ишлатилади;
• бу тирик қурбақани чойга солиш дегани эмас.
Видео ҳақиқийми?
Ҳозирча ушбу роликнинг қаерда ва қандай шароитда олингани ҳақида тасдиқланган маълумот йўқ. Шу сабаб "Хитойда тирик қурбақа солиб чой ичиш оммавий трендга айланди" деган даъвони аниқ факт сифатида қабул қилишга ҳали эрта.
Сизнингча, бу ҳақиқий одатми ёки кўпроқ кўрилиш учун тайёрланган контентми? Фикрингизни изоҳда ёзинг ва видеони кўрган танишларингиз билан бўлишинг.
…