Грузия парламентида муштлашув: баҳорги сессия жанжал билан ёпилди
Грузия парламентининг баҳорги сессияси жанжал ва муштлашув билан якунланди.
Якуний ялпи мажлис ҳукуматнинг йиллик ҳисоботига бағишланди. Унда Бош вазир Иракли Кобахидзе депутатларга ҳукуматнинг ўтган даврдаги фаолияти юзасидан маълумот берди.
Бироқ мажлис охирида парламент залида кескин тортишув юзага келди. Ҳукмрон “Грузия орзуси” партияси вакиллари ва “Грузия учун” фракцияси аъзолари ўртасидаги баҳс тез орада жисмоний тўқнашувга айланди.
Депутатлар ўртасида муштлашув бошланиб, вазият бир муддат назоратдан чиқди. Шунга қарамай, ҳодисадан сўнг парламентнинг баҳорги сессияси давлат мадҳияси ижро этилиши билан расман ёпилди.
Маълумотларга кўра, парламентнинг кузги сессияси 1 сентябрь куни бошланади. Ҳозирча фавқулодда сессия чақирилиши режалаштирилмаган.
…