Россияда коррупсиявий жиноятлар учун мансабдорларни ўлимга ҳукм қилиш таклиф этилди
Россия Давлат думасида айрим оғир коррупсиявий жиноятлар учун мансабдор шахсларга нисбатан ўлим жазосини қўллаш таклифи илгари сурилди.
“Справедливая Россия” партияси етакчиси Сергей Мироновнинг айтишича, мансабдорларнинг шахсий манфаат йўлида содир этган айрим ҳаракатлари фуқаролар хавфсизлиги ва мамлакат мудофаа қобилиятига жиддий зарар етказиши мумкин.
“Бундай жиноятларни давлатга хиёнат ва жосуслик билан тенглаштириб, ўлим жазоси билан жазолаш керак”, — деди Миронов RTVI телеканалига берган интервьюсида.
Таклифга кўра, Россия Жиноят кодексига “мамлакат мудофаа қобилияти ва фуқаролар хавфсизлигига зарар етказган коррупсиявий фаолият” номли янги жиноят таркиби киритилиши мумкин.
Россия қонунчилигида ўлим жазоси энг оғир жазо чораси сифатида сақланиб қолган. Бироқ 1997 йилдан буён унга нисбатан муддатсиз мораторий амал қилади ва ушбу жазо амалда қўлланилмайди.
Россияда ўлим жазоси ижро этилган сўнгги маҳкум “Фишер” тахаллуси билан танилган серияли қотил Сергей Головкин бўлган. У 1996 йилда отиб ташланган.
…